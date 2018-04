Cựu tướng Phan Văn Vĩnh giúp gì đường dây đánh bạc của Phan Sào Nam?

Công an tỉnh Phú Thọ vừa phát thông báo chính thức về việc khởi tố, bắt tạm giam cựu Trung tướng Phan Văn Vĩnh, nguyên Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát (Bộ Công an).

Ông Phan Văn Vĩnh trước khi bị khởi tố có cấp bậc Trung tướng (Ảnh: Vnexpress.net) Căn cứ Quyết định khởi tố vụ án hình sự: Sử dụng mạng Internet thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản, tổ chức đánh bạc, đánh bạc, mua bán trái phép hóa đơn và rửa tiền xảy ra tại Phú Thọ và một số tỉnh, thành phố; kết quả điều tra vụ án có đủ căn cứ xác định, ông Vĩnh đã có hành vi lợi dụng chức vụ quyền hạn giúp bị can Nguyễn Thanh Hóa và bị can Nguyễn Văn Dương tổ chức đánh bạc trực tuyến trên mạng Internet bằng hình thức game bài RikVip phạm vào điều 281 Bộ luật Hình sự năm 1999.

Cổng thông tin điện tử Công an tỉnh Phú Thọ phát thông báo Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã ra Quyết định Khởi tố bị can số 356 và ra Lệnh bắt bị can số 358 để tạm giam 04 tháng đối với Phan Văn Vĩnh, sinh năm 1955 tại Nam Định; nơi cư trú: 199 Hàn Thuyên, phường Vị Hoàng, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.

Trước đó, cùng ngày, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã ký Quyết định tước danh hiệu Công an nhân dân đối với Phan Văn Vĩnh.

Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án, làm rõ trách nhiệm của các đối tượng có liên quan, xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật./.

