Dạy trẻ kỹ năng tự cứu mình trước nguy cơ đuối nước

Giữa sân trường THCS Hà An (tỉnh Quảng Ninh) còn đọng nước sau cơn mưa lớn, buổi tuyên truyền pháp luật về giao thông đường thủy nội địa và phòng, chống đuối nước do Thủy đoàn I, Cục Cảnh sát giao thông phối hợp Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Quảng Ninh tổ chức đã thu hút gần 700 học sinh tham gia.

Sau hợp nhất, Trường THCS Hà An, tỉnh Quảng Ninh có 3 điểm trường với 1.224 học sinh

Không khí buổi tuyên truyền trở nên sôi nổi khi các em được trực tiếp theo dõi những tình huống mô phỏng sát thực tế thay vì chỉ nghe phổ biến lý thuyết khô cứng. Thông qua các hoạt cảnh, học sinh được hướng dẫn nhận diện nguy cơ đuối nước, kỹ năng xử lý tình huống và cách tự bảo vệ bản thân khi gặp sự cố.

Em Nguyễn Đào Phương Linh, học sinh lớp 9A1, Trường THCS Hà An chia sẻ: “Những kiến thức ngày hôm nay em học được là các hô hấp nhân tạo cho người khác; nguyên nhân mà mình dễ dàng bị đuối nước và cách làm sao để đảm bảo an toàn cho mình khi đi bơi hoặc khi đến gần sông, suối.”

Trước dịp hè, lực lượng CSGT đường thủy tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn học sinh về pháp luật an toàn giao thông và các kỹ năng phòng chống đuối nước

Điểm nhấn của chương trình là phần tương tác trực tiếp giữa học sinh và lực lượng cảnh sát giao thông đường thủy. Những câu hỏi xuất phát từ tình huống thực tế đã giúp học sinh chủ động hơn trong tiếp cận kỹ năng an toàn. Em Nguyễn Minh Phú, học sinh lớp 8A1, Trường THCS Hà An đặt câu hỏi về tình huống bị bạn đang đuối nước kéo chìm xuống khi đi bơi cùng nhau. Đây cũng là nguy cơ phổ biến dẫn đến nhiều vụ tai nạn thương tâm ở trẻ em hiện nay. Sau phần giải đáp, Phú đã hiểu rõ hơn cách xử lý để tự bảo vệ mình và gọi người hỗ trợ an toàn.

“Câu hỏi đấy là em đã từng gặp phải trường hợp như thế. Sau câu trả lời của chú cảnh sát giao thông, em đã có các cách để thoát được ra, gọi người đến cứu. Trường hợp nếu mà bị bạn bám tay thì hãy cầm tay bạn giật ra và khi bị bám từ đằng sau là phải đặt tay lên cổ và đẩy tay bạn qua đầu và cũng bơi thật nhanh về bờ để gọi người đến cứu", Phú chia sẻ về câu hỏi của mình.

Học sinh trực tiếp tham gia thể hiện các bước sơ cấp cứu ban đầu khi đưa bạn đuối nước lên bờ

Không chỉ hướng dẫn kỹ năng cứu đuối an toàn, lực lượng cảnh sát giao thông đường thủy còn trực tiếp mô phỏng các thao tác sơ cứu ban đầu như hà hơi, thổi ngạt sau khi đưa nạn nhân lên bờ. Các em học sinh cũng được hướng dẫn cách sử dụng dây, phao, gậy dài hay bình nhựa để hỗ trợ cứu người bị nạn. Đặc biệt, nguyên tắc “không nhảy xuống cứu nếu không biết bơi” được nhấn mạnh nhằm tránh xảy ra thương vong kép. Theo thầy Nguyễn Mạnh Nghiêm, Hiệu trưởng Trường THCS Hà An, việc tuyên truyền kỹ năng phòng chống đuối nước trước kỳ nghỉ hè có ý nghĩa rất thiết thực.

Lực lượng cảnh sát giao thông thủy hướng dẫn học sinh cách sử dụng gậy dài, dây, phao, bình nước để cứu người đuối nước

“Các đồng chí đưa ra những hoạt cảnh rất thực tế để con có thể hiểu được sâu sắc nhất khi đuối nước các con phải xử lý như thế nào, cứu bạn như nào…; khi hô hấp nhân tạo thì các thầy dạy cho các con từng những nội dung chi tiết và thế nào là hô hấp nhân tạo cho đúng kiểu. Nhà trường cũng có bể bơi điểm trường Tân An và hằng năm cứ đến cuối tháng 5 thì nhà trường cho các con ở diện không biết bơi, đăng ký vào lớp bơi của nhà trường tổ chức và số lượng học sinh biết bơi đến thời điểm này của THCS Tân An cũng đạt trên 80 %”, thầy Nghiêm cho biết thêm.

Theo thống kê, tai nạn đuối nước hiện là nguyên nhân tử vong đứng thứ hai ở trẻ em, chỉ sau tai nạn giao thông. Mỗi năm, cả nước ghi nhận khoảng 2.000 trẻ em tử vong do đuối nước. Riêng tại Quảng Ninh, địa phương đã rà soát hơn 890 khu vực có nguy cơ xảy ra tai nạn đuối nước, trong đó có 14 “điểm đen” thường xuyên xảy ra sự cố. Ông Trần Đình Phượng, Phó Chủ tịch UBND phường Hà An cho biết, chính quyền địa phương đã triển khai nhiều biện pháp cảnh báo và quản lý trẻ em trong dịp hè.

Các học sinh hào hứng tham gia thể hiện kiến thức qua các tình huống và các câu hỏi đáp về luật Giao thông đường thủy nội địa và kỹ năng cứu đuối an toàn

“Đảng bộ và chính quyền phường Hà An đã ban hành các văn bản chỉ đạo liên quan đến phòng ngừa đuối nước; đã triển khai hơn 60 biển cấm nguy hiểm ở các vùng có nguy cơ ngập lũ trước khi mưa và những hố sâu, những công trình trên toàn địa bàn; các công trình xây dựng, các hố sâu, sông ngòi, kênh, rạch. Đồng thời chỉ đạo Đoàn thanh niên phối hợp với các khu phố, Ban công tác Mặt trận tổ chức chặt chẽ công tác quản lý các em về sinh hoạt hè và đảm bảo an toàn trong mùa hè”, ông Phượng nhấn mạnh.

Nhân dịp này, lực lượng CSGT đã tặng 1.000 quyển vở, tặng 400 áo phao, 20 xe đạp, 100 mũ bảo hiểm cho học sinh các trường THCS Liên Hòa và Hà An. Đây là các phường giáp các tuyến thủy nội địa có mật độ giao thông phức tạp, tiềm ẩn nhiều nguy cơ rủi ro về tai nạn giao thông.

Thực tế cho thấy, nhiều vụ đuối nước thương tâm vẫn xảy ra ngay cả khi chưa bước vào cao điểm hè. Nên việc trang bị kỹ năng an toàn cho trẻ em cần được thực hiện thường xuyên, liên tục thay vì chỉ mang tính thời điểm. Từ những buổi tuyên truyền trực quan như tại Trường THCS Hà An, học sinh không chỉ được cung cấp kiến thức mà còn từng bước hình thành kỹ năng bảo vệ bản thân trước nguy cơ đuối nước. Đây cũng là hành trang cần thiết để các em có một mùa hè an toàn hơn.