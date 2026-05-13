28 cá thể rùa quý hiếm “hồi hương” từ Hàn Quốc về Vườn quốc gia Cúc Phương

Thứ Tư, 20:24, 13/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - 28 cá thể rùa nguy cấp, quý hiếm đặc hữu của Việt Nam vừa được hồi hương từ Hàn Quốc về nước và đưa tới Vườn quốc gia Cúc Phương (Ninh Bình) để chăm sóc, bảo tồn. Đây là hoạt động hợp tác quốc tế có ý nghĩa quan trọng trong thực thi Công ước CITES và bảo tồn đa dạng sinh học.

Ngày 13/5, theo đại diện lãnh đạo Vườn quốc gia Cúc Phương cho biết, đơn vị đã phối hợp với các cơ quan chức năng tiếp nhận lô động vật hoang dã gồm 28 cá thể rùa nguy cấp, quý hiếm được đưa từ Hàn Quốc về Việt Nam qua Sân bay Quốc tế Nội Bài.

Các cá thể được hồi hương gồm nhiều loài rùa đặc hữu quý hiếm của Việt Nam như: Rùa hộp trán vàng miền Bắc (Cuora galbinifrons), rùa hộp trán vàng miền Trung (Cuora bourreti), rùa sa nhân (Cuora mouhotii), rùa đất Spengler (Geoemyda spengleri). Đây đều là những loài đang đứng trước nguy cơ tuyệt chủng ngoài tự nhiên do mất sinh cảnh rừng và nạn săn bắt, buôn bán trái phép làm thú cưng.

Sau nhiều giờ di chuyển, những con rùa đã đưa về Vườn quốc gia Cúc Phương an toàn
Những con rùa quý hiếm "hồi hương" từ Hàn Quốc về Việt Nam

Theo thông tin từ phía Vườn quốc gia Cúc Phương, các cá thể rùa này trước đó bị cơ quan chức năng Hàn Quốc phát hiện, thu giữ tại sân bay Incheon khi đang bị vận chuyển trái phép.

Tiến sĩ Kyuho Kang, chuyên gia trực tiếp đưa lô rùa về Việt Nam cho biết, sau thời gian được chăm sóc tại trung tâm cứu hộ của Viện Sinh thái quốc gia Hàn Quốc (NIE), việc đưa các cá thể trở về môi trường bản địa được xác định là ưu tiên nhằm phục vụ công tác bảo tồn lâu dài.

Quá trình vận chuyển và bàn giao được thực hiện dưới sự giám sát của các cơ quan kiểm dịch và tổ chức bảo tồn quốc tế, bảo đảm tuân thủ đầy đủ quy định pháp luật của Việt Nam cũng như các quy trình quốc tế về phúc lợi động vật.

Ngay sau khi hoàn tất thủ tục tại sân bay, toàn bộ 28 cá thể rùa đã được đưa về cơ sở chuyên môn của Vườn quốc gia Cúc Phương để cách ly, theo dõi sức khỏe và đánh giá khả năng thích nghi. Những cá thể đủ điều kiện sẽ được đưa vào chương trình nhân nuôi bảo tồn hoặc tái thả về tự nhiên trong thời gian tới.

Tại Sân bay Quốc tế Nội Bài, các cơ quan chức năng tiếp nhận lô rùa quý hiếm gồm 28 con từ Hàn Quốc trở về Việt Nam

Ông Nguyễn Văn Chính, Giám đốc Vườn quốc gia Cúc Phương nhấn mạnh, việc hồi hương các loài rùa quý hiếm lần này thể hiện tinh thần trách nhiệm chung của cộng đồng quốc tế trong thực thi Công ước CITES và ngăn chặn tình trạng buôn bán động vật hoang dã trái phép xuyên biên giới.

Ông Lê Trọng Đạt – Trưởng phòng Khoa học và Hợp tác quốc tế, Vườn Quốc gia Cúc Phương cho biết thêm, rùa là nhóm loài đóng vai trò quan trọng trong duy trì cân bằng hệ sinh thái rừng nhưng hiện đang bị đe dọa nghiêm trọng.

“Không một quốc gia nào có thể đơn độc giải quyết thách thức về bảo vệ động vật hoang dã. Sự phối hợp giữa Cúc Phương và Viện Sinh thái quốc gia Hàn Quốc mở ra cơ hội thứ hai cho những cá thể bị xâm hại, đồng thời góp phần phục hồi các loài nguy cấp tại Việt Nam”, ông Đạt chia sẻ.

Lãnh đạo Vườn quốc gia Cúc Phương và chuyên gia tại Viện Sinh thái quốc gia Hàn Quốc chụp ảnh lưu niệm tại Trung tâm Cứu hộ, Bảo tồn và Phát triển sinh vật.

Trong nhiều năm qua, Vườn quốc gia Cúc Phương được xem là một trong những trung tâm cứu hộ, bảo tồn động vật hoang dã hàng đầu Việt Nam và khu vực, góp phần quan trọng trong công tác gìn giữ đa dạng sinh học.

Hàng chục trụ điện 110kV chưa dùng đã "lung lay", người dân Đồng Nai nơm nớp lo sợ

VOV.VN - Dù chưa đi vào vận hành, hàng chục trụ điện thuộc dự án Nhà máy thủy điện Đức Thành (huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước cũ - nay là xã Bù Đăng, TP. Đồng Nai) đã có dấu hiệu xuống cấp nghiêm trọng. Mới đây, một trụ điện bất ngờ gãy đổ sau trận mưa dông khiến hàng chục hộ dân lo sợ về sự mất an toàn.

Vân Hồng-CTVTrần Hồng/VOV.VN
Rùa tai đỏ xuất hiện tại Sóc Trăng

Tại chợ thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng có khoảng 5 điểm chuyên bán rùa tai đỏ làm động vật cảnh.  

Nhân giống cá "hoả long" quý hiếm, giá bán lên đến 2 triệu đồng/kg

VOV.VN - Cá chạch lửa có thân hình đẹp lại là món ăn ngon bổ dưỡng còn rất ít trong tự nhiên nên có giá bán từ 1,5 đến trên 2 triệu đồng/kg. Tin vui là loài cá này vừa được nhân tạo thành công.

Nhiều hộ nuôi cá lồng bè ở Bà Rịa - Vũng Tàu giảm quy mô

VOV.VN - Người nuôi cá lồng bè ở TP Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đang giảm quy mô nuôi do chi phí đầu tư tăng cao và cá chết nhiều.

Bàn giao và thả 2 cá thể rùa biển về với môi trường tự nhiên

VOV.VN - Ngày 6/5, Đồn Biên phòng Phước Thuận (Bà Rịa – Vũng Tàu cũ), TP.HCM phối hợp Trung tâm Cung ứng dịch vụ công xã Hồ Tràm tiến hành bàn giao và thả 2 cá thể rùa biển về với môi trường tự nhiên.

Giải cứu 2 cá thể rùa quý hiếm về lại vùng biển Phú Quý

VOV.VN - Hai cá thể rùa biển mắc vào lưới rác thải, trôi tự do trên biển được ngư dân đảo Phú Quý phát hiện và giải cứu.

Một cá thể rùa biển quý hiếm mắc lưới đánh cá được thả về lại biển

VOV.VN - Cá thể rùa biển được xác định thuộc họ Vích (tên khoa học là Chelonia mydas), thuộc danh mục loài nguy cấp, quý hiếm nằm trong Sách đỏ Việt Nam, cần được ưu tiên bảo vệ, bảo tồn, tránh bị tuyệt chủng.

