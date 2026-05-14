Truy điệu và an táng 5 hài cốt liệt sĩ tại tỉnh Quảng Trị

Trước đó, hưởng ứng “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ”, từ ngày 01/4 đến 29/4/2026, Đội quy tập 584 phối hợp với chính quyền địa phương tiến hành khảo sát, xác minh và tìm kiếm tại khu vực thôn XiPa, xã Đakrông, tỉnh Quảng Trị.

Hài cốt các liệt sĩ được quy tập tại thôn XiPa, xã Đakrông

Tại các điểm tìm kiếm, lực lượng chức năng đã tìm thấy 5 hài cốt liệt sĩ ở độ sâu khoảng 1,3m. Các hài cốt được quấn trong võng dù đã phân hủy, cùng nhiều di vật như cúc áo bộ đội, tăng, võng, gương, kẹp tóc, cao Sao Vàng…

Sau lễ truy điệu, cấp ủy, chính quyền và lực lượng vũ trang địa phương đã tổ chức an táng 5 hài cốt liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Đông Lễ, phường Nam Đông Hà, tỉnh Quảng Trị.