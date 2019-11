Thực hiện chủ trương của Bộ Công an về việc tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, Công an tỉnh Đắk Lắk đã điều động hơn 450 cán bộ về cơ sở thực hiện nhiệm vụ. Việc làm này đã mang lại hiệu quả tích cực.



Hội nghị đánh giá hiệu quả việc điều động xây dựng lực lượng công an xã chính quy ở Đắk Lắk

Hiện tại ở Đắk Lắk đã có 101/152 xã thực hiện chủ trương xây dựng lực lượng công an chính quy theo đề án của Bộ Công an. Đã có 456 cán bộ công an chính quy được điều động về cơ sở thực hiện nhiệm vụ. Trong đó, 101 người được bổ nhiệm chức danh Trưởng công an xã, phường, thị trấn.



Cùng với công tác nhân sự, Công an Đắk Lắk đã đề xuất và được tỉnh Đắk Lắk phê duyệt chủ trương xây dựng 49 trụ sở làm việc cho các xã trọng điểm phức tạp về an ninh trật tự, với tổng số tiền 50 tỷ đồng. Một số doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh cũng đã tặng hàng chục máy tính để lực lượng công an xã có điều kiện thực hiện nhiệm vụ tốt hơn.



Đại tá Phạm Minh Thắng-Phó giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk đánh giá, sau 5 tháng triển khai, tất cả lực lượng công an điều động về cơ sở đều hoàn thành tốt nhiệm vụ, an ninh trật tự ở cơ sở được giữ vững và từng bước được nâng lên.



"Qua khảo sát đánh giá của chúng tôi thì thấy rằng các đồng chí được điều động đã khắc phục khó khăn để hoàn thành tốt nhiệm vụ. Bản thân các đồng chí đã hòa nhập tốt với chính quyền địa phương để vận hành thực hiện công tác đảm bảo an ninh cơ sở, phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc đã được thực hiện tốt hơn thời gian trước. Tình hình cờ bạc, trộm cắp, hay nạn thanh niên đua xe trái phép đã được các đồng chí giải quyết rất tốt"- Đại tá Phạm Minh Thắng cho hay./.