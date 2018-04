Vụ đánh bạc ngàn tỷ:Bất ngờ nơi Phan Sào Nam cất giấu số tiền 500 tỷ

Theo cơ quan điều tra, lượng tiền trong đường dây đánh bạc xuyên quốc gia do Nguyễn Văn Dương và Phan Sào Nam cầm đầu, liên quan đến 2 cựu tướng Công an Phan Văn Vĩnh và Nguyễn Thanh Hóa bị Công an Phú Thọ triệt phá, được chuyển hóa qua mua bán hóa đơn lên đến hơn 4.000 tỷ đồng.