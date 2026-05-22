2 nam sinh lớp 10 tử vong khi đi câu cá ở Hà Tĩnh

Sáng 22/5, lãnh đạo UBND xã Hương Phố cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ đuối nước thương tâm khiến 2 học sinh tử vong.

Xã Hương Phố tổ chức cắm biển cảnh báo tại những khu vực có nguy cơ xảy ra đuối nước.

Theo thông tin ban đầu, trưa 21/5, em N.V.Đ, học sinh lớp 10 Trường THPT Hàm Nghi, trú thôn 1 và em N.H.T, học sinh lớp 10 Trường THPT Hương Khê, trú thôn 2, cùng ở xã Hương Phố, rủ nhau đi câu cá.

Đến chiều tối cùng ngày, không thấy các em trở về, gia đình đã trình báo chính quyền địa phương, đồng thời phối hợp với người dân tổ chức tìm kiếm tại các khu vực sông, suối. Sau nhiều giờ rà soát, đến khoảng 22h đêm 21/5, lực lượng chức năng phát hiện thi thể cả hai nam sinh tại khu vực Khe Ấm.

Theo thống kê, từ đầu năm 2026 đến nay, Hà Tĩnh đã ghi nhận nhiều vụ đuối nước nghiêm trọng khiến ít nhất 7 học sinh, trẻ em tử vong.

Trước thực trạng trên, UBND tỉnh Hà Tĩnh đã ban hành công điện yêu cầu các địa phương, ngành chức năng tăng cường rà soát các khu vực nguy hiểm, cắm biển cảnh báo và đẩy mạnh dạy bơi, kỹ năng phòng chống đuối nước cho học sinh trong dịp hè.