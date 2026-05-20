  • Hà Nội
  • Cao Bằng
  • Sơn La
  • Lai Châu
  • Tuyên Quang
  • Lào Cai
  • Thái Nguyên
  • Điện Biên
  • Phú Thọ
  • Bắc Ninh
  • Quảng Ninh
  • Hải Phòng
  • Hưng Yên
  • Ninh Bình
  • Thanh Hóa
  • Nghệ An
  • Hà Tĩnh
  • Quảng Trị
  • Đà Nẵng
  • Quảng Ngãi
  • Gia Lai
  • Đắk Lắk
  • Khánh Hòa
  • Lâm Đồng
  • Đồng Nai
  • TP. HCM
  • Tây Ninh
  • Đồng Tháp
  • Vĩnh Long
  • Cần Thơ
  • An Giang
  • Cà Mau
Liên tiếp 9 trẻ tử vong do đuối nước trong thời gian ngắn, Bộ Y tế ra chỉ đạo khẩn

Thứ Tư, 09:22, 20/05/2026
VOV.VN - Chỉ trong thời gian ngắn đã xảy ra liên tiếp 2 vụ đuối nước khiến 9 trẻ tử vong, Bộ Y tế phát đi công văn khẩn đề nghị tăng cường kiểm tra, giám sát, nhất là trong thời điểm học sinh cả nước chuẩn bị bước vào kỳ nghỉ hè.

Chỉ trong 4 ngày, từ ngày 16-20/5, cả nước xảy ra 2 vụ đuối nước thương tâm khiến 9 trẻ tử vong. Vụ thứ nhất xảy ra khoảng 9h ngày 16/5, 4 học sinh gồm N.A.H. (9 tuổi), N.G.B. (11 tuổi), N.B.P. (11 tuổi) và N.N.B. (14 tuổi) rủ nhau đến tắm sông Bánh Lái ở thôn Ngọc Lâm 1 (tỉnh Đắk Lắk). Trong khi tắm, 4 học sinh này không may bị nước cuốn làm tử vong. 

Tiếp đến vào chiều 18/5, một nhóm học sinh nam cấp 2, trú tại xã Sông Lô, Phú Thọ đã ra khu vực sông Lô tắm. Sau đó, 5 em bị đuối nước, tử vong. 

Khu vực xảy ra vụ tai nạn đuối nước thương tâm ở Phú Thọ (Ảnh: M.T).

Trước những sự việc đau lòng trên, Bộ Y tế vừa ra công văn khẩn đề nghị UBND các tỉnh, thành phố chỉ đạo các đơn vị chức năng tăng cường thực hiện các biện pháp phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em và phòng, chống đuối nước trẻ em theo quy định. 

Các địa phương được yêu cầu tăng cường truyền thông, giáo dục nâng cao nhận thức, trách nhiệm của gia đình, nhà trường và cộng đồng về phòng, chống tai nạn, thương tích, cảnh báo nguy cơ đuối nước trẻ em trong dịp hè và mùa mưa, bão. 

Bộ Y tế cũng đề nghị các tỉnh, thành rà soát, phát hiện và có biện pháp khắc phục kịp thời các địa điểm, khu vực có nguy cơ gây đuối nước trẻ em như ao, hồ, sông, suối, hố nước, khu vực ngập sâu, công trình xây dựng, công trình chứa nước đồng thời thực hiện cắm biển cảnh báo, rào chắn, bố trí lực lượng túc trực tại các khu vực nguy hiểm. 

Đồng thời, địa phương tạo điều kiện để trẻ em được tham gia học bơi, học kỹ năng an toàn trong môi trường nước, khuyến khích tổ chức dạy bơi an toàn, ưu tiên trẻ có hoàn cảnh khó khăn, sống tại vùng thường xuyên xảy ra đuối nước. 

Sở Y tế, các bệnh viện tại các tỉnh, thành được giao chuẩn bị đầy đủ nhân lực, thuốc, trang thiết bị, phương tiện cấp cứu để kịp thời tiếp nhận, cấp cứu, điều trị trẻ em bị tai nạn, thương tích, đuối nước.

Khi xảy ra vụ việc trẻ em bị tử vong hoặc bị thương tích nghiêm trọng do tai nạn, đuối nước, Bộ Y tế đề nghị địa phương kịp thời tổ chức thăm hỏi, động viên, hỗ trợ gia đình trẻ em; chỉ đạo kiểm tra, xác minh nguyên nhân vụ việc.

Linh Thương/VOV.VN
Tag: đuối nước trẻ tử vong do đuối nước Phú Thọ Đắk Lắk
Nghẹn lòng 5 đám tang học sinh đuối nước tại xã nghèo ở Phú Thọ
VOV.VN - Không khí tang thương bao trùm xã Sông Lô, tỉnh Phú Thọ khi chỉ trong một ngày, địa phương phải tổ chức liên tiếp 5 đám tang cho các học sinh tử vong do đuối nước trên sông Lô. Tiếng khóc của cha mẹ, bạn bè và thầy cô khiến nhiều người không cầm được nước mắt.

Thầy giáo đau xót kể lại vụ 5 học sinh tử vong do đuối nước ở Phú Thọ
VOV.VN - Không khí tang thương bao trùm các thôn Yên Phú, Yên Lương và Yên Kiều, xã Sông Lô, tỉnh Phú Thọ sau vụ đuối nước khiến 5 nam sinh tử vong. Thầy cô, người thân và chính quyền địa phương đang nỗ lực hỗ trợ các gia đình vượt qua mất mát quá lớn.

Cục Bà mẹ và Trẻ em đề nghị báo cáo khẩn vụ 4 trẻ tử vong do đuối nước ở Đắk Lắk
VOV.VN - Sau vụ 4 học sinh tử vong do đuối nước tại xã Hòa Mỹ, tỉnh Đắk Lắk, Cục Bà mẹ và Trẻ em, Bộ Y tế đề nghị địa phương khẩn trương báo cáo vụ việc và tăng cường phòng, chống đuối nước trẻ em khi dịp nghỉ hè của học sinh đang đến gần.

Bé gái 9 tuổi ở Quảng Ngãi tử vong do đuối nước
VOV.VN - Sau gần một ngày nỗ lực tìm kiếm, lực lượng chức năng cùng người dân địa phương đã tìm thấy thi thể bé gái bị đuối nước tại một con suối thuộc làng Rắc, xã Ya Ly, tỉnh Quảng Ngãi (trước đây thuộc huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum).

