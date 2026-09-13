Quảng Trị giải cứu 3 sà lan mắc kẹt dưới cầu

Chiều tối nay (13/9), Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ, Công an tỉnh Quảng Trị đang phối hợp với các lực lượng chức năng khẩn trương triển khai phương án cứu hộ, xử lý sự cố 3 sà lan hút cát bị nước lũ cuốn trôi, va vào cầu đường sắt Mỹ Chánh, đoạn qua thôn Đông Chánh, xã Nam Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị trên đường sắt Bắc - Nam.

Khoảng 14h cùng ngày, do nước sông Ô Lâu dâng cao, dòng chảy mạnh, 3 sà lan hút cát từ thượng nguồn khu vực Thác Ma trôi theo nước lũ va vào cầu đường sắt Mỹ Chánh. Mỗi chiếc sà lan dài khoảng 30m, bị nước lũ cuốn trôi tự do, thời điểm xảy ra sự cố không có người trên các sà lan.

Các lực lượng được huy động để xử lý sự cố.

Các sà lan này của Công ty Khai thác vật liệu xây dựng Quảng Trị Nguyễn Hoàng, đang neo đậu tại thôn Tây Chánh, xã Nam Hải Lăng thì bị nước lũ làm đứt dây neo. Các phương tiện này bị dòng nước lũ cuốn trôi dạt và mắc kẹt tại khu vực cầu đường sắt Mỹ Chánh và cầu đường bộ Mỹ Chánh (thuộc khu vực Km 788+357, Quốc lộ 1A, địa phận thôn Đông Chánh, xã Nam Hải Lăng).

Tại hiện trường, cầu đường sắt Mỹ Chánh nằm hướng phía thượng nguồn, ngay bên cạnh là cầu đường bộ trên Quốc lộ 1A. 3 sà lan bị dòng nước cuốn vào khu vực giữa và chân hai cây cầu. Trong đó, sà lan lớn nhất mắc kẹt giữa cầu đường sắt và cầu đường bộ, phần cabin bị móp méo, mắc vào và làm hư hỏng lan can cầu đường sắt. Hai sà lan còn lại nhỏ hơn, một chiếc bị lật nghiêng, chiếc còn lại tựa vào sà lan lớn. Sự cố xảy ra nguy cấp, tiềm ẩn rủi ro, đe dọa trực tiếp đến kết cấu an toàn của hai công trình cầu quan trọng, gây nguy cơ gián đoạn và mất an toàn giao thông nghiêm trọng trên tuyến huyết mạch Quốc lộ 1A và đường sắt Bắc - Nam.

Lực lượng chức năng dùng máy cắt xử lý các sà lan mắc kẹt.

Tại hiện trường, các lực lượng đã nhanh chóng thiết lập vùng an toàn, bố trí biển cảnh báo và phân luồng giao thông; đồng thời tập trung phương tiện, chuyên môn kỹ thuật để giải phóng các sà lan đang mắc kẹt, giảm thiểu tối đa áp lực lực nước lũ tác động lên thân cầu. Lãnh đạo tỉnh Quảng Trị và lãnh đạo Công an tỉnh Quảng Trị trực tiếp có mặt tại hiện trường, chỉ đạo công tác cứu hộ, khắc phục sự cố, yêu cầu các lực lượng phối hợp chặt chẽ, bảo đảm an toàn cho người, phương tiện và công trình cầu. Do mực nước sông đang cao, dòng chảy xiết, các sà lan có kích thước, khối lượng lớn nên công tác cứu hộ, xử lý sự cố gặp nhiều khó khăn và tiềm ẩn nguy hiểm.

Các lực lượng đang tính toán nhiều phương án xử lý, trong đó có việc đánh chìm sà lan hoặc huy động phương tiện cẩu, kéo các sà lan về phía thượng nguồn. Đến khoảng 18h, một sà lan nhỏ đã được cắt dây và trôi khỏi vị trí mắc kẹt. Hiện còn 2 sà lan, gồm một sà lan lớn và một sà lan nhỏ bị lật nghiêng, tiếp tục mắc kẹt tại khu vực cầu. Lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ cũng lắp đặt máy bơm để bơm nước vào sà lan lớn, phục vụ phương án xử lý.

Sà lan theo nước lũ trôi về mắc kẹt tại cầu đường sắt Mỹ Chánh.

Ông Nguyễn Dương Thanh Bình, Phó Chủ tịch UBND xã Nam Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị cho biết: “Sau khi nhận được thông tin của người dân báo, UBND xã đã chỉ đạo các lực lượng Công an, Quân sự, phòng chuyên môn đến hiện trường kiểm tra và báo cáo cho Ban Chỉ đạo cấp tỉnh, Đội cứu hộ cứu nạn cấp tỉnh. Chúng tôi cũng bảo vệ hiện trường, không cho người dân tụ tập để đảm bảo an toàn, tránh sự cố xảy ra”.