Xúc động, tự hào chương trình nghệ thuật kỷ niệm 51 năm thống nhất đất nước

Đây là hoạt động chào mừng 51 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2026) và 140 năm Ngày Quốc tế Lao động (1/5/1886 - 1/5/2026).

Chương trình nghệ thuật với chủ đề "Tình ca đất nước"

Mở màn chương trình là liên khúc “Còn gì đẹp hơn - Thưa Đảng” do các ca sĩ Thành Tâm, Chính Hưng, Đăng Quân, Jack Long cùng các nhóm múa biểu diễn, tạo không khí trang trọng, giàu cảm xúc, dẫn dắt khán giả bước vào mạch nội dung chính.

Chương trình được xây dựng với kết cấu 3 chương. Trong đó, Chương I mang chủ đề “Tình ca độc lập”, tái hiện dấu mốc ra đời của Đảng - ngọn lửa thắp sáng niềm tin, soi đường cho cuộc đấu tranh giành quyền sống, quyền tự do, tiến tới độc lập dân tộc. Hòa trong khí thế chung của cả nước, nhân dân Nam Bộ nhất tề đứng lên, được khắc họa qua những thước phim về cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp.

Tiết mục “Việt Nam ngày đại thắng”

Các ca khúc “Dòng sông phẳng lặng”, “Trường Sơn Đông – Trường Sơn Tây” và “Em vẫn đợi anh về” làm nổi bật hình ảnh người lính, thanh niên xung phong, mang theo niềm tin chiến thắng và tình cảm sâu nặng với đồng bào miền Nam ruột thịt; từ đó bồi đắp ý chí, tiếp thêm sức mạnh cho những bước chân bền bỉ vượt đường mòn, dốc núi, giữa muôn vàn gian khổ vẫn vang lên tiếng cười, tiếng hát trên dọc tuyến Trường Sơn.

Những câu chuyện về các lực lượng tham gia phong trào đấu tranh dù âm thầm hay công khai đều toát lên tinh thần mãnh liệt, góp phần hình thành một chiến trường đặc biệt ngay trong lòng đô thị, được khắc họa qua chia sẻ của các nhân chứng lịch sử thuộc Câu lạc bộ Truyền thống Thành đoàn. Tiếp đó là các liên khúc “Tiếng hát những đêm không ngủ - Ta thấy gì đêm nay”, và chuỗi tiết mục về ngày toàn thắng, như “Cô gái Sài Gòn đi tải đạn”, “Lá đỏ” và “Việt Nam ngày đại thắng”.

Liên khúc “Tiếng hát những đêm không ngủ - Ta thấy gì đêm nay” của CLB truyền thống Thành đoàn

Chương tiếp theo là “Tri ân”, với những tiết mục như nhạc cảnh “Người mẹ của tôi - Linh thiêng Việt Nam - Người lính già và hoa hồng thắm” nhắc nhở về giá trị của hoà bình. Là lời ghi nhớ rằng: đã có những thế hệ đã trao gởi trọn vẹn tuổi xuân - ước mơ và cả tương lai của mình cho đất nước.

Tiếp đó, liên khúc “Mùa chim én bay - Tuổi đời mênh mông - Em ở nông trường, em ra biên giới - Sài Gòn cô tiên năm 2000” khắc họa hình ảnh thế hệ trẻ TP.HCM xung kích trong lao động, xây dựng và phát triển đất nước từ những vùng đất hoang hoá, đến nơi biên giới, từ các nông trường đến công xưởng…

Chương cuối với chủ đề “Tự hào tiếp bước tương lai” là lời khẳng định thế hệ công dân thành phố hôm nay luôn khắc ghi những hi sinh của bao thế hệ đi trước và cũng từ đó, góp phần viết tiếp câu chuyện đất nước bằng trách nhiệm, lòng biết ơn và hành động.

Các tiết mục “Nơi đảo xa” mashup “Hát cùng Bình Dương - Bà Rịa Vũng Tàu trong tim ta - TP.HCM thành phố tôi yêu”, “Việt Nam kiêu hãnh” tạo nên không khí sôi động, lan tỏa tinh thần tự hào và niềm tin vào tương lai.

Nhiều du khách quốc tế cũng chăm chú theo dõi chương trình nghệ thuật

Hàng ngàn khán giả có mặt tại đường đi bộ Nguyễn Huệ đã thưởng thức các tiết mục đặc sắc, hoà mình vào những màn trình diễn của các nghệ sĩ trong không khí xúc động và đầy tự hào.

Khán giả ngồi kín khu vực đường đi bộ Nguyễn Huệ để theo dõi chương trình

"Đối với em kỷ niệm 51 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, được hòa chung không khí với mọi người, em cảm thấy rất tự hào. Tân trọng, biết ơn những người đã hy sinh để chúng em có cuộc sống hôm nay", Mai Minh Thuận, khán giả xem chương trình nghệ thuật chia sẻ.