Tiết lộ nguyên nhân nam sinh viên bị sát hại ở Hà Nội

Liên quan đến vụ nam sinh ở Hà Nội bị sát hại, thi thể bỏ trong bao tải, chiều 27/4, Cơ quan điều tra đã thông tin ban đầu về vụ án. Căn cứ vào tài liệu điều tra xác định, qua quan hệ xã hội, Chử Tuấn Sơn (ở Nam Từ Liêm, Hà Nội) quen với Vũ Thanh T. (SN 1996) và biết anh này cho vay tiền bốc họ. Trong ảnh: Công an thực nghiệm hiện trường. Bản thân Sơn đang cần tiền trả nợ nên đã gọi điện mời anh T. đến nhà Sơn để vay tiền của T.. Khi anh T. đến nhà Sơn, đối tượng hỏi vay 20 triệu nhưng anh T. không cho vay nên hai bên có lời qua tiếng lại. Sơn khai, trong lúc anh T. đang ngồi hút thuốc thì Sơn dùng gạch tấn công khiến nạn nhân bất tỉnh, rồi bỏ đi. Sau khi về, Sơn phát hiện anh T. tử vong nên đem thi thể nạn nhân đến bãi đất trống cách nhà khoảng 1,5 km để phi tang. Sau khi gây án, đối tượng lẩn trốn vào một tỉnh phía Nam. Tuy nhiên, ngay sau đó, cơ quan điều tra công an TP Hà Nội đã nhanh chóng phá án, truy tìm đối tượng gây án. Đội nghiệp vụ nhanh chóng đến nơi lẩn trốn để di lý đối tượng về Hà Nội, phục vụ công tác điều tra. Đến sáng 27/4, lực lượng chức năng đã dẫn giải đối tượng về nhà, cũng là hiện trường vụ án tại tổ 15 Thị trấn Cầu Diễn để thực nghiệm hiện trường. Nạn nhân được xác định là Vũ Thanh T. (SN 1996) - sinh viên năm cuối một Trường Đại học tại Hà Nội. Sự việc xảy ra khiến gia đình nạn nhân chưa hết bàng hoàng. Theo người thân nạn nhân, chiều 9/4, anh T. xin phép mẹ đi liên hoan nhưng sau đó không về, cũng không liên lạc được nữa. Mọi người đi tìm nhưng không thấy nên trình báo công an. Khi được hỏi về mối quan hệ giữa con trai với nghi phạm Sơn, người thân nạn nhân cho biết, T. hay đi tập thể hình và thường ăn bánh mì gần nơi Sơn bán nước nên quen biết. Như đã đưa tin, ngày 24/4, người dân đi nhặt phế liệu tại bãi rác ven đường làng Tân Mỹ (phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) phát hiện thi thể người đang trong quá trình phân hủy. Ngay sau đó, sự việc được báo cáo cho lực lượng chức năng./.