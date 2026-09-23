5 học sinh ở Quảng Trị bị sóng cuốn khi tắm biển, 1 em tử vong

Khoảng 16h chiều nay (23/9), 5 học sinh ở thôn Mỹ Lộc, xã Triệu Bình, tỉnh Quảng Trị đến tắm biển tại thôn Phú Hội, xã Nam Cửa Việt, tỉnh Quảng Trị. Thời điểm này trời có mưa nhỏ, 5 em đang tắm biển thì bị sóng cuốn trôi

Lực lượng chức năng tìm kiếm em học sinh bị sóng cuốn khi tắm biển

Ngay sau khi phát hiện vụ việc, lực lượng chức năng đã nhanh chóng ứng cứu. 4 học sinh được lực lượng cứu hộ đưa vào bờ an toàn gồm N.V.T. (11 tuổi), D.M.P. (12 tuổi), T.T.H. (10 tuổi) và T.Đ.T.D. (11 tuổi), còn em Trương Quốc Việt, (10 tuổi) bị sóng cuốn mất tích. 4 em học sinh sau khi được cứu đã được gia đình đón về.

Chính quyền địa phương, Bộ đội Biên phòng, Đội ca nô tình nguyện 0 đồng Quảng Trị cùng người dân địa phương tổ chức tìm kiếm em Việt.

Lực lượng chức năng đưa thi thể nạn nhân về gia đình lo hậu sự

Đến 17h40, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể em Trương Quốc Việt và đưa vào bờ. Cơ quan chức năng đang hỗ trợ gia đình có nạn nhân tử vong.