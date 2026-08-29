Xây dựng “Một hành trình – Năm điểm đến” ở vùng biển Lâm Đồng

Chiều 29/8, tại Lâm Đồng đã diễn ra Hội nghị xúc tiến, quảng bá và liên kết phát triển du lịch Mũi Né – Phú Thủy – Phan Thiết – Tiến Thành – Hòa Thắng năm 2026 (4 phường, 1 xã khu vực tỉnh Bình Thuận cũ) và khánh thành Công viên Bãi đá Ông Địa.

Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Hồ Văn Mười phát biểu tại hội nghị

Với chủ đề “Liên kết điểm đến – Kết nối sản phẩm – Mở rộng thị trường – Phát triển du lịch bền vững”, tại hội nghị, các đại biểu đại diện cho các địa phương, đơn vị kinh doanh du lịch trên địa bàn đã nêu ra các giải pháp kết nối điểm đến thành chuỗi sản phẩm, xây dựng tour tuyến liên địa phương; đồng thời cũng nêu những khó khăn cần được được hỗ trợ, tháo gỡ.

Đại diện phường Phú Thủy cho biết, mỗi địa phương có thế mạnh riêng, nhưng nếu thiếu một đầu mối kết nối và một cơ chế chia sẻ thông tin thường xuyên thì việc xây dựng tour, tuyến vẫn phụ thuộc nhiều vào từng doanh nghiệp.

Toàn cảnh hội nghị

Liên quan vấn đề kết nối, đại diện đơn vị kinh doanh du lịch ở phường Tiến Thành cho rằng, cùng phục vụ du khách qua các điểm đến, doanh nghiệp lữ hành cần được kết nối để có thông tin cụ thể hơn như: đi đâu, trải nghiệm gì, thời gian bao lâu, phục vụ bao nhiêu khách, giá dịch vụ như thế nào, tiêu chuẩn an toàn ra sao và ai là đầu mối liên hệ.

Tại Hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Hồ Văn Mười cho biết, du lịch không thể phát triển theo tư duy từng địa phương, từng điểm đến riêng lẻ, mà phải được đặt trong một không gian liên kết thống nhất, bổ trợ lẫn nhau và cùng tạo ra giá trị cao nhất.

Công viên Bãi đá Ông Địa có diện tích hơn 1,2 ha thuộc phường Phú Thủy, tỉnh Đồng (Khu vực TP. Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận cũ)

Trong bản đồ du lịch của Lâm Đồng, ở khu vực Bình Thuận cũ, Mũi Né có thương hiệu du lịch biển, hệ thống nghỉ dưỡng, thể thao biển, đồi cát, làng chài và văn hóa cộng đồng; Phan Thiết có chiều sâu về lịch sử, văn hóa biển, đời sống ngư dân và ẩm thực; Phú Thủy có lợi thế về đô thị, thương mại, dịch vụ và kết nối; Tiến Thành đang hình thành không gian nghỉ dưỡng, vui chơi, giải trí và các sản phẩm mới, hiện đại; Hòa Thắng có Bàu Trắng, đồi cát và cảnh quan thiên nhiên đặc sắc, phù hợp với du lịch khám phá, trải nghiệm, sinh thái và thể thao. Tất cả phải được kết nối, cùng nhau tạo ra giá trị.

Vì vậy, tinh thần “Liên kết điểm đến - Kết nối sản phẩm - Mở rộng thị trường - Phát triển du lịch bền vững” cần được cụ thể hóa thành hành động thường xuyên, thực chất, hiệu quả.

Dịp này, UBND phường Phú Thủy cũng đã tổ chức lễ khánh thành Công viên Bãi đá Ông Địa có diện tích hơn 1,2 ha.