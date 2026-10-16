VOV College và Skypec nâng cao năng lực ứng dụng AI truyền thông doanh nghiệp

Chiều 14/10, Trung tâm Hợp tác và Phát triển, Trường Cao đẳng Phát thanh - Truyền hình II (VOV College) phối hợp với Chi nhánh Công ty TNHH MTV Nhiên liệu Hàng không Việt Nam (Skypec) khu vực miền Nam tổ chức Lễ Bế giảng chương trình tập huấn “AI Corporate Communication - Ứng dụng AI trong truyền thông và văn hóa doanh nghiệp”.

Sau hai ngày học tập, 13 và 14/10, 18 học viên đến từ 5 phòng, ban đã hoàn thành nội dung lý thuyết, thực hành và bài kiểm tra đánh giá, được trao chứng nhận do Hiệu trưởng Nhà trường cấp.

Đưa AI vào giải quyết những yêu cầu thực tiễn của doanh nghiệp

Khi doanh nghiệp phải xử lý khối lượng thông tin lớn và duy trì truyền thông trên nhiều kênh, nhu cầu tối ưu quy trình, chuẩn hóa nội dung và chia sẻ kiến thức nội bộ trở nên rõ nét. AI có thể hỗ trợ tổng hợp tài liệu, phát triển nội dung và giảm thời gian thực hiện các tác vụ lặp lại, để đội ngũ dành thêm nguồn lực cho công việc chuyên môn. Tuy nhiên, hiệu quả phụ thuộc vào khả năng xác định đúng nhiệm vụ, cung cấp dữ liệu phù hợp và kiểm chứng kết quả. Đào tạo kỹ năng sử dụng AI vì vậy là bước chuẩn bị để doanh nghiệp đưa công nghệ vào công việc một cách có mục tiêu và có kiểm soát.

Từ nội dung truyền thông đến văn bản, báo cáo và tài liệu đào tạo nội bộ, những công việc thường gặp trở thành chất liệu thực hành trong chương trình. Với vai trò phối hợp tổ chức và kết nối chuyên môn, Trung tâm Hợp tác và Phát triển VOV College đưa kiến thức về AI đến gần hơn với yêu cầu nghiệp vụ của doanh nghiệp, giúp học viên xác định cách sử dụng công cụ phù hợp thay vì chỉ dừng ở việc làm quen với tính năng. Đây cũng là điểm nổi bật của hướng đào tạo gắn với nhu cầu doanh nghiệp: học từ nhiệm vụ thực tế, thực hành trên yêu cầu cụ thể và có cơ sở tiếp tục vận dụng sau chương trình.

Toàn cảnh lớp tập huấn với 18 học viên đến từ 5 phòng, ban của Chi nhánh Skypec khu vực miền Nam trong hai ngày 13-14/10.

Phát biểu tại lễ bế giảng, ông Hoàng Hữu Hùng - Giám đốc Chi nhánh Skypec khu vực miền Nam ghi nhận sự phối hợp của Trung tâm Hợp tác và Phát triển VOV College trong tổ chức chương trình thiết thực, phù hợp với nhu cầu của đơn vị. Ông gửi lời cảm ơn trân trọng đến đơn vị và giảng viên vì sự chuẩn bị chu đáo, hướng dẫn tận tình, mang đến nhiều kiến thức và kỹ năng hữu ích, giúp đội ngũ tiếp cận công nghệ qua những tình huống công việc cụ thể.

Theo ông Hoàng Hữu Hùng, kiến thức được trang bị là cơ sở để học viên tiếp tục nghiên cứu và vận dụng tại từng phòng, ban. Ông kỳ vọng những điều học viên tiếp thu sau hai ngày tập huấn sẽ được chuyển hóa thành các ứng dụng cụ thể tại từng phòng, ban, góp phần nâng cao hiệu quả công việc, chất lượng truyền thông và lan tỏa các giá trị văn hóa Skypec.

Ông Hoàng Hữu Hùng, Giám đốc Chi nhánh SKYPEC khu vực miền Nam phát biểu tại Lễ Bế giảng và trao chứng nhận.

Từ kiến thức nền đến sản phẩm phục vụ công việc

Dưới sự hướng dẫn của giảng viên Bùi Huỳnh Thương - Trưởng ban Hội đồng Chuyên gia Học viện ACC, Giảng viên thỉnh giảng của Trung tâm Hợp tác và Phát triển, VOV College học viên được tiếp cận kiến thức nền tảng về AI, nguyên lý vận hành và quy trình ứng dụng trong doanh nghiệp. Chương trình kết hợp hướng dẫn với thực hành, giúp người học xác định nhiệm vụ phù hợp và từng bước chuyển công nghệ thành giải pháp hỗ trợ công việc hằng ngày.

Học viên thực hành xây dựng câu lệnh theo công thức CREATE, cá nhân hóa ChatGPT và Gemini theo vị trí công việc; sử dụng AI để hệ thống hóa kiến thức, tổng hợp tài liệu, tra cứu thông tin và xây dựng kế hoạch. Việc điều chỉnh câu lệnh, đối chiếu kết quả giúp người học hiểu rõ vai trò kiểm soát của mình trong quá trình sử dụng công cụ.

Giảng viên Bùi Huỳnh Thương - Trưởng ban Hội đồng Chuyên gia Học viện ACC, Giảng viên thỉnh giảng của Trung tâm Hợp tác và Phát triển VOV College, hướng dẫn học viên ứng dụng AI theo yêu cầu công việc.

Trong lĩnh vực truyền thông, học viên thực hành xây dựng bản định hướng nội dung (content brief), phát triển ý tưởng, viết bài và lập kế hoạch đăng tải; ứng dụng AI hỗ trợ sản xuất video clip, poster phục vụ truyền thông và đào tạo nội bộ. Học viên cũng được hướng dẫn rà soát, đánh giá nội dung trên Facebook, TikTok, YouTube và website của Skypec để tiếp cận cách tổ chức, phát triển nội dung phù hợp với từng nền tảng.

Bên cạnh đó, học viên thực hành thiết lập trợ lý AI chuyên biệt để hỗ trợ soạn thảo văn bản, rà soát và chỉnh sửa báo cáo theo mẫu biểu, bố cục và yêu cầu định dạng của đơn vị. Các tác vụ tổng hợp thông tin, xây dựng bài trình bày PowerPoint và trực quan hóa dữ liệu cũng được đưa vào nội dung đào tạo. Việc chuyển báo cáo nhiều số liệu thành biểu đồ và hình thức trình bày dễ theo dõi, có thể lưu, gửi và xem ngoại tuyến, mở thêm phương án hỗ trợ báo cáo và trao đổi công việc.

Học qua thực hành và những tình huống tại đơn vị

Tinh thần học tập chủ động thể hiện qua những câu hỏi, tình huống nghiệp vụ và hoạt động thực hành xuyên suốt hai ngày. Học viên trao đổi trực tiếp với giảng viên để làm rõ cách đưa yêu cầu, điều chỉnh sản phẩm và lựa chọn ứng dụng phù hợp với phòng, ban. Sau phần học, bài kiểm tra do giảng viên yêu cầu được thực hiện nhằm đánh giá mức độ tiếp thu và khả năng vận dụng, đồng thời nhận diện những nội dung cần tiếp tục củng cố. Việc kiểm chứng thông tin, kiểm soát chất lượng đầu ra và sử dụng dữ liệu có trách nhiệm được nhấn mạnh trong quá trình học.

“Sau khóa học, tôi thấy AI có thể hỗ trợ khá nhiều cho công việc kế hoạch – tài chính, như tổng hợp số liệu, phân tích dữ liệu và lập báo cáo. Tôi hiểu hơn cách đặt câu lệnh để AI hỗ trợ đúng việc mình cần, từ đó có thể tiết kiệm thời gian xử lý công việc. Cảm ơn cô Thương đã hướng dẫn tận tình, giúp tôi có thêm định hướng để áp dụng vào công việc tại đơn vị”, Chị Chu Thị Mai Anh, Phòng Kế hoạch - Tài chính, Chi nhánh Skypec khu vực miền Nam chia sẻ.

Tại Lễ Bế giảng, 18 học viên được trao chứng nhận hoàn thành chương trình do Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Phát thanh - Truyền hình II cấp. Những kỹ năng được trang bị tạo nền tảng để đội ngũ tiếp tục phát triển trợ lý AI theo nghiệp vụ, chuẩn hóa tài liệu và đa dạng hóa sản phẩm truyền thông. Việc ứng dụng vào bản tin, video, tài liệu hướng dẫn có thể hỗ trợ chia sẻ kiến thức, chuyển tải các giá trị và câu chuyện về con người Skypec; hiệu quả cần tiếp tục được đánh giá trong thực tiễn công việc.

Học viên Chi nhánh Skypec khu vực miền Nam nhận chứng nhận hoàn thành chương trình do Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Phát thanh - Truyền hình II cấp tại Lễ Bế giảng ngày 14/10/2026.

Thúc đẩy hợp tác đào tạo theo nhu cầu doanh nghiệp

Chương trình tập huấn cho đội ngũ Skypec là một hoạt động trong định hướng tăng cường hợp tác giữa VOV College và doanh nghiệp. Với vai trò đầu mối phối hợp tổ chức, Trung tâm Hợp tác và Phát triển kết nối chuyên môn truyền thông với yêu cầu ứng dụng công nghệ, lựa chọn nội dung gắn với đặc thù công việc và tăng cường thực hành. Đây là cơ sở để người học tiếp tục vận dụng sau khóa học, đồng thời giúp hoạt động bồi dưỡng đi sát nhu cầu phát triển năng lực của đơn vị.

Với các lĩnh vực đào tạo ngắn hạn như phát thanh viên - MC, giọng nói, giao tiếp và thuyết trình; báo chí và biên tập; truyền thông, tổ chức sự kiện, content marketing; quay phim, dựng phim, biên kịch và thiết kế đồ họa, Trung tâm đáp ứng nhiều nhu cầu học tập và phát triển kỹ năng nghề nghiệp. Bên cạnh các khóa dành cho cá nhân, Trung tâm phối hợp với doanh nghiệp để phát triển chương trình đào tạo theo nhu cầu, lựa chọn nội dung, hình thức thực hành và cách đánh giá phù hợp với đối tượng tham gia. Các chương trình ứng dụng AI trong truyền thông và công việc là một hướng phát triển nhằm kết nối thế mạnh chuyên môn của Nhà trường với yêu cầu đổi mới tại doanh nghiệp.

Trung tâm Hợp tác và Phát triển là đơn vị trực thuộc Trường Cao đẳng Phát thanh - Truyền hình II, thực hiện các hoạt động đào tạo ngắn hạn, bồi dưỡng kỹ năng - chuyên môn, liên kết đào tạo, hợp tác doanh nghiệp và phát triển các chương trình đào tạo theo nhu cầu xã hội. Không giới hạn trong lĩnh vực Báo chí - Truyền thông, Trung tâm từng bước phát triển các chương trình đào tạo đa dạng, gắn với nhu cầu nâng cao năng lực của sinh viên, người đi làm, cơ quan, tổ chức và doanh nghiệp.