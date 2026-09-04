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Biên phòng Tân Thành giám sát chặt việc đưa đón du khách tham quan Hải đăng Kê Gà

Thứ Sáu, 16:14, 04/09/2026
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VOV.VN - Đồn Biên phòng Tân Thành phối hợp với các đơn vị liên quan quản lý giám sát chặt chẽ đảm bảo an toàn cho việc đưa đón khách du lịch tham quan Khu di tích lịch sử và kiến trúc Hải đăng Kê Gà, tỉnh Lâm Đồng (khu vực huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận cũ).

Chiều 4/9, Đồn Biên phòng Tân Thành (Bộ đội Biên phòng tỉnh Lâm Đồng) cho biết, trong khi chờ UBND xã Tân Thành mời gọi nhà đầu tư thực hiện dự án bến thuỷ nội địa theo quy định, đơn vị đã có phương án đảm bảo an toàn để các phương tiện ca nô, phương tiện thủy nội địa hoạt động đưa đón khách du lịch tham quan Khu di tích lịch sử và kiến trúc Hải đăng Kê Gà.   

Theo đó, Đồn Biên phòng Tân Thành phối hợp với công an xã, Trạm Quản lý Hải đăng Kê Gà và các đơn vị liên quan quản lý giám sát chặt chẽ, an toàn từng chuyến, khống chế số lượng hành khách trên phương tiện phải đảm bảo không vượt quá 50% số lượng sức chở theo thiết kế (tối đa không quá 10 khách/chuyến đối với phương tiện 20 khách do điều kiện năng lực phương tiện cứu hộ tại chổ chỉ đảm bảo tối đa trong phạm vi 10 khách); xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy định về an toàn giao thông đường thủy.

bien phong tan thanh giam sat chat viec dua don du khach tham quan hai dang ke ga hinh anh 1
Lực lượng biên phòng kiểm tra giám sát hoạt động đưa đón khách du lịch tham quan Khu di tích lịch sử và kiến trúc Hải đăng Kê Gà. Ảnh: BĐBP

Trung tá Đào Xuân Mến, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Tân Thành cho biết, có 5 ca nô hoạt động đưa đón khách du lịch tham quan Khu di tích lịch sử và kiến trúc Hải đăng Kê Gà.

"Khi có lượng hành khách hàng ngày đi qua thì chủ ca nô sẽ thông báo cho lực lượng biên phòng biết để kiểm tra các trang thiết bị đầy đủ, rồi cho khách mặc áo phao và đồng thời giảm số lượng hành khách trên chuyến còn một nửa để kiểm soát cho nó tốt. Đơn vị cũng cử lực lượng trực sẵn sàng tham gia ứng cứu khi có tình huống đột xuất không may xảy ra trong quá trình vận chuyển hành khách. Tổ này có 3 đồng chí, cùng với 1 chiếc ca nô của biên phòng" - Trung tá Mến nói. 

bien phong tan thanh giam sat chat viec dua don du khach tham quan hai dang ke ga hinh anh 2
Hải đăng Kê Gà – công trình hơn 100 năm tuổi là biểu tượng định hướng quan trọng trên vùng biển Lâm Đồng. Ảnh: Đoàn Sĩ 

Thời gian qua, công tác quản lý phương tiện thủy nội địa trên địa bàn xã Tân Thành, tỉnh Lâm Đồng cơ bản bảo đảm an ninh, an toàn trong quá trình đưa đón khách tham quan Khu di tích lịch sử và kiến trúc Hải đăng Kê Gà. Tuy nhiên điều kiện để các phương tiện thuỷ nội địa hoạt động thì phải thành lập dự án đầu tư bến thuỷ nội địa được cấp phép theo quy định pháp luật.

Đại diện lãnh đạo UBND xã Tân Thành cho biết, địa phương đang xúc tiến mời gọi nhà đầu tư quan tâm sớm đầu tư dự án bến thuỷ nội địa theo quy định pháp luật. 

Đoàn Sĩ/VOV-TP.HCM
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