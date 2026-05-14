中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Truy điệu và an táng 5 hài cốt liệt sĩ tại tỉnh Quảng Trị

Thứ Năm, 22:29, 14/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Ngày 14/5, Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Nam Đông Hà, tỉnh Quảng Trị tổ chức lễ viếng, truy điệu và an táng 5 hài cốt liệt sĩ được Đội Quy tập 584, Phòng Chính trị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị quy tập tại thôn XiPa, xã Đakrông.

Trước đó, hưởng ứng “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ”, từ ngày 01/4 đến 29/4/2026, Đội quy tập 584 phối hợp với chính quyền địa phương tiến hành khảo sát, xác minh và tìm kiếm tại khu vực thôn XiPa, xã Đakrông, tỉnh Quảng Trị.

truy dieu va an tang 5 hai cot liet si tai tinh quang tri hinh anh 1
Hài cốt các liệt sĩ được quy tập tại thôn XiPa, xã Đakrông

Tại các điểm tìm kiếm, lực lượng chức năng đã tìm thấy 5 hài cốt liệt sĩ ở độ sâu khoảng 1,3m. Các hài cốt được quấn trong võng dù đã phân hủy, cùng nhiều di vật như cúc áo bộ đội, tăng, võng, gương, kẹp tóc, cao Sao Vàng… 

Sau lễ truy điệu, cấp ủy, chính quyền và lực lượng vũ trang địa phương đã tổ chức an táng 5 hài cốt liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Đông Lễ, phường Nam Đông Hà, tỉnh Quảng Trị.

Nhiều du khách đến với Thành cổ Quảng Trị dịp lễ 30-4.JPG

Cuộc hội ngộ không hẹn trước ở Thành cổ Quảng Trị

VOV.VN - Giữa những ngày Tháng Tư lịch sử, dòng người từ khắp mọi miền đất nước lại tìm về Thành cổ Quảng Trị. Không hẹn trước, không quen biết, họ gặp nhau nơi từng là chiến trường ác liệt, để cùng tri ân và cảm nhận sâu sắc hơn giá trị của hòa bình hôm nay.

Vinh Thông/VOV-Miền Trung
Tag: Quảng Trị Đông Hà liệt sĩ hài cốt liệt sĩ
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Phát hiện 2 thi thể trên sông Thạch Hãn, Quảng Trị
Phát hiện 2 thi thể trên sông Thạch Hãn, Quảng Trị

VOV.VN - Sáng 7/5, người dân tỉnh Quảng Trị phát hiện 2 thi thể nam và nữ nổi trên sông Thạch Hãn đoạn qua các xã Triệu Bình và Triệu Phong.

Phát hiện 2 thi thể trên sông Thạch Hãn, Quảng Trị

Phát hiện 2 thi thể trên sông Thạch Hãn, Quảng Trị

VOV.VN - Sáng 7/5, người dân tỉnh Quảng Trị phát hiện 2 thi thể nam và nữ nổi trên sông Thạch Hãn đoạn qua các xã Triệu Bình và Triệu Phong.

Tàu cá bị giông lốc đánh chìm, 2 ngư dân Quảng Trị may mắn thoát nạn bơi vào bờ
Tàu cá bị giông lốc đánh chìm, 2 ngư dân Quảng Trị may mắn thoát nạn bơi vào bờ

VOV.VN - Lúc 6h30 phút sáng 4/5, một tàu cá của ngư dân xã Mỹ Thủy, tỉnh Quảng Trị bị giông lốc đánh chìm khi đang hoạt động trên biển, rất may cả 2 thuyền viên đã kịp thoát nạn bơi vào bờ an toàn.

Tàu cá bị giông lốc đánh chìm, 2 ngư dân Quảng Trị may mắn thoát nạn bơi vào bờ

Tàu cá bị giông lốc đánh chìm, 2 ngư dân Quảng Trị may mắn thoát nạn bơi vào bờ

VOV.VN - Lúc 6h30 phút sáng 4/5, một tàu cá của ngư dân xã Mỹ Thủy, tỉnh Quảng Trị bị giông lốc đánh chìm khi đang hoạt động trên biển, rất may cả 2 thuyền viên đã kịp thoát nạn bơi vào bờ an toàn.

Một phụ nữ tử vong khi tắm thác nước ở Quảng Trị
Một phụ nữ tử vong khi tắm thác nước ở Quảng Trị

VOV.VN - Một phụ nữ tử vong khi tắm tại khu vực thác nước Xà Đưn, xã A Dơi, tỉnh Quảng Trị, tiếp tục gióng lên hồi chuông cảnh báo về nguy cơ đuối nước trong mùa nắng nóng.

Một phụ nữ tử vong khi tắm thác nước ở Quảng Trị

Một phụ nữ tử vong khi tắm thác nước ở Quảng Trị

VOV.VN - Một phụ nữ tử vong khi tắm tại khu vực thác nước Xà Đưn, xã A Dơi, tỉnh Quảng Trị, tiếp tục gióng lên hồi chuông cảnh báo về nguy cơ đuối nước trong mùa nắng nóng.

ĐỜI SỐNG
VĂN HÓA
KINH TẾ
Du lịch
THỊ TRƯỜNG
PHÁP LUẬT
THỂ THAO
THẾ GIỚI
Ô TÔ - XE MÁY
Tin 24h
Dấu ấn VOV
SỨC KHỎE
Dự báo thời tiết
Tin 24h
Dự báo thời tiết
Giáo dục