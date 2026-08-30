Xử lý vụ xô xát giữa các đội đua thuyền trên sông Kiến Giang

Sáng cùng ngày, vòng bảng Lễ hội đua, bơi thuyền truyền thống trên sông Kiến Giang được tổ chức với sự tham gia của các đội đua. Trong lúc 2 đội đang tranh đua trên sông, một số vận động viên của 2 đội bất ngờ xảy ra xô xát.

Thành viên của 2 đội bơi thuyền xô xát trong lúc tranh tài

Theo thông tin ban đầu, một số vận động viên của 2 thuyền bơi nam thuộc đội bơi đua của 2 thôn thuộc xã Lệ Thủy đã dùng mái chèo đánh nhau trong quá trình tranh tài. Trong lúc xảy ra xô xát, một người trên thuyền đua ngã xuống sông. Ngay sau đó, lực lượng chức năng có mặt tại khu vực xảy ra vụ việc. Hai đội bơi thuyền sau đó vẫn tiếp tục phần thi.

Ban tổ chức Lễ hội đua, bơi thuyền truyền thống trên sông Kiến Giang đã họp để xem xét sự việc và đưa ra phương án xử lý đối với vụ xô xát.

Xô xát trong lúc tranh tài bơi đua thuyền trên sông Kiến Giang

Lễ hội đua, bơi thuyền truyền thống trên sông Kiến Giang là hoạt động văn hóa được tổ chức thường niên vào dịp kỷ niệm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9. Năm 2026, Ban tổ chức Lễ hội đua, bơi thuyền truyền thống trên sông Kiến Giang tiếp tục triển khai hệ thống camera giám sát, ghi hình trên toàn tuyến bơi, đua. Camera được bố trí tại các cổng kiểm soát nhân sự, thượng tiêu, hạ tiêu, khu vực về đích và 14 camera phục vụ truyền hình trực tiếp, nhằm giám sát, đối chiếu và kịp thời phát hiện, xử lý các hành vi vi phạm điều lệ.