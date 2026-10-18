Chỉ trong hơn hai tháng, với quyết tâm cao đội ngũ lãnh đạo, biên tập viên, kỹ sư và kỹ thuật viên của Đài Tiếng nói Việt Nam đã khẩn trương xây dựng khung chương trình, tuyển chọn tác phẩm, hoàn thiện hệ thống kỹ thuật, chuẩn bị cho một không gian phát thanh mới, nơi âm nhạc giàu tính nghệ thuật được ưu tiên kết nối cảm xúc với người nghe.

Để hình thành một dòng chảy âm nhạc liên tục suốt 24 giờ, công việc của các biên tập viên không đơn giản là lựa chọn những bản nhạc hay và sắp xếp chúng nối tiếp nhau. Mỗi tác phẩm có thời lượng, cấu trúc, sắc thái và khả năng tác động đến cảm xúc khác nhau. Bởi vậy, từng khung giờ đều cần được nghiên cứu, cân nhắc kỹ lưỡng, để âm nhạc phù hợp với nhịp sinh hoạt của thính giả.

VOV Sonata – FM89: Âm nhạc tinh hoa kết nối cảm xúc

BTV Anh Tuấn, Ban Văn học Nghệ thuật Âm nhạc VOV3, chia sẻ: "Âm nhạc cổ điển có rất nhiều dòng nhạc, nhiều thể loại và việc lựa chọn làm sao để phù hợp với từng khung giờ, từng hoàn cảnh, buổi sáng, buổi chiều, buổi trưa, buổi tối... là nhiệm vụ rất lớn đối với các biên tập viên. Chúng tôi phải nghe rất nhiều, có khi nghe cả ngày để lựa chọn được những tác phẩm phù hợp vào từng khung giờ phát sóng, để quý thính giả có thể cảm nhận được dòng chảy âm nhạc trong một ngày, từ buổi sáng, buổi trưa, buổi chiều cho đến buổi tối".

Từ những tác phẩm tươi sáng mở đầu ngày mới trong chương trình “Thanh âm mặt trời”, đến những bản giao hưởng kinh điển của “Giai điệu huyền thoại”, hay không gian thưởng thức hòa nhạc trong chương trình “Nhà hát âm nhạc” – Concert Hall, mỗi khung chương trình đều mang một sắc thái riêng. Những giai điệu thư giãn giữa trưa và không gian Jazz với nhiều phong cách, màu sắc cũng góp phần tạo nên bức tranh âm nhạc phong phú.

Điểm đặc biệt của VOV Sonata FM 89 là đặt âm nhạc ở vị trí trung tâm. Lời dẫn của MC được tiết chế tối đa để âm nhạc dẫn dắt cảm xúc, mang đến cho thính giả một không gian thưởng thức liền mạch, thư thái và không bị ngắt quãng.

Đằng sau sự liền mạch ấy là khối lượng công việc biên tập đáng kể. Có những chương trình kéo dài 120 đến 180 phút, đòi hỏi người làm chương trình phải tính toán chính xác thời lượng, lựa chọn tác phẩm và kết nối các bản nhạc sao cho hợp lý. Các biên tập viên vừa phải dành nhiều thời gian nghiên cứu, nghe và tuyển chọn, vừa cập nhật, ứng dụng công nghệ để quản lý dữ liệu và tổ chức chương trình.

Với BTV Nguyễn Thu Cúc, Ban Văn học Nghệ thuật Âm nhạc VOV3, việc chuẩn bị cho ngày phát sóng thử nghiệm đầu tiên còn mang một ý nghĩa đặc biệt khi VOV Sonata FM 89 bắt đầu hành trình vào đúng ngày 20/10: “Số đầu tiên của kênh Sonata FM 89 sẽ lên sóng vào ngày 20 tháng 10. Đây là một ngày rất đặc biệt với các biên tập viên của Đài Tiếng nói Việt Nam. Chúng tôi cũng cố gắng lựa chọn những tác phẩm thật gần gũi, dễ nghe và thậm chí là tôn vinh hình tượng của người phụ nữ Việt Nam trên kênh sóng của mình. Chúng tôi mong rằng, thính giả sẽ yêu thích những tác phẩm mà chúng tôi đã lựa chọn.”

Không chỉ là câu chuyện của nội dung, để những thanh âm ấy đến với thính giả một cách trọn vẹn, đội ngũ kỹ thuật cũng phải chạy đua với thời gian. Một kênh phát thanh âm nhạc chuyên biệt đòi hỏi tiêu chuẩn sản xuất và truyền dẫn phù hợp, bởi chất lượng âm thanh ảnh hưởng trực tiếp đến trải nghiệm thưởng thức, nhất là với những tác phẩm giao hưởng và thính phòng có cấu trúc phức tạp, nhiều lớp âm thanh và sắc thái biểu cảm tinh tế.

Ông Huỳnh Thăng Long - Phó Giám đốc Trung tâm Sản xuất và Lưu trữ chương trình cho biết: “Chúng tôi có một đội ngũ kỹ sư xây dựng thiết kế và lắp đặt một phòng thu truyền âm mới với các công nghệ mới nhất để đảm bảo truyền âm các chương trình có chất lượng cao nhất đối với dòng âm nhạc mang tính hàn lâm. Do đó, chúng tôi đã đưa vào các thiết bị rất hiện đại để phục vụ cho công tác sản xuất. Đây là kênh chuyên về nhạc thính phòng, nhạc Jazz không lời, chương trình lại có thời lượng dài, khâu dàn dựng, biên tập khác biệt hẳn so với tất cả các chương trình âm nhạc đang thu. Do đó cần rất nhiều thời gian so với các chương trình khác để đảm bảo các chương trình được kết nối theo các khung giờ và không bị gián đoạn khi biên tập. Chúng tôi cũng xây dựng một phần mềm để tải tất cả các file của các đơn vị cung cấp để lưu trữ và phục vụ cho biên tập khi lấy ra để nghe và dàn dựng, phục vụ theo các khung sóng của kênh VOV Sonata.”

Từ phòng thu đến hệ thống phát sóng, từ chất lượng âm thanh đến yêu cầu vận hành liên tục 24 giờ mỗi ngày, tất cả đều phải được chuẩn bị đồng bộ. Cùng với việc hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật và các thủ tục liên quan đến tần số FM 89, Đài Tiếng nói Việt Nam cũng định hướng kết nối kênh phát thanh truyền thống với Internet Radio, website, ứng dụng di động và các nền tảng số của Đài, để thính giả có thêm lựa chọn tiếp cận âm nhạc phù hợp với nhu cầu và thói quen nghe của mình.

Một yếu tố quan trọng khác là nguồn tác phẩm và quyền sử dụng âm nhạc. Trong hơn hai tháng khẩn trương chuẩn bị VOV Sonata FM 89, Đài Tiếng nói Việt Nam đã nỗ lực đàm phán, đầu tư mua bản quyền các tác phẩm âm nhạc và quyền liên quan, tạo nền tảng cho việc xây dựng kho nhạc phong phú, phục vụ hoạt động sản xuất và phát sóng.

Ông Tạ Ngọc Hưng - Phó Trưởng Ban Văn học Nghệ thuật Âm nhạc VOV3, cho biết: “Nhận thức được nhu cầu thưởng thức cũng như việc phát triển văn hóa, Đảng và Nhà nước đã có yêu cầu rất lớn đối với Đài tiếng nói Việt Nam là xây dựng một kênh âm nhạc chuyên biệt về giao hưởng thính phòng, nhằm phổ cập tinh hoa âm nhạc của thế giới cũng như trong nước tới đông đảo khán thính giả trong cả nước, nâng cao thẩm mỹ, tính giáo dục đối với đông đảo quần chúng. Hơn 2 tháng nay, Đài Tiếng nói Việt Nam đã rất nỗ lực triển khai kênh Sonata Fm89. Điều ghi nhận lớn nhất là lần đầu tiên một Đài quốc gia đã mua được khối lượng lớn bản quyền âm nhạc và các quyền liên quan. Theo đó, Đài Tiếng nói Việt Nam đã mua được gần 10 nghìn bản và đang tiếp tục bổ sung thêm. Điều này rất thuận lợi cho những người sản xuất âm nhạc sau này.”

Hơn hai tháng nỗ lực, từ mỗi tác phẩm được tuyển chọn, từng bản quyền được đầu tư đến các khâu kỹ thuật được khẩn trương hoàn thiện, tất cả đều hướng tới một mục tiêu: Đưa âm nhạc chất lượng cao đến gần hơn với công chúng. Để những bản giao hưởng, những giai điệu thính phòng, Jazz không chỉ vang lên trong phòng hòa nhạc, mà còn hiện diện giữa đời sống thường ngày; để mỗi người nghe có thêm cơ hội cảm nhận cái hay, cái đẹp của âm nhạc, hình thành thói quen thưởng thức nghệ thuật và nuôi dưỡng tâm hồn. Đó cũng chính là giá trị mà VOV Sonata FM 89 hướng tới – để âm nhạc không chỉ được lắng nghe, mà còn góp phần làm giàu đời sống tinh thần và lan tỏa những giá trị văn hóa bền vững trong cộng đồng.