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Xử lý vụ xô xát giữa các đội đua thuyền trên sông Kiến Giang

Chủ Nhật, 15:07, 30/08/2026
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VOV.VN - Chiều nay (30/8), Ban tổ chức Lễ hội đua, bơi thuyền truyền thống trên sông Kiến Giang, UBND xã Lệ Thủy, tỉnh Quảng Trị (huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình cũ) họp xem xét phương án xử lý vụ xô xát giữa các đội đua thuyền trong quá trình thi đấu.

Sáng cùng ngày, vòng bảng Lễ hội đua, bơi thuyền truyền thống trên sông Kiến Giang được tổ chức với sự tham gia của các đội đua. Trong lúc 2 đội đang tranh đua trên sông, một số vận động viên của 2 đội bất ngờ xảy ra xô xát.

xu ly vu xo xat giua cac doi dua thuyen tren song kien giang hinh anh 1
Thành viên của 2 đội bơi thuyền xô xát trong lúc tranh tài

Theo thông tin ban đầu, một số vận động viên của 2 thuyền bơi nam thuộc đội bơi đua của 2 thôn thuộc xã Lệ Thủy đã dùng mái chèo đánh nhau trong quá trình tranh tài. Trong lúc xảy ra xô xát, một người trên thuyền đua ngã xuống sông. Ngay sau đó, lực lượng chức năng có mặt tại khu vực xảy ra vụ việc. Hai đội bơi thuyền sau đó vẫn tiếp tục phần thi.

Ban tổ chức Lễ hội đua, bơi thuyền truyền thống trên sông Kiến Giang đã họp để xem xét sự việc và đưa ra phương án xử lý đối với vụ xô xát.

Xô xát trong lúc tranh tài bơi đua thuyền trên sông Kiến Giang

Lễ hội đua, bơi thuyền truyền thống trên sông Kiến Giang là hoạt động văn hóa được tổ chức thường niên vào dịp kỷ niệm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9. Năm 2026, Ban tổ chức Lễ hội đua, bơi thuyền truyền thống trên sông Kiến Giang tiếp tục triển khai hệ thống camera giám sát, ghi hình trên toàn tuyến bơi, đua. Camera được bố trí tại các cổng kiểm soát nhân sự, thượng tiêu, hạ tiêu, khu vực về đích và 14 camera phục vụ truyền hình trực tiếp, nhằm giám sát, đối chiếu và kịp thời phát hiện, xử lý các hành vi vi phạm điều lệ.

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Tết Độc lập trên quê hương Đại tướng Võ Nguyên Giáp

VOV.VN - Sáng 2/9/1945, sau khi Bác Hồ đọc bản “Tuyên ngôn độc lập” khai sinh nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa, trưa ngày hôm đó, nhiều người dân từ miền núi đến vùng đồng bằng tỉnh Quảng Bình cũ, nay là tỉnh Quảng Trị đã làm mâm cơm để mừng ngày vui lớn của dân tộc.

Thanh Hiếu/VOV-Miền Trung
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