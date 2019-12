Vụ nam bệnh nhân đốt bệnh viện: Đối tượng từng có nhiều hành động lạ

Ngày 30/12, Công an thị xã Hoàng Mai, Nghệ An vẫn đang tiếp tục điều tra làm rõ để xử lý đối tượng Nguyễn Văn Hội (SN 1988, trú xã Hải Thượng, Tĩnh Gia, Thanh Hóa) về hành vi đốt bệnh viện và đánh đập nữ y tá của bệnh viện Phong - Da liễu Trung ương Quỳnh Lập.

Lãnh đạo Công an xã Hải Thượng, huyện Tĩnh Gia Thanh Hóa, nơi đối tượng Nguyễn Văn Hội sinh sống cho biết, ở địa phương Hội đã nhiều lần có những hành động và biểu hiện không được bình thường. Tuy nhiên khi đưa đi bệnh viện kiểm tra thì người này không có dấu hiệu của bệnh thần kinh.

Hiện trường vụ việc.

Cụ thể, trước đó vào năm 2016, Hội cho bạn mượn xe nhưng người bạn này đi cầm cố. Hội mang tiền đi chuộc nhưng đã bị quá hạn nên không lấy được xe. Bức xúc, Hội đi khắp nơi chửi đổng và có những hành vi khó hiểu. Khi công an bắt về làm rõ và đưa đi bệnh viện kiểm tra xem có dấu hiệu bệnh tâm thần không nhưng không có.

Khoảng 10 ngày trước, Hội dựng lều quán ở đường để bán nước. Tuy nhiên do lều quán của Hội dựng chiếm dụng lòng lề đường nên lực lượng chức năng xã đã xuống vận động Hội tháo dỡ. Được vận động, Hội tự tháo dỡ nhưng vẫn bức xúc nên có nhiều thái độ với lực lượng chức năng.

"Sau khi tự tháo dỡ quán chiếm lòng lề đường thì đêm đó Hội đến nhà một người dân gần đó lao vào đập phá tài sản. Do tài sản không đáng giá mấy nên cơ quan chức năng chỉ lập biên bản xử phạt hành chính.

Hội sau đó về đốt quán nước của gia đình rồi lao ra đường chặn các xe qua lại. Công an nhận được tin báo nên xuống làm rõ và vận động Hội thì người này nhảy lên mái nhà chửi bới. Khi nhảy xuống thì do độ cao nên Hội bị ngã dẫn đến vết thương ở gót chân", lãnh đạo Công an xã nơi đối tượng Hội cư trú nói.

Sau khi bị thương ở chân, Hội đi xe máy vào bệnh viện Phong - Da liễu Trung ương đóng tại thị xã Hoàng Mai, Nghệ An để nhờ chữa trị vết thương.

Khoảng 3h45’ ngày 26/12, Nguyễn Văn Hội vào phòng vệ sinh sau đó bắt đầu châm lửa đốt. Nam bệnh nhân này tiếp tục lấy chăn, ga tại các giường bệnh đốt khiến ngọn lửa bùng cháy dữ dội. Toàn bộ cửa kính của phòng cấp cứu bị bệnh nhân này đập vỡ. Một số bệnh nhân cũng bị tấn công. Những bệnh nhân phía trong hoảng loạn tháo chạy ra ngoài.

Nguyễn Văn Hội cũng thoát ra ngoài. Lúc này, một nữ điều dưỡng vào can ngăn liền bị Hội khống chế, túm tóc đánh đập khiến người này bị ngất tại chỗ. Thông tin nhanh chóng được báo đến lãnh đạo bệnh viện, cơ quan chức năng.

Nhận được tin báo, Đội Cảnh sát PCCC&CNCH số 9 đã điều động 3 xe chuyên dụng cùng 20 cán bộ chiến sỹ đến hiện trường dập lửa. Trước tình hình phức tạp, đối tượnglực lượng chức năng phải chia làm 3 tổ công tác. Trong đó 1 tổ tập trung khống chế đối tượng, cứu nữ điều dưỡng. Tổ thứ 2 tìm cách hướng dẫn bác sỹ, bệnh nhân thoát ra nơi an toàn. Tổ thứ 3 thực hiện khống chế đám cháy để tránh lây lan. Hiện trường xảy ra vụ cháy tại buồng bệnh nhân trên diện tích khoảng 30m2 nằm ở tầng 2 khoa Ngoại. Lực lượng chức năng đã khống chế thành công đối tượng, giải cứu nạn nhân và khống chế thành công đám cháy.

Được biết, đối tượng Hội đã có vợ và 2 con. Vợ Hội làm ở công ty gần đó. Còn Hội làm nghề hàn xì ở địa phương. Hội tính dựng lều quán vừa hàn xì vừa bán nước nhưng lấn chiếm lòng lề được nên bị lực lượng chức năng yêu cầu tháo dỡ.

Hiện cơ quan công an đang tiếp tục điều tra làm rõ để xử lý nghiêm đối tượng theo quy định của pháp luật./.