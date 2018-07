Chiều nay có kết quả giám định thương tật cô gái giúp việc bị tra tấn

Trưa nay (24/7), Công an thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai đã đưa cô gái Y Nhiêu, người bị tra tấn dã man gây rúng động dư luận mấy ngày qua đi giám định thương tật. Theo đó, chị Y Nhiêu (SN 1995) được Công an Công an thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai đưa từ tỉnh Kon Tum đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai để giám định thương tật. Việc giám định được thực hiện tại nhiều khoa phòng khác nhau. Để đảm bảo an toàn cho chị Y Nhiêu, công tác an ninh tại khu vực giám định cũng được thắt chặt. Tại bệnh viện, chị Y Nhiêu cho biết, trên người còn rất nhiều vết thương bị đau nhức, tê buốt. Đặc biệt là những vết thương ở vùng bụng và vai, tay. Trong ảnh: Lực lượng chức năng được thắt chặt tại Bệnh viện Đa khoa Gia Lai (Ảnh: Người lao động) Dự kiến, đến cuối giờ chiều nay sẽ có kết quả giám định thương tật đối với chị Y Nhiêu. Trong ảnh: Y Nhiêu đang chờ giám định thương tích. Ảnh: Người lao động Khả năng ngay sau khi có kết quả giám định, nếu tỷ lệ thương tật trên 11%, cơ quan công an sẽ ra quyết định khởi tố bà Nguyễn Thị Hà theo đơn của chị Y Nhiêu tố giác về tội cố ý gây thương tích. Trong ảnh: Y Nhiêu và mẹ tại Trung tâm y tế huyện Đăk Glei trước khi được đưa đi giám định. Trong trường hợp tỷ lệ thương tật dưới 11%, cơ quan điều tra cũng có thể khởi tố nếu như điều tra, xác định được hành vi tra tấn tàn bạo, có tổ chức theo khung của Điều 134 Bộ luật hình sự. Trong ảnh: Toàn thân Y Nhiêu còn di chứng của vô vàn vết thương. (Ảnh: Báo Gia Lai).

