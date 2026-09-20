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24 nhà nông trẻ xuất sắc nhận Giải thưởng Lương Định Của năm 2026

Chủ Nhật, 15:04, 20/09/2026
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VOV.VN - 24 nhà nông trẻ và 9 dự án xuất sắc đã được vinh danh tại Lễ trao Giải thưởng Lương Định Của lần thứ XXI và trao giải Cuộc thi Dự án khởi nghiệp thanh niên nông thôn năm 2026 vừa diễn ra tại tỉnh Đắk Lắk.

Tại chương trình, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đã trao Giải thưởng Lương Định Của và vinh danh 24 nhà nông trẻ tiêu biểu toàn quốc. Các mô hình được tuyên dương trải rộng từ sản xuất theo tiêu chuẩn, chế biến nông sản, phát triển sản phẩm OCOP đến ứng dụng khoa học kỹ thuật, chuyển đổi số và khai thác giá trị văn hóa bản địa. Nhiều mô hình tạo việc làm tại địa phương, đạt doanh thu hàng tỷ đến hàng chục tỷ đồng mỗi năm; có mô hình đạt khoảng 100 tỷ đồng/năm.

24 nha nong tre xuat sac nhan giai thuong luong Dinh cua nam 2026 hinh anh 1
Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh vinh danh các nhà nông trẻ và trao giải thưởng Lương Định Của lần thứ XXI.

Được tuyên dương với mô hình sản xuất bưởi da xanh VietGAP, doanh thu khoảng 100 tỷ đồng mỗi năm, anh Hồ Hoàng Kha, ở thành phố Hồ Chí Minh cho rằng, yêu cầu ngày càng cao của thị trường đang buộc người sản xuất phải lấy chất lượng làm nền tảng xây dựng thương hiệu.

“Trong quá trình tìm hiểu thị trường, xây dựng thương hiệu và phát triển sản phẩm thì tôi nhận ra rằng câu chuyện về chất lượng của các sản phẩm đang được thị trường rất quan tâm và các tiêu chí xuất khẩu ngày càng được siết chặt. Vì lẽ đó, chúng ta phải xây dựng những giá trị sản phẩm cốt lõi. Chất lượng sản phẩm sẽ thay lời nói đến với người tiêu dùng”, theo anh Kha.

24 nha nong tre xuat sac nhan giai thuong luong Dinh cua nam 2026 hinh anh 2
Giao lưu với các nhà nông trẻ tiêu biểu trong chương trình.

Cùng với đó, ban tổ chức cũng trao giải Cuộc thi Dự án khởi nghiệp thanh niên nông thôn năm 2026 cho 9 dự án xuất sắc, gồm 1 giải Nhất, 2 giải Nhì, 3 giải Ba và 3 giải Khuyến khích. Đây là những dự án tập trung vào kinh tế tuần hoàn, ứng dụng trí tuệ nhân tạo, dữ liệu nông nghiệp, du lịch cộng đồng và bảo tồn văn hóa.

Anh Nguyễn Kim Quy, Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam khẳng định, cuộc thi và Giải thưởng Lương Định Của sẽ tiếp tục được kết nối sau lễ trao giải, để các dự án mới có thêm kinh nghiệm, thị trường và cơ hội phát triển.

24 nha nong tre xuat sac nhan giai thuong luong Dinh cua nam 2026 hinh anh 3
Trao giải cho các dự án xuất sắc Cuộc thi Dự án khởi nghiệp thanh niên nông thôn năm 2026.

“Những dự án từ cuộc thi khi được hỗ trợ phù hợp và phát triển bền vững có thể tạo nên những gương mặt Lương Định Của trong tương lai. Ngược lại, các nhà nông trẻ được tuyên dương có thể trở thành những người hướng dẫn, đối tác sản xuất, đầu mối thị trường cho những dự án mới. Kinh nghiệm thực tiễn và ý tưởng sáng tạo sẽ bổ sung cho nhau và giúp cả hai cùng tiến bộ, tiếp tục nuôi dưỡng những khát vọng cống hiến, không ngừng học hỏi, đổi mới sáng tạo, mở rộng liên kết và nâng cao năng lực quản trị, trở thành lực lượng nòng cốt dẫn dắt phong trào thanh niên nông thôn”, anh Nguyễn Kim Quy thông tin.

H Xíu/VOV-Tây Nguyên
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