  • Hà Nội
  • Cao Bằng
  • Sơn La
  • Lai Châu
  • Tuyên Quang
  • Lào Cai
  • Thái Nguyên
  • Điện Biên
  • Phú Thọ
  • Bắc Ninh
  • Quảng Ninh
  • Hải Phòng
  • Hưng Yên
  • Ninh Bình
  • Thanh Hóa
  • Nghệ An
  • Hà Tĩnh
  • Quảng Trị
  • Đà Nẵng
  • Quảng Ngãi
  • Gia Lai
  • Đắk Lắk
  • Khánh Hòa
  • Lâm Đồng
  • Đồng Nai
  • TP. HCM
  • Tây Ninh
  • Đồng Tháp
  • Vĩnh Long
  • Cần Thơ
  • An Giang
  • Cà Mau
2 nam sinh lớp 10 tử vong khi đi câu cá ở Hà Tĩnh

Thứ Sáu, 10:23, 22/05/2026
VOV.VN - Sau nhiều giờ tìm kiếm trong đêm, lực lượng chức năng cùng người dân đã tìm thấy thi thể 2 nam sinh lớp 10 bị đuối nước tại khu vực Khe Ấm, thuộc xã Hương Đô, tỉnh Hà Tĩnh.

Sáng 22/5, lãnh đạo UBND xã Hương Phố cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ đuối nước thương tâm khiến 2 học sinh tử vong.

Xã Hương Phố tổ chức cắm biển cảnh báo tại những khu vực có nguy cơ xảy ra đuối nước.

Theo thông tin ban đầu, trưa 21/5, em N.V.Đ, học sinh lớp 10 Trường THPT Hàm Nghi, trú thôn 1 và em N.H.T, học sinh lớp 10 Trường THPT Hương Khê, trú thôn 2, cùng ở xã Hương Phố, rủ nhau đi câu cá.

Đến chiều tối cùng ngày, không thấy các em trở về, gia đình đã trình báo chính quyền địa phương, đồng thời phối hợp với người dân tổ chức tìm kiếm tại các khu vực sông, suối. Sau nhiều giờ rà soát, đến khoảng 22h đêm 21/5, lực lượng chức năng phát hiện thi thể cả hai nam sinh tại khu vực Khe Ấm.

Theo thống kê, từ đầu năm 2026 đến nay, Hà Tĩnh đã ghi nhận nhiều vụ đuối nước nghiêm trọng khiến ít nhất 7 học sinh, trẻ em tử vong.

Trước thực trạng trên, UBND tỉnh Hà Tĩnh đã ban hành công điện yêu cầu các địa phương, ngành chức năng tăng cường rà soát các khu vực nguy hiểm, cắm biển cảnh báo và đẩy mạnh dạy bơi, kỹ năng phòng chống đuối nước cho học sinh trong dịp hè.

Bá Thăng/VOV.VN
Tag: nam sinh tử vong đuối nước hà tĩnh câu cá.
Dạy trẻ kỹ năng tự cứu mình trước nguy cơ đuối nước

VOV.VN - Mỗi dịp hè đến, nguy cơ tai nạn đuối nước ở trẻ em lại gia tăng khi các em có nhiều thời gian vui chơi tại ao, hồ, sông, suối. Tại Quảng Ninh, nhiều hoạt động tuyên truyền trực quan, sinh động đang được triển khai nhằm giúp học sinh có các kỹ năng an toàn trong môi trường nước.

Nghẹn lòng 5 đám tang học sinh đuối nước tại xã nghèo ở Phú Thọ

VOV.VN - Không khí tang thương bao trùm xã Sông Lô, tỉnh Phú Thọ khi chỉ trong một ngày, địa phương phải tổ chức liên tiếp 5 đám tang cho các học sinh tử vong do đuối nước trên sông Lô. Tiếng khóc của cha mẹ, bạn bè và thầy cô khiến nhiều người không cầm được nước mắt.

Cục Bà mẹ và Trẻ em đề nghị báo cáo khẩn vụ 4 trẻ tử vong do đuối nước ở Đắk Lắk

VOV.VN - Sau vụ 4 học sinh tử vong do đuối nước tại xã Hòa Mỹ, tỉnh Đắk Lắk, Cục Bà mẹ và Trẻ em, Bộ Y tế đề nghị địa phương khẩn trương báo cáo vụ việc và tăng cường phòng, chống đuối nước trẻ em khi dịp nghỉ hè của học sinh đang đến gần.

