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Sôi nổi Giải đua thuyền truyền thống tỉnh Quảng Ngãi năm 2026

Thứ Bảy, 11:21, 27/06/2026
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VOV.VN - Sáng 27/6, trên dòng sông Trà Bồng, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Ngãi phối hợp với UBND xã Bình Sơn tổ chức Giải đua thuyền truyền thống tỉnh Quảng Ngãi năm 2026. Giải đua thu hút đông đảo người dân và du khách đến theo dõi, cổ vũ, tạo nên không khí sôi động.

Giải đua thuyền năm nay có sự tham gia của 4 đội thuyền đến từ các xã Bình Sơn, Vạn Tường và Đông Sơn. Ngay sau lễ khai mạc, các đội bước vào tranh tài với những màn bứt tốc quyết liệt, nhịp chèo mạnh mẽ, đồng đều trong tiếng reo hò, cổ vũ của hàng nghìn khán giả.

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Các đội tham gia Giải đua thuyền truyền thống tỉnh Quảng Ngãi năm 2026.

Đua thuyền truyền thống là môn thể thao gắn bó lâu đời với cư dân vùng sông nước Quảng Ngãi, thể hiện tinh thần đoàn kết, ý chí vượt khó và khát vọng vươn lên. Thông qua giải đấu, Ban Tổ chức mong muốn tiếp tục quảng bá hình ảnh quê hương Quảng Ngãi, giới thiệu những giá trị văn hóa đặc sắc gắn với sông Trà Bồng và vùng đất Bình Sơn; đồng thời góp phần thúc đẩy phát triển du lịch, kinh tế và đời sống văn hóa ở địa phương.

Giải đấu cũng tạo sân chơi lành mạnh, góp phần đẩy mạnh phong trào "Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại", nâng cao sức khỏe Nhân dân.

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Người dân theo dõi giải đua thuyền.

Kết thúc giải, đội thuyền xã Đông Sơn giành chức vô địch. Đội xã Vạn Tường đoạt giải Nhì, 2 đội Bình Sơn 1 và Bình Sơn 2 đồng giải Ba.

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Đội thuyền xã Đông Sơn xuất sắc giành chức vô địch.

Ông Võ Duy Triều, trú xã Đông Sơn, tỉnh Quảng Ngãi cho biết: "Qua giải đua thuyền, bà con cũng cầu mong cho mưa thuận, gió hòa. Các thành viên trong đội đua thuyền xã Đông Sơn cố gắng rèn luyện cả tuần nay để thi đấu và giành được kết quả, lãnh chiếc cúp mang về. Người dân chúng tôi rất vui mừng và hưởng ứng giải đua thuyền này".

Thanh Thắng/VOV-Miền Trung
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