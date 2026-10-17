Sau phản ánh của VOV, nhà thầu khẩn trương hoàn thiện sửa chữa Quốc lộ 1A

Các đơn vị phấn đấu hoàn thành việc sửa chữa mặt đường vào cuối tháng 10/2026.

Ghi nhận ngày 17/10 tại Quốc lộ 1A, đoạn qua thôn Thế Lợi, xã Thọ Phong, tỉnh Quảng Ngãi (huyện Sơn Tịnh cũ), công nhân đang dọn dẹp mặt đường, thi công lớp láng nhũ tương nhựa đường để chuẩn bị thảm bê tông nhựa. Đoạn đường này được nhà thầu cào bóc mặt đường hư hỏng để sửa chữa, nhưng quá trình thi công kéo dài, chậm hoàn trả mặt đường, gây khó khăn cho việc đi lại của người dân.

Nhà thầu đang khẩn trương triển khai sửa chữa các vị trí hư hỏng còn chậm tiến độ, tranh thủ thời tiết thuận lợi để đẩy nhanh thi công, sớm hoàn thành theo kế hoạch.

Ông Nguyễn Cào, 72 tuổi ở xóm 2, thôn Thế Lợi, xã Thọ Phong, tỉnh Quảng Ngãi chia sẻ, từ chiều 16/10, ông đã thấy đơn vị thi công tập trung xe lu, xe tải chở đá đến công trường để lu lèn mặt đường. Công nhân cũng dọn dẹp, làm sạch mặt đường, chuẩn bị thảm nhựa. Thấy nhà thầu trở lại thi công, người dân rất phấn khởi và mong công trình sớm hoàn thành:

“Nhà thầu mới thi công được 2 ngày, hôm nay là ngày thứ 3 công nhân ra làm. Công nhân đang làm sạch mặt đường. Tôi mong họ sớm hoàn trả mặt đường để bà con đi lại, tránh xảy ra tai nạn. Mặt đường hiện nay còn dang dở, đi lại trở ngại quá”, ông Nguyễn Cào nói.

Nhà thầu dùng phương tiện lu lèn nền đường.

Tại đoạn từ Km1044+800 đến Km1045+780, qua xã Thọ Phong, dài khoảng 980 mét, nhà thầu đang thi công lớp láng nhũ tương nhựa đường trước khi thảm hai lớp bê tông nhựa. Các hạng mục còn lại đang được tập trung thực hiện.

Ông Lê Mạnh Cường, Giám đốc Quản lý dự án thuộc Ban Quản lý dự án đường bộ miền Trung thông tin, từ ngày 16/10, khi thời tiết thuận lợi, đơn vị đã phối hợp với tư vấn giám sát và nhà thầu khẩn trương triển khai thi công, tranh thủ thời tiết nắng ráo đẩy nhanh tiến độ sửa chữa mặt đường Quốc lộ 1A qua tỉnh Quảng Ngãi.

Theo ông Lê Mạnh Cường, trong tháng qua, việc sửa chữa gặp khó khăn do nguồn cung đá xây dựng khan hiếm, giá nhựa đường tăng cao, ảnh hưởng chi phí và tiến độ thi công. Từ ngày 12/10, Sở Công Thương tỉnh Quảng Ngãi đã hỗ trợ tháo gỡ khó khăn về nguồn vật liệu cho dự án.

Ông Lê Mạnh Cường, Giám đốc Quản lý dự án thuộc Ban Quản lý dự án đường bộ miền Trung có mặt tại hiện trường để theo dõi tiến độ sửa chữa mặt đường Quốc lộ 1A, đoạn qua xã Tịnh Phong, tỉnh Quảng Ngãi.

Ông Lê Mạnh Cường cho biết thêm, việc láng nhũ tương và thảm bê tông nhựa phụ thuộc nhiều vào thời tiết. Khi mặt đường khô ráo, nhà thầu mới có thể triển khai các công đoạn này: “Chủ đầu tư, Ban Quản lý dự án đã chỉ đạo tư vấn giám sát và nhà thầu khẩn trương triển khai thi công, tranh thủ điều kiện thời tiết thuận lợi để bảo đảm tiến độ đề ra, cơ bản hoàn thành mặt đường trong tháng 10. Nhà thầu đã triển khai thi công láng nhũ tương. Cụ thể, tại đoạn Km1045, nhà thầu đang thi công láng nhũ tương và tích cực triển khai các hạng mục tiếp theo”.

Nhà thầu dùng phương tiện lu lèn nền đường.

Trước đó, Ban Quản lý dự án đường bộ miền Trung đã có văn bản yêu cầu liên danh nhà thầu gồm Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại Hoàng Hải và Công ty TNHH Thiết bị và Xây dựng công trình Gia Lộc tập trung huy động nhân lực, máy móc, vật liệu, tổ chức nhiều mũi thi công để hoàn thành các hạng mục dang dở.

Công trình được triển khai từ ngày 24/6, dự kiến hoàn thành ngày 30/10/2026. Theo yêu cầu, đoạn từ Km1045+300 đến Km1045+780 phải hoàn thành láng nhựa và thảm bê tông nhựa trước ngày 18/10; một số đoạn khác phải hoàn thành trước ngày 20/10 và 22/10. Các đoạn còn lại chưa cào bóc, tái chế phải hoàn thành trước ngày 28/10/2026. Đáng chú ý, Ban Quản lý dự án đường bộ miền Trung yêu cầu nhà thầu không được lấy lý do thời tiết, khó khăn về vật liệu, tài chính hoặc các nguyên nhân khác để kéo dài tiến độ mà không có phương án khắc phục.

Các đơn vị giám sát tiến độ thi công.

Những ngày qua, lãnh đạo Khu Quản lý đường bộ III và Ban Quản lý dự án đường bộ miền Trung thường xuyên có mặt tại các vị trí đang sửa chữa Quốc lộ 1A qua tỉnh Quảng Ngãi để kiểm tra, đôn đốc tiến độ thi công. Chủ đầu tư yêu cầu nhà thầu tập trung nhân lực, máy móc, tranh thủ thời tiết thuận lợi để hoàn thành các hạng mục đúng tiến độ; đồng thời kiểm tra việc bố trí lực lượng hướng dẫn giao thông, hệ thống biển báo, rào chắn và đèn cảnh báo, bảo đảm an toàn cho người và phương tiện trong suốt quá trình thi công.

Ông Nguyễn Phương Nam, Phó Giám đốc Khu Quản lý đường bộ III, Cục Đường bộ Việt Nam cho biết, sau phản ánh của VOV và kiến nghị của người dân, đơn vị đã đôn đốc các Ban Quản lý dự án, tư vấn giám sát và nhà thầu đẩy nhanh tiến độ sửa chữa Quốc lộ 1A qua tỉnh Quảng Ngãi.

Khu Quản lý đường bộ III yêu cầu nhà thầu bố trí lực lượng trực gác, hướng dẫn và điều tiết giao thông liên tục 24/24 giờ; rà soát, bổ sung biển báo, rào chắn, cọc tiêu và đèn cảnh báo ban đêm. Nhà thầu phải chịu trách nhiệm trước chủ đầu tư và pháp luật nếu không thực hiện đầy đủ các biện pháp bảo đảm an toàn giao thông.

Ông Nguyễn Phương Nam cho biết thêm, sau phản ánh của VOV, các đơn vị liên quan đã làm rõ trách nhiệm của từng cá nhân, đơn vị liên quan: “Qua phản ánh của VOV, đơn vị cũng đôn đốc các ban quản lý dự án, tư vấn giám sát và nhà thầu đẩy nhanh tiến độ, tranh thủ thời tiết thuận lợi để triển khai thi công ngay. Thứ hai, tăng cường bảo đảm an toàn giao thông, đặc biệt trong giờ cao điểm, bố trí người trực chốt để bảo đảm an toàn giao thông”.

Công nhân thổi bụi nền đường.

Hiện nay, Khu Quản lý đường bộ III tiếp tục đôn đốc các đơn vị liên quan tăng cường nhân lực, thiết bị, đẩy nhanh tiến độ, phấn đấu hoàn thành sửa chữa các vị trí hư hỏng trên Quốc lộ 1A qua tỉnh Quảng Ngãi vào cuối tháng 10/2026.

Quốc lộ 1A đoạn qua thôn Thế Lợi, xã Thọ Phong, tỉnh Quảng Ngãi.

Gói thầu sửa chữa Quốc lộ 1A qua tỉnh Quảng Ngãi gồm sửa chữa mặt đường tại các đoạn từ Km1044+800 đến Km1045+780 và từ Km1062 đến Km1063+500; sửa chữa, bổ sung rãnh thoát nước dọc; sửa chữa cầu Tam Thương và bổ sung hệ thống an toàn giao thông trên đoạn từ Km1027 đến Km1063+500. Khu Quản lý đường bộ III làm chủ đầu tư, Ban Quản lý dự án đường bộ miền Trung quản lý dự án. Đơn vị thi công là liên danh Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại Hoàng Hải và Công ty TNHH Thiết bị và Xây dựng công trình Gia Lộc.

Công trình được triển khai từ ngày 24/6, dự kiến hoàn thành ngày 30/10/2026. Tuy nhiên, thời tiết mưa gió trong những ngày qua khiến tiến độ thi công chậm so với yêu cầu. Chủ đầu tư và Ban Quản lý dự án đã yêu cầu nhà thầu khẩn trương bổ sung nhân lực, máy móc, đẩy nhanh thi công, bảo đảm hoàn thành công trình đúng thời hạn.

Clip Nhà thầu khẩn trương hoàn thiện sửa chữa Quốc lộ 1A qua Quảng Ngãi