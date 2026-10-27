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2 người tử vong trong vụ tai nạn liên hoàn giữa xe mô tô và ô tô tải tại Gia Lai

Thứ Ba, 16:57, 27/10/2026
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VOV.VN - Sáng 27/10, trên đường Trường Sơn Đông, đoạn qua thôn 3, xã Pờ Tó, tỉnh Gia Lai, xảy ra vụ tai nạn giao thông liên hoàn giữa 2 xe mô tô và một xe tải, khiến 2 người tử vong tại chỗ.

Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 5h sáng 27/10, tại Km 375+130 đường Trường Sơn Đông, đoạn qua thôn 3, xã Pờ Tó, tỉnh Gia Lai. Vào thời điểm này, Nay Th. (sinh năm 2009, trú tại thôn 1, xã Pờ Tó) điều khiển xe mô tô biển kiểm soát 81E1-076xx, chở Đinh T. (sinh năm 2011, trú tại xã Koong Chro, tỉnh Gia Lai), di chuyển từ hướng xã Chơ Long đi xã Pờ Tó.

2 nguoi tu vong trong vu tai nan lien hoan giua xe mo to va o to tai tai gia lai hinh anh 1
Hiện trường vụ tai nạn. (Ảnh: Công an xã Pờ Tó).

Khi đang lưu thông, xe của Nay Th. va chạm với xe mô tô không gắn biển kiểm soát do Ksor D. (sinh năm 1996, trú tại thôn 2, xã Pờ Tó) điều khiển, đi cùng chiều phía trước.

Sau va chạm, Nay Th. và Đinh T. ngã ra đường, tiếp tục va chạm với xe tải mang biển kiểm soát 81H-149.xx do tài xế Bùi Anh Quốc (sinh năm 1997, trú tại phường An Bình, tỉnh Gia Lai) điều khiển theo chiều ngược lại. Vụ tai nạn khiến Nay Th. và Đinh T. tử vong tại chỗ.

Nhận tin báo, Công an xã Pờ Tó đã bố trí lực lượng bảo vệ hiện trường, phân luồng, điều tiết giao thông, đồng thời phối hợp với lực lượng Cảnh sát giao thông và Tổ điều tra khu vực 7, Công an tỉnh Gia Lai để xử lý vụ việc.

Nguyễn Thảo/VOV-Tây Nguyên
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