25 học sinh tiểu học nhập viện nghi ngộ độc thực phẩm ở Đồng Tháp

Cụ thể, từ ngày 19 đến 20/5, có 25 học sinh và 2 người nhà của giáo viên Trường Tiểu học Kim Đồng nhập viện tại hai bệnh viện trên. Trước đó, các cá nhân này đều sử dụng thực phẩm tại Trường Tiểu học Kim Đồng với thực đơn buổi sáng gồm: cơm trắng, xíu mại thịt heo, canh cải ngọt nấu tép, rau muống, chuối cau; buổi chiều là: bánh su.

Các bệnh nhân đều có triệu chứng sốt, buồn nôn, tiêu chảy; trong đó có 2 học sinh bị co giật.

Sau khi xảy ra sự cố, UBND phường Sa Đéc đã thành lập đoàn kiểm tra liên ngành về an toàn thực phẩm để kiểm tra đột xuất Trường Tiểu học Kim Đồng. Trung tâm Y tế khu vực Sa Đéc 1 phối hợp với UBND phường tiến hành xác minh, xử lý vụ nghi ngộ độc thực phẩm này. Bệnh viện Đa khoa Sa Đéc và Bệnh viện Phương Châu Sa Đéc tiếp nhận, điều trị kịp thời cho tất cả các trường hợp nghi ngờ ngộ độc thực phẩm, đồng thời theo dõi sức khỏe các bệnh nhân.