Để hiểu rõ hơn về nghi lễ truyền thống này, mời độc giả cùng gặp gỡ Achar Sơn Kên, 78 tuổi, Trưởng ban Quản trị chùa Phnô Kanh Chơ Thmây, xã Ngọc Tố, thành phố Cần Thơ.

Phóng viên: Thưa Achar, trước tiên, chú có thể chia sẻ Lễ Cúng Trăng có ý nghĩa như thế nào?

Achar Sơn Kên: Lễ Cúng Trăng được tổ chức nhằm bảo tồn và phát huy di sản văn hóa tín ngưỡng của dân tộc Khmer, đồng thời nêu cao tinh thần đoàn kết toàn dân tộc. Mục đích thứ hai là Lễ Cúng Trăng không phân biệt dân tộc Khmer, dân tộc Kinh hay dân tộc nào. Những người làm nghề nông đều tưởng nhớ đến Mặt Trăng. Mặt Trăng là hệ phái mát mẻ, làm cho đất và nước đem lại chất phù sa, giúp bà con nông dân trồng lúa, trồng hoa màu,… đạt bội thu.

Đồng bào Khmer tổ chức lễ Cúng Trăng

Không chỉ dừng lại ở niềm mong ước về một mùa vụ no ấm, theo Achar Sơn Kên, cứ đến rằm tháng 10 âm lịch (tháng Kă-đấth theo lịch của người Khmer), khi 6 tháng đầu mùa khép lại, bà con lại thu hoạch lúa nếp chín sớm để làm cốm dẹp, chuẩn bị lễ vật dâng cúng. Qua đó, mọi người cùng tưởng nhớ Mặt Trăng, bày tỏ lòng biết ơn và cầu chúc cho gia đình sức khỏe dồi dào, cuộc sống ấm no, hạnh phúc. Đồng thời, nghi lễ còn góp phần giáo dục con cháu tinh thần trách nhiệm, hiếu thảo với cha mẹ, tương thân tương ái, nỗ lực học tập và rèn luyện đạo đức để dựng xây quê hương.

Phóng viên: Thưa Achar, khi tổ chức Lễ Cúng Trăng và đút cốm dẹp cho con cháu, bà con thường chuẩn bị và thực hiện như thế nào?

Achar Sơn Kên: Người Khmer thường chọn địa điểm tổ chức tại chùa, sân nhà rộng hoặc Salatel. Sau khi chọn địa điểm, bà con sẽ chuẩn bị bàn cúng có chưng có bông hoa tượng trưng cho Mặt Trời, còn bàn cúng tượng trưng cho Trái Đất. Người ta bày các lễ vật với đầy đủ 11 món, không thiếu món nào. Cô bác, những người có uy tín trong gia đình sẽ tập hợp con cháu ngồi lại, chắp tay quay về hướng Mặt Trời mọc, nêu thành quả thu hoạch mùa màng trong 6 tháng đầu năm, rồi bày lễ vật dâng lên Mặt Trăng, xin Mặt Trăng thụ hưởng và phù hộ cho con cháu khỏe mạnh, mùa sau bội thu.

Còn ý nghĩa của Óoc Om Bóc, khi cúng Trăng xong thì Achar hoặc người có uy tín, cao tuổi sẽ xin những vật phẩm mà Mặt Trăng đã dùng qua, còn thừa lại để đút cho con cháu. Từ người già đến trẻ nhỏ, trai gái đều được đút cốm dẹp. Trước khi đút, người lớn dùng tay trái vỗ nhẹ vào vai con cháu, hỏi về ý nguyện và ước mơ trong tương lai rồi mới đút cốm. Đây không phải là trò chơi mà là sự kích thích, giúp con cháu nâng cao ý thức, trau dồi kiến thức, phát huy trí tuệ để góp phần xây dựng gia đình, xã hội và đất nước.

Trong Lễ Cúng Trăng còn có phần tụng kinh. Các vị sư, có thể là bốn hoặc tám vị tùy theo điều kiện tổ chức, sẽ tụng kinh cầu chúc cho chúng sinh sống trên trần gian trong năm mới thoát khỏi khổ não, hoạn nạn, lo âu, mang lại hạnh phúc cho mọi nhà.

Lễ vật trong nghi thức lễ Cúng Trăng của đồng bào Khmer

Đồng bào Khmer tổ chức lễ Cúng Trăng tại sân nhà

Bên cạnh những tầng ý nghĩa ấy, nét đẹp tâm linh của Lễ Cúng Trăng còn được gửi gắm tinh tế qua từng lễ vật và cách bài trí mang đậm tính biểu tượng. Cụ thể, hai cây trụ làm cổng ngay bàn cúng tượng trưng cho “vành đai vũ trụ”; chiếc bàn tượng trưng cho “Trái Đất”; hai cây mía tượng trưng cho “sự sinh sôi, nảy nở”; ba cây nến cắm trên cổng tượng trưng cho ba mùa trong năm: “nắng, mát, mưa”; 12 lá trầu treo hai bên cổng tượng trưng cho “12 tháng trong năm và 12 con giáp”; bảy trái cao có hình dáng con ong bầu tượng trưng cho “bảy ngày trong tuần”; 30 lá trầu đặt bên phải bàn cúng tượng trưng cho “tháng đủ”; 29 lá trầu đặt bên trái bàn cúng tượng trưng cho “tháng thiếu”. Ngoài ra, còn có một số bánh kẹo, khoai củ, cốm dẹp... Tất cả được dâng cúng nhằm tưởng nhớ công ơn thần Mặt Trăng – vị thần bảo hộ mùa màng tươi tốt, giúp con người làm ăn phát đạt trong năm mới.

Không chỉ là một sinh hoạt tín ngưỡng, Lễ Cúng Trăng còn là phong tục truyền thống góp phần nâng cao nhận thức về bảo tồn và phát huy di sản văn hóa của đồng bào Khmer, đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa tinh thần trong thời kỳ hội nhập và phát triển.