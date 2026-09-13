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Lũ từ sông Sê Pôn tràn về, 700 người ở biên giới Quảng Trị di dời đến nơi an toàn

Chủ Nhật, 15:43, 13/09/2026
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VOV.VN - Mưa lớn khiến nước sông Sê Pôn dâng nhanh trong rạng sáng, tràn vào nhiều khu dân cư tại xã Lao Bảo, tỉnh Quảng Trị (huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị cũ). Đến chiều 13/9, Chính quyền địa phương cùng các lực lượng chức năng đã di dời 160 hộ với khoảng 700 người đến nơi an toàn.

Khoảng 3h sáng 13/9, nước lũ trên sông Sê Pôn bắt đầu dâng nhanh, tràn vào nhà dân tại các thôn Triệu Phước, Tân Phước, Vĩnh Đông, Tân Long và một số khu vực thấp trũng của xã Lao Bảo.

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Nước sông Sê Pôn dâng cao tràn vào các khu dân cư ở xã biên giới Lao Bảo.

Trước diễn biến nước lũ lên nhanh, chính quyền địa phương cùng lực lượng biên phòng, công an, quân sự và dân quân được huy động xuyên đêm sơ tán người dân. Từ 4h sáng, các lực lượng đã có mặt tại những khu vực bị ngập, ưu tiên đưa người già, trẻ nhỏ và các hộ nằm sát sông đến nơi cao ráo.

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Triển khai lực lượng về địa bàn xung yếu hỗ trợ di dời người dân.

Đến chiều 13/9, lực lượng chức năng đã hỗ trợ di dời 160 hộ với khoảng 700 nhân khẩu đến nơi an toàn. Thôn Triệu Phước, xã Lao Bảo là nơi bị ảnh hưởng nặng bởi ngập lụt, lực lượng chức năng đã di dời khoảng 150 hộ với 600 người.

Tại các thôn Tân Phước, Vĩnh Đông và Tân Long, lực lượng chức năng cũng tổ chức di dời người dân tại những khu vực bị ngập hoặc có nguy cơ bị nước lũ cô lập đến nơi an toàn.

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Các khu dân cư tại xã Lao Bảo bị ngập lụt.

Thực hiện phương châm “4 tại chỗ”, xã Lao Bảo huy động lực lượng Công an xã, Ban Chỉ huy Quân sự xã, Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Lao Bảo, lực lượng xung kích cơ sở và các tổ phòng, chống thiên tai tham gia ứng phó. Nhiều phương tiện, thiết bị được sử dụng để phục vụ sơ tán như xuồng máy, ô tô, hàng trăm áo phao và phao tròn cứu hộ. Ban Chỉ huy Quân sự xã tiếp tục cấp bổ sung phao cứu sinh cho các thôn để chủ động ứng phó với diễn biến phức tạp của thời tiết.

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Hỗ trợ người dân di dời tài sản, vật nuôi.

Ông Trần Anh Vũ, Chủ tịch UBND xã Lao Bảo cho biết, mưa lũ khiến nước sông Sê Pôn dâng rất nhanh, gây ngập nhà dân tại các vùng thấp trũng ven sông. Trước tình huống khẩn cấp, địa phương đã huy động toàn bộ lực lượng bám sát cơ sở hỗ trợ người dân.

“Tình hình mưa lũ trên địa bàn xã Lao Bảo có chiều hướng càng ngày càng lớn, nguyên nhân do trong 3 tháng trở lại đây mưa liên tục kéo dài và mưa các khu vực lân cận đã làm mực nước sông Sê Pôn dâng cao tràn vào các địa bàn của xã. Do đó, địa phương chủ động các kế hoạch, các lực lượng đã di dời người dân vùng ngập lụt tại các vị trí xung yếu, ảnh hưởng trực tiếp”, ông Trần Anh Vũ thông tin.

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Người dân vùng trũng thấp di dời đến nơi an toàn.

Theo Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Quảng Trị, từ ngày 12-13/9, nhiều nơi trong tỉnh có mưa to đến rất to, lượng mưa phổ biến 50-150mm. Mưa lớn cũng khiến một số tuyến giao thông trên địa bàn tỉnh bị ngập, ách tắc cục bộ. Các địa phương đang tiếp tục theo dõi sát diễn biến mưa lũ, chủ động phương án di dời người dân tại những khu vực nguy hiểm, nhất là vùng ven sông, thấp trũng và có nguy cơ sạt lở.

Dự báo đến sáng 14/9, tổng lượng mưa tại Quảng Trị phổ biến 90-200 mm, có nơi trên 300 mm; mưa lớn có khả năng kéo dài đến hết ngày 15/9. Trên các sông trong tỉnh có khả năng xuất hiện một đợt lũ, đỉnh lũ vùng thượng lưu có thể lên mức báo động 1, có sông trên báo động 2. Các địa phương đang duy trì trực ban 24/24 giờ, theo dõi diễn biến mưa lũ và mực nước trên các sông để chủ động triển khai các phương án ứng phó, bảo đảm an toàn cho người dân.

Thanh Hiếu/VOV-Miền Trung
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