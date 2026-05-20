中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

25 học sinh tiểu học nhập viện nghi ngộ độc thực phẩm ở Đồng Tháp

Thứ Tư, 20:00, 20/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - UBND phường Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp cho biết, có nhiều học sinh Trường Tiểu học Kim Đồng (trên địa bàn phường Sa Đéc) đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Sa Đéc và Bệnh viện Phương Châu Sa Đéc nghi bị ngộ độc thực phẩm.

Cụ thể, từ ngày 19 đến 20/5, có 25 học sinh và 2 người nhà của giáo viên Trường Tiểu học Kim Đồng nhập viện tại hai bệnh viện trên. Trước đó, các cá nhân này đều sử dụng thực phẩm tại Trường Tiểu học Kim Đồng với thực đơn buổi sáng gồm: cơm trắng, xíu mại thịt heo, canh cải ngọt nấu tép, rau muống, chuối cau; buổi chiều là: bánh su.

Các bệnh nhân đều có triệu chứng sốt, buồn nôn, tiêu chảy; trong đó có 2 học sinh bị co giật.

25 hoc sinh tieu hoc nhap vien nghi ngo doc thuc pham o Dong thap hinh anh 1
Bệnh viện Đa khoa Sa Đéc. (Ảnh tư liệu)

Sau khi xảy ra sự cố, UBND phường Sa Đéc đã thành lập đoàn kiểm tra liên ngành về an toàn thực phẩm để kiểm tra đột xuất Trường Tiểu học Kim Đồng. Trung tâm Y tế khu vực Sa Đéc 1 phối hợp với UBND phường tiến hành xác minh, xử lý vụ nghi ngộ độc thực phẩm này. Bệnh viện Đa khoa Sa Đéc và Bệnh viện Phương Châu Sa Đéc tiếp nhận, điều trị kịp thời cho tất cả các trường hợp nghi ngờ ngộ độc thực phẩm, đồng thời theo dõi sức khỏe các bệnh nhân. 

Chu Trinh/VOV-ĐBSCL
Tag: phường Sa Đéc tỉnh Đồng Tháp Tiểu học Kim Đồng ngộ độc thực phẩm
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Nguyên nhân khiến hơn 100 học sinh tiểu học ở TP.HCM bị ngộ độc thực phẩm
Nguyên nhân khiến hơn 100 học sinh tiểu học ở TP.HCM bị ngộ độc thực phẩm

Món trứng vịt hấp thịt lợn trong bữa ăn bán trú ở trường tiểu học Đặng Thùy Trâm nhiễm khuẩn Salmonella và E.coli, khiến 112 người ngộ độc, trong đó 54 ca nhập viện.

Nguyên nhân khiến hơn 100 học sinh tiểu học ở TP.HCM bị ngộ độc thực phẩm

Nguyên nhân khiến hơn 100 học sinh tiểu học ở TP.HCM bị ngộ độc thực phẩm

Món trứng vịt hấp thịt lợn trong bữa ăn bán trú ở trường tiểu học Đặng Thùy Trâm nhiễm khuẩn Salmonella và E.coli, khiến 112 người ngộ độc, trong đó 54 ca nhập viện.

Xét nghiệm mẫu thực phẩm, làm rõ nguyên nhân vụ ngộ độc tại tỉnh Quảng Trị
Xét nghiệm mẫu thực phẩm, làm rõ nguyên nhân vụ ngộ độc tại tỉnh Quảng Trị

VOV.VN - Chiều nay 4/5, Bệnh viện Đa khoa khu vực Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị thông tin, phần lớn các bệnh nhân trong vụ ngộ độc nghi do ăn thực phẩm tại một cơ sở bánh mì ở thôn Tân Sơn, xã Tân Lập, sức khoẻ đã ổn định và được xuất viện.

Xét nghiệm mẫu thực phẩm, làm rõ nguyên nhân vụ ngộ độc tại tỉnh Quảng Trị

Xét nghiệm mẫu thực phẩm, làm rõ nguyên nhân vụ ngộ độc tại tỉnh Quảng Trị

VOV.VN - Chiều nay 4/5, Bệnh viện Đa khoa khu vực Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị thông tin, phần lớn các bệnh nhân trong vụ ngộ độc nghi do ăn thực phẩm tại một cơ sở bánh mì ở thôn Tân Sơn, xã Tân Lập, sức khoẻ đã ổn định và được xuất viện.

Đã có 62 người nhập viện nghi ngộ độc thực phẩm tại Nghệ An
Đã có 62 người nhập viện nghi ngộ độc thực phẩm tại Nghệ An

VOV.VN - Đến 12h trưa nay (20/4), Bệnh viện Đa khoa Diễn Châu (Nghệ An) xác nhận đã tiếp nhận 62 bệnh nhân có triệu chứng nghi ngờ ngộ độc thực phẩm, sau khi phần lớn đã ăn bánh mì tại 2 cơ sở do cùng một chủ quản lý trên địa bàn xã Diễn Châu.

Đã có 62 người nhập viện nghi ngộ độc thực phẩm tại Nghệ An

Đã có 62 người nhập viện nghi ngộ độc thực phẩm tại Nghệ An

VOV.VN - Đến 12h trưa nay (20/4), Bệnh viện Đa khoa Diễn Châu (Nghệ An) xác nhận đã tiếp nhận 62 bệnh nhân có triệu chứng nghi ngờ ngộ độc thực phẩm, sau khi phần lớn đã ăn bánh mì tại 2 cơ sở do cùng một chủ quản lý trên địa bàn xã Diễn Châu.

ĐỜI SỐNG
VĂN HÓA
KINH TẾ
Du lịch
THỊ TRƯỜNG
PHÁP LUẬT
THỂ THAO
THẾ GIỚI
Ô TÔ - XE MÁY
Tin 24h
Dấu ấn VOV
SỨC KHỎE
Dự báo thời tiết
Tin 24h
Dự báo thời tiết
Giáo dục