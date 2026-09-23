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5 học sinh ở Quảng Trị bị sóng cuốn khi tắm biển, 1 em tử vong

Thứ Tư, 22:20, 23/09/2026
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VOV.VN - 5 học sinh ở tỉnh Quảng Trị bị sóng cuốn khi tắm biển, 4 em được cứu an toàn, còn 1 em tử vong.

Khoảng 16h chiều nay (23/9), 5 học sinh ở thôn Mỹ Lộc, xã Triệu Bình, tỉnh Quảng Trị đến tắm biển tại thôn Phú Hội, xã Nam Cửa Việt, tỉnh Quảng Trị.  Thời điểm này trời có mưa nhỏ, 5 em đang tắm biển thì bị sóng cuốn trôi

5 hoc sinh o quang tri bi song cuon khi tam bien, 1 em tu vong hinh anh 1
Lực lượng chức năng tìm kiếm em học sinh bị sóng cuốn khi tắm biển

Ngay sau khi phát hiện vụ việc, lực lượng chức năng đã nhanh chóng ứng cứu. 4 học sinh được lực lượng cứu hộ đưa vào bờ an toàn gồm N.V.T. (11 tuổi), D.M.P. (12 tuổi), T.T.H. (10 tuổi) và T.Đ.T.D. (11 tuổi), còn em Trương Quốc Việt, (10 tuổi) bị sóng cuốn mất tích. 4 em học sinh sau khi được cứu đã được gia đình đón về. 

Chính quyền địa phương, Bộ đội Biên phòng, Đội ca nô tình nguyện 0 đồng Quảng Trị cùng người dân địa phương tổ chức tìm kiếm em Việt. 

5 hoc sinh o quang tri bi song cuon khi tam bien, 1 em tu vong hinh anh 2
Lực lượng chức năng đưa thi thể nạn nhân về gia đình lo hậu sự

Đến 17h40, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể em Trương Quốc Việt và đưa vào bờ. Cơ quan chức năng đang hỗ trợ gia đình có nạn nhân tử vong.

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Quảng Trị giải cứu 3 sà lan mắc kẹt dưới cầu

VOV.VN - 3 sà lan hút cát bị nước lũ cuốn trôi, mắc kẹt dưới cầu đường sắt và cầu đường bộ Mỹ Chánh, tỉnh Quảng Trị. Hàng trăm cán bộ, chiến sĩ đang khẩn trương triển khai các phương án giải cứu, bảo đảm an toàn cho hai công trình cầu.

Thanh Hiếu/VOV-Miền Trung
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