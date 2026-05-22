World Cup 2026 và cuộc "Kpop hóa" lớn nhất lịch sử FIFA

Thứ Sáu, 11:16, 22/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Sự xuất hiện của Lisa trong ca khúc chính thức của FIFA World Cup 2026 cho thấy World Cup không còn chỉ là sân chơi bóng đá. FIFA đang bước vào cuộc đua giành sự chú ý của Gen Z, nơi Kpop, mạng xã hội và văn hóa fandom trở thành quyền lực mới của giải trí toàn cầu.

Trong nhiều thập kỷ, World Cup là nơi bóng đá đứng ở trung tâm của mọi ánh nhìn. Những bàn thắng lịch sử, những huyền thoại sân cỏ hay khoảnh khắc nâng cúp từng đủ khiến cả thế giới nín thở theo dõi. Nhưng World Cup 2026 đang cho thấy một thực tế khác: Chỉ bóng đá thôi là chưa đủ.

Khi FIFA công bố ca khúc “Goals” với sự góp mặt của Lisa, Anitta và Rema, nhiều người nghĩ đây đơn giản chỉ là một màn kết hợp âm nhạc quốc tế thường thấy trước mỗi kỳ World Cup. Nhưng thực tế, FIFA đang làm nhiều hơn thế.

Họ đang biến World Cup thành một “siêu sự kiện giải trí”, nơi bóng đá, âm nhạc, mạng xã hội và văn hóa đại chúng hòa vào nhau để giữ lấy thứ quý giá nhất thời đại này, đó là sự chú ý.

MV Goals quy tụ Lisa, Anitta và Rema, mang màu sắc đa văn hóa cho World Cup 2026.

Bởi FIFA hiểu rất rõ rằng khán giả trẻ hôm nay không còn tiếp cận World Cup theo cách cũ. Gen Z có thể không ngồi đủ 90 phút cho một trận đấu vòng bảng, nhưng họ sẽ xem hàng chục video ngắn về một màn ăn mừng đẹp, một khoảnh khắc viral trên khán đài hay một sân khấu âm nhạc bùng nổ giữa giờ nghỉ. Với thế hệ này, thể thao không chỉ là kết quả trận đấu mà nó là cảm xúc, hình ảnh, âm nhạc và trải nghiệm văn hóa. Và nếu muốn chạm tới Gen Z, FIFA cần Kpop.

Đó là lý do Lisa xuất hiện trong “Goals” không đơn thuần với vai trò ca sĩ. Cô mang theo cả một cộng đồng người hâm mộ toàn cầu, thứ sức mạnh mà mọi thương hiệu và sự kiện quốc tế hiện nay đều muốn sở hữu.

Một đoạn nhảy của Lisa có thể trở thành xu hướng trên mạng xã hội. Một bộ trang phục cô mặc có thể lập tức được chia sẻ khắp nơi. Chỉ vài giây xuất hiện trong MV cũng đủ tạo ra hàng triệu lượt bình luận và video ăn theo.

Lisa trong MV "Goals" - ca khúc cổ động chính thức của FIFA World Cup 2026 do FIFA phát hành.

FIFA không chỉ cần giọng hát của Lisa. Họ cần khả năng khiến World Cup tiếp tục xuất hiện trên điện thoại của giới trẻ, kể cả ngoài sân cỏ.

Đó mới là cuộc cạnh tranh lớn nhất của các sự kiện thể thao hiện đại. World Cup giờ không chỉ cạnh tranh với Olympic hay Champions League. Nó đang cạnh tranh với TikTok, YouTube, Netflix và toàn bộ guồng quay giải trí của internet.

MV “Goals” vì thế cũng được xây dựng rất khác tinh thần World Cup truyền thống. Không còn những hình ảnh nặng tính khẩu hiệu hay chỉ xoay quanh bóng đá. Thay vào đó là tiết tấu nhanh, màu sắc dày đặc, nhiều chuyển động và được thiết kế để dễ lan truyền trên mạng xã hội.

Lisa trở thành một trong những gương mặt Kpop nổi bật góp mặt trong dự án âm nhạc toàn cầu của FIFA trước thềm World Cup 2026.

Ngay cả sự xuất hiện của chú Labubu khổng lồ trong MV cũng cho thấy FIFA đang chủ động bước vào thế giới văn hóa mạng mà giới trẻ yêu thích. World Cup giờ không chỉ muốn là giải đấu thể thao lớn nhất hành tinh. Họ muốn trở thành chủ đề được nhắc đến liên tục trên internet.

Điều đáng chú ý hơn nằm ở vị thế của Kpop trong câu chuyện này. Nhiều năm trước, nghệ sĩ Hàn Quốc xuất hiện tại các sự kiện quốc tế thường được xem như một “màu sắc châu Á” mang tính bổ sung. Nhưng hiện tại, Kpop đã trở thành trung tâm truyền thông thật sự.

FIFA hiểu rằng chỉ cần cộng đồng người hâm mộ của BLACKPINK hoạt động, World Cup đã có thêm hàng triệu cuộc thảo luận trên mạng xã hội mà không cần thêm quá nhiều chiến dịch quảng bá.

Kpop giờ không còn là hiện tượng âm nhạc khu vực mà nó đã trở thành ngôn ngữ chung của văn hóa đại chúng toàn cầu. Chính vì vậy, việc FIFA công bố kế hoạch tổ chức Halftime Show đầu tiên trong lịch sử World Cup 2026 cũng không còn gây bất ngờ. Sau nhiều thập kỷ giữ mô hình truyền thống, World Cup đang học cách vận hành như một sự kiện giải trí kiểu mới, tương tự Super Bowl.

Thông tin BTS có thể góp mặt cùng Madonna và Shakira cho thấy vị thế của Kpop đã khác hoàn toàn trước đây. Nếu Madonna đại diện cho thời kỳ hoàng kim của nhạc pop đại chúng, Shakira gắn với ký ức World Cup của thế hệ truyền hình toàn cầu, thì BTS lại đại diện cho thời đại internet, nơi sức mạnh người hâm mộ có thể biến mọi sân khấu thành hiện tượng chỉ sau vài giờ.

BTS được kỳ vọng góp mặt tại Halftime Show đầu tiên trong lịch sử World Cup 2026, đánh dấu sức ảnh hưởng ngày càng lớn của Kpop trên sân khấu toàn cầu.

Từ World Cup, câu chuyện ấy tiếp tục kéo dài sang thời trang. Tại Met Gala hay các tuần lễ thời trang lớn, nghệ sĩ Kpop giờ cũng không còn là khách mời tạo thêm màu sắc quốc tế. Họ trở thành tâm điểm truyền thông của sự kiện. Những lần xuất hiện của Jennie, Rosé thường tạo ra lượng tương tác vượt nhiều ngôi sao Hollywood. Các nhà mốt xa xỉ giờ đây không chỉ cần người nổi tiếng mà họ cần fandom.

Điều thú vị là Kpop không chinh phục thế giới bằng cách trở thành “Hollywood phiên bản châu Á”. Ngược lại, họ vẫn giữ bản sắc Hàn Quốc nhưng lại cực kỳ nhạy bén với văn hóa internet toàn cầu. Họ hiểu cách tạo xu hướng, hiểu tâm lý người hâm mộ và hiểu cách biến mọi khoảnh khắc thành nội dung lan truyền.

Từ World Cup đến Met Gala, có thể thấy những sân khấu quyền lực nhất của thể thao và thời trang đều đang chủ động bước vào quỹ đạo ảnh hưởng của Kpop. Và có lẽ, đây mới là thay đổi lớn nhất của văn hóa đại chúng hiện đại.

Lisa cùng Anitta và Rema hát ca khúc Goals cổ vũ FIFA World Cup 2026

VOV.VN - Theo thông tin từ FIFA, nữ ca sĩ K-pop Lisa, thành viên của BLACKPINK sẽ góp giọng trong ca khúc Goals cổ vũ FIFA World Cup 2026. Bài hát còn có sự tham gia của hai nghệ sĩ quốc tế Anitta (Brazil) và Rema (Nigeria), tạo nên màn hợp tác âm nhạc đa châu lục.

 

Hải Hà/VOV.VN
