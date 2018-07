Nhân chứng kể lại vụ con rể chém bố vợ cũ, tẩm xăng đốt nhà

Sáng 24/7, công an quận Bắc Từ Liêm có mặt tại ngôi nhà trong ngõ 62/335 (tổ dân phố Xuân Lộc 1, đường Xuân Đỉnh, phường Xuân Đỉnh, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội) để bảo vệ khám nghiệm hiện trường, thu thập thông tin điều tra làm rõ vụ việc con rể cũ đâm bố vợ, tẩm xăng đốt nhà.

Anh N., một người dân cùng lực lượng chức năng kịp thời khống chế đối tượng, giải cứu các nạn nhân.



Vụ việc khiến ông Đinh Văn T. bị anh con rể cũ đâm vào tay. Sau khi gây án, đối tượng đổ xăng, châm lửa đốt nhà nhưng ông T. và người thân may mắn thoát nạn.

Là một trong số người phát hiện vụ việc, anh N.V.N. sống gần ngôi nhà nạn nhân kể lại sự việc. Theo đó, vào khoảng 19h tối 23/7, anh đang làm việc ở nhà thì nghe tiếng kêu cứu từ phía gia đình ông T.. Nghĩ nhà hàng xóm có chuyện chẳng lành nên anh N. sang kiểm tra.

Bên trong căn nhà nơi xảy ra sự việc.

Nhìn từ ngoài vào qua khe cổng thấy có người đàn ông lạ mặt cầm dao với vẻ mặt hung hãn. Lúc này, trong nhà thấy ông T. bị thương ở tay và người vợ cùng 3 cháu nhỏ đang chạy lên tầng 2 của căn nhà.

Anh N. nhanh chóng đánh lạc hướng đối tượng để ông T. chạy lên tầng 2 và tẩu thoát ra ngoài bằng đường cửa sổ và được người dân đưa đi cấp cứu.

Ngay sau đó, đối tượng đang cầm dao trong nhà ông T. đi ra gần cửa sổ tầng 1 thì bất ngờ bị anh N. chặn lại, đánh ngã. Sau đó, đối tượng đứng dậy đổ xăng đốt nhà.

May mắn, ít phút sau, lực lượng chức năng đã đến phong tỏa hiện trường hỗ trợ giải cứu vợ ông T. và 3 cháu nhỏ thoát ra ngoài, khống chế đối tượng.

Cũng theo anh N. ngay sau khi thấy ngọn lửa bùng cháy dữ dội, anh và một số người nhanh chóng hô hoán các gia đình xung quanh tắt thiết bị điện, đồng thời hỗ trợ dập lửa.

Thời điểm trên, đối tượng rất hung hãn. Để giải cứu các nạn nhân, hai chiến sỹ công an đã phải leo lan can từ tầng 1 lên tầng 3 (nơi vợ và các cháu ông T. đang ẩn náu) để tiếp cận, giải cứu họ an toàn.

Quá trình khống chế đối tượng, một chiến sỹ cảnh sát đã bị thương ở vùng mắt và được đưa đi cấp cứu.

Lãnh đạo phường Xuân Đỉnh cho biết, đối tượng đã ly hôn với con gái ông T. từ nhiều năm nay.

Theo đại diện tổ dân phố Xuân Lộc 1, hai người này có 3 con chung. Hiện con gái ông T. đã lập gia đình và 3 người con vẫn được con gái ông T. nuôi dưỡng.

