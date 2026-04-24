348 thí sinh trên cả nước về Văn Miếu Quốc Tử Giám "thi Trạng nguyên"

Thứ Sáu, 17:53, 24/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Hôm nay tại hồ Văn, thuộc quần thể di tích quốc gia Văn Miếu-Quốc Tử Giám (Hà Nội) đã diễn ra vòng Chung kết Ngày hội Trạng nguyên nhỏ tuổi và Trạng nguyên “Nét chữ - Nết người” toàn quốc lần thứ 24, năm học 2025-2026.

Đây là chương trình thường niên do Báo Chăm Học và Báo Thiếu niên tiền phong cuối tháng - hai ấn phẩm của Báo Thiếu niên tiền phong và Nhi đồng tổ chức.

Vòng Chung kết Ngày hội Trạng nguyên nhỏ tuổi và Trạng nguyên “Nét chữ - Nết người” toàn quốc năm học 2025-2026 có sự tham dự của 348 sĩ tử.

Trong nhiều năm qua, Ngày hội Trạng nguyên nhỏ tuổi và Trạng nguyên “Nét chữ - Nết người” đã trở thành một sân chơi kiến thức hấp dẫn dành cho học sinh tiểu học và THCS. Cuộc thi thu hút các thí sinh từ các tỉnh, thành phố trên cả nước, qua đó đã tìm kiếm và tuyên dương những học sinh ưu tú, chăm ngoan, có nhiều nỗ lực trong học tập.

Các thí sinh chăm chú làm bài thi

Năm nay, theo Ban tổ chức, vòng Chung kết Ngày hội Trạng nguyên nhỏ tuổi và Trạng nguyên “Nét chữ - Nết người” toàn quốc năm học 2025-2026 có sự tham dự của 348 sĩ tử đến từ 15 tỉnh, thành phố và 136 trường học, trong đó có 103 trường tiểu học và 33 trường trung học cơ sở trên cả nước.

Trong đó, 233 thí sinh các khối lớp từ lớp 2 đến lớp 8 đua tài trong Hội thi Trạng Nguyên nhỏ tuổi để giành 22 giải Trạng nguyên, 34 giải Bảng nhãn, 52 giải Thám hoa và 157 giải Hoàng giáp.

115 thí sinh các khối từ lớp 2 đến lớp 5 tham dự Hội thi Trạng nguyên “Nét chữ - Nết người” giành 4 giải Trạng nguyên, 12 giải Bảng nhãn, 16 giải Thám hoa và 83 giải Hoàng giáp.

Các Trạng Nguyên nhỏ tuổi đã được tham gia lễ rước Trạng

Trước phần trao giải, các Trạng Nguyên nhỏ tuổi đã được tham gia lễ rước Trạng vòng quanh Hồ Văn trong sự cổ vũ của các bậc phụ huynh và du khách.

Để đến được với Ngày hội chung kết, trong suốt hơn nửa năm qua, các thí sinh đã trải qua vòng sơ loại trên Báo Chăm Học và Báo Thiếu niên tiền phong cuối tháng. Những em làm đầy đủ các bài thi của vòng sơ loại và đạt điểm cao được mời tham dự chung kết.

BTC trao giấy khen cho các thí sinh đoạt giải

Tổng Biên tập Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng Nguyễn Phan Khuê chia sẻ từ những phần thi kiến thức đầy kịch tính, đến những nét chữ nắn nót, giàu cảm xúc, tất cả đã thể hiện tinh thần sáng tạo, ý chí vươn lên của các em học sinh. Các em chính là những minh chứng cho truyền thống hiếu học, khát vọng vươn lên của thế hệ trẻ ngày hôm nay.

Tổng Biên tập Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng Nguyễn Phan Khuê phát biểu tại ngày hội

"Chương trình Trạng nguyên nhỏ tuổi đã mang đến một sân chơi bổ ích, nơi các em được thể hiện sự nhanh nhạy, hiểu biết và bản lĩnh của mình; “Trạng nguyên “Nét chữ - Nết người” tiếp tục khẳng định giá trị bền vững của việc rèn chữ, rèn người. Những nét chữ đẹp, đều đặn, chỉn chu không chỉ là kết quả sự khổ luyện mà còn phản ánh sự kiên trì, cẩn thận và đặc biệt là tâm hồn trong sáng của các học sinh", ông Nguyễn Phan Khuê nói.

Chia sẻ cảm xúc sau khi hoàn thành bài thi ở vòng chung kết, em Trần Minh Khuê, học sinh lớp 4, Trường Tiểu học Lê Văn Tám (Hà Nội) cho biết: "Em rất vui và vinh dự khi là 1 trong số 5 học sinh của trường được tham gia chương trình. Ở vòng chung kết, chúng em có 40 phút để hoàn thành bài thi với các kiến thức về Toán, Tiếng Việt, Lịch sử, Địa lý. Ngoài những kiến thức mà chúng em được học trên lớp, đề thi cũng có những câu hỏi rất gần với thực tế. Tham dự cuộc thi không chỉ là dịp để chúng em được thử sức mình, mà còn được giao lưu với hàng trăm bạn học sinh ở mọi miền đất nước".

Nguyễn Trang/VOV.VN
Những điểm thí sinh cần nắm chắc khi đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT

TP.HCM chuẩn bị kỳ thi lớp 10 an toàn, giảm ùn tắc

Lai Châu tiếp sức học sinh vùng cao trước thềm kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026

