中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Xúc động, tự hào chương trình nghệ thuật kỷ niệm 51 năm thống nhất đất nước

Thứ Năm, 22:35, 30/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Tối 30/4, tại sân khấu đường đi bộ Nguyễn Huệ (phường Sài Gòn), Ban Tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn TP.HCM tổ chức chương trình nghệ thuật đặc biệt với chủ đề “Tình ca đất nước”.

Đây là hoạt động chào mừng 51 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2026) và 140 năm Ngày Quốc tế Lao động (1/5/1886 - 1/5/2026).  

xuc dong, tu hao chuong trinh nghe thuat ky niem 51 nam thong nhat dat nuoc hinh anh 1
Chương trình nghệ thuật với chủ đề "Tình ca đất nước"

Mở màn chương trình là liên khúc “Còn gì đẹp hơn - Thưa Đảng” do các ca sĩ Thành Tâm, Chính Hưng, Đăng Quân, Jack Long cùng các nhóm múa biểu diễn, tạo không khí trang trọng, giàu cảm xúc, dẫn dắt khán giả bước vào mạch nội dung chính.

Chương trình được xây dựng với kết cấu 3 chương. Trong đó, Chương I mang chủ đề “Tình ca độc lập”, tái hiện dấu mốc ra đời của Đảng - ngọn lửa thắp sáng niềm tin, soi đường cho cuộc đấu tranh giành quyền sống, quyền tự do, tiến tới độc lập dân tộc. Hòa trong khí thế chung của cả nước, nhân dân Nam Bộ nhất tề đứng lên, được khắc họa qua những thước phim về cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp.

xuc dong, tu hao chuong trinh nghe thuat ky niem 51 nam thong nhat dat nuoc hinh anh 2
Tiết mục “Việt Nam ngày đại thắng”

Các ca khúc “Dòng sông phẳng lặng”, “Trường Sơn Đông – Trường Sơn Tây” và “Em vẫn đợi anh về” làm nổi bật hình ảnh người lính, thanh niên xung phong, mang theo niềm tin chiến thắng và tình cảm sâu nặng với đồng bào miền Nam ruột thịt; từ đó bồi đắp ý chí, tiếp thêm sức mạnh cho những bước chân bền bỉ vượt đường mòn, dốc núi, giữa muôn vàn gian khổ vẫn vang lên tiếng cười, tiếng hát trên dọc tuyến Trường Sơn.

Những câu chuyện về các lực lượng tham gia phong trào đấu tranh dù âm thầm hay công khai đều toát lên tinh thần mãnh liệt, góp phần hình thành một chiến trường đặc biệt ngay trong lòng đô thị, được khắc họa qua chia sẻ của các nhân chứng lịch sử thuộc Câu lạc bộ Truyền thống Thành đoàn. Tiếp đó là các liên khúc “Tiếng hát những đêm không ngủ - Ta thấy gì đêm nay”, và chuỗi tiết mục về ngày toàn thắng, như “Cô gái Sài Gòn đi tải đạn”, “Lá đỏ” và “Việt Nam ngày đại thắng”.

xuc dong, tu hao chuong trinh nghe thuat ky niem 51 nam thong nhat dat nuoc hinh anh 3
Liên khúc “Tiếng hát những đêm không ngủ - Ta thấy gì đêm nay” của CLB truyền thống Thành đoàn

Chương tiếp theo là “Tri ân”, với những tiết mục như nhạc cảnh “Người mẹ của tôi - Linh thiêng Việt Nam - Người lính già và hoa hồng thắm” nhắc nhở về giá trị của hoà bình. Là lời ghi nhớ rằng: đã có những thế hệ đã trao gởi trọn vẹn tuổi xuân - ước mơ và cả tương lai của mình cho đất nước.

Tiếp đó, liên khúc “Mùa chim én bay - Tuổi đời mênh mông - Em ở nông trường, em ra biên giới - Sài Gòn cô tiên năm 2000” khắc họa hình ảnh thế hệ trẻ TP.HCM xung kích trong lao động, xây dựng và phát triển đất nước từ những vùng đất hoang hoá, đến nơi biên giới, từ các nông trường đến công xưởng…

xuc dong, tu hao chuong trinh nghe thuat ky niem 51 nam thong nhat dat nuoc hinh anh 4
Chương trình diễn ra nhân kỷ niệm 51 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước và 140 năm Ngày Quốc tế Lao động

Chương cuối với chủ đề “Tự hào tiếp bước tương lai” là lời khẳng định thế hệ công dân thành phố hôm nay luôn khắc ghi những hi sinh của bao thế hệ đi trước và cũng từ đó, góp phần viết tiếp câu chuyện đất nước bằng trách nhiệm, lòng biết ơn và hành động.

Các tiết mục “Nơi đảo xa” mashup “Hát cùng Bình Dương - Bà Rịa Vũng Tàu trong tim ta - TP.HCM thành phố tôi yêu”, “Việt Nam kiêu hãnh” tạo nên không khí sôi động, lan tỏa tinh thần tự hào và niềm tin vào tương lai.

xuc dong, tu hao chuong trinh nghe thuat ky niem 51 nam thong nhat dat nuoc hinh anh 5
Nhiều du khách quốc tế cũng chăm chú theo dõi chương trình nghệ thuật 

Hàng ngàn khán giả có mặt tại đường đi bộ Nguyễn Huệ đã thưởng thức các tiết mục đặc sắc, hoà mình vào những màn trình diễn của các nghệ sĩ trong không khí xúc động và đầy tự hào. 

xuc dong, tu hao chuong trinh nghe thuat ky niem 51 nam thong nhat dat nuoc hinh anh 6
Khán giả ngồi kín khu vực đường đi bộ Nguyễn Huệ để theo dõi chương trình

"Đối với em kỷ niệm 51 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, được hòa chung không khí với mọi người, em cảm thấy rất tự hào. Tân trọng, biết ơn những người đã hy sinh để chúng em có cuộc sống hôm nay", Mai Minh Thuận, khán giả xem chương trình nghệ thuật chia sẻ.

Vũ Hường/VOV TP.HCM
Tag: TP.HCM quốc tế lao động nghệ thuật chương trình nghệ thuật thống nhất đất nước
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Đảng Nhân dân Cách mạng Lào chúc mừng 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam
VOV.VN - Đại thắng mùa Xuân năm 1975 không chỉ là chiến thắng của quân đội và nhân dân Việt Nam mà còn là chiến thắng của liên minh đoàn kết chiến đấu của nhân dân ba nước Đông Dương Việt Nam - Lào - Campuchia.

Triển lãm ảnh “51 năm - Bản hùng ca thống nhất”: Không chỉ để nhìn lại
VOV.VN - Sáng 24/4, tại Nhà triển lãm 45 Tràng Tiền, Hà Nội, Báo Tiền Phong tổ chức triển lãm ảnh “51 năm - Bản hùng ca thống nhất” với nhiều bức ảnh giành giải thưởng danh giá, từng gây chấn động thế giới. Triển lãm mở cửa từ ngày 24/4-3/5/2026 nhân Kỷ niệm 51 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Triển lãm “Sắc màu Đất Quảng” nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam
VOV.VN - 36 họa sĩ, nhà điêu khắc tại TP Đà Nẵng giới thiệu 43 tác phẩm tại triển lãm “Sắc màu Đất Quảng”. Các tác phẩm thể hiện vẻ đẹp con người, văn hóa, cảnh quan và nhịp sống của vùng đất Quảng trong bối cảnh phát triển mới.

ĐỜI SỐNG
Du lịch
CÔNG NGHỆ
GIẢI TRÍ
PHÁP LUẬT
THỂ THAO
SỨC KHỎE
XÃ HỘI
KINH TẾ
Sân khấu - Điện ảnh
Văn học
Âm nhạc