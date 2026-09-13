English
/ XÃ HỘI
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Quảng Trị giải cứu 3 sà lan mắc kẹt dưới cầu

Chủ Nhật, 19:48, 13/09/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - 3 sà lan hút cát bị nước lũ cuốn trôi, mắc kẹt dưới cầu đường sắt và cầu đường bộ Mỹ Chánh, tỉnh Quảng Trị. Hàng trăm cán bộ, chiến sĩ đang khẩn trương triển khai các phương án giải cứu, bảo đảm an toàn cho hai công trình cầu.

Chiều tối nay (13/9), Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ, Công an tỉnh Quảng Trị đang phối hợp với các lực lượng chức năng khẩn trương triển khai phương án cứu hộ, xử lý sự cố 3 sà lan hút cát bị nước lũ cuốn trôi, va vào cầu đường sắt Mỹ Chánh, đoạn qua thôn Đông Chánh, xã Nam Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị trên đường sắt Bắc - Nam.

Khoảng 14h cùng ngày, do nước sông Ô Lâu dâng cao, dòng chảy mạnh, 3 sà lan hút cát từ thượng nguồn khu vực Thác Ma trôi theo nước lũ va vào cầu đường sắt Mỹ Chánh. Mỗi chiếc sà lan dài khoảng 30m, bị nước lũ cuốn trôi tự do, thời điểm xảy ra sự cố không có người trên các sà lan.

quang tri giai cuu 3 sa lan mac ket duoi cau hinh anh 1
Các lực lượng được huy động để xử lý sự cố.

Các sà lan này của Công ty Khai thác vật liệu xây dựng Quảng Trị Nguyễn Hoàng, đang neo đậu tại thôn Tây Chánh, xã Nam Hải Lăng thì bị nước lũ làm đứt dây neo. Các phương tiện này bị dòng nước lũ cuốn trôi dạt và mắc kẹt tại khu vực cầu đường sắt Mỹ Chánh và cầu đường bộ Mỹ Chánh (thuộc khu vực Km 788+357, Quốc lộ 1A, địa phận thôn Đông Chánh, xã Nam Hải Lăng).

Tại hiện trường, cầu đường sắt Mỹ Chánh nằm hướng phía thượng nguồn, ngay bên cạnh là cầu đường bộ trên Quốc lộ 1A. 3 sà lan bị dòng nước cuốn vào khu vực giữa và chân hai cây cầu. Trong đó, sà lan lớn nhất mắc kẹt giữa cầu đường sắt và cầu đường bộ, phần cabin bị móp méo, mắc vào và làm hư hỏng lan can cầu đường sắt. Hai sà lan còn lại nhỏ hơn, một chiếc bị lật nghiêng, chiếc còn lại tựa vào sà lan lớn. Sự cố xảy ra nguy cấp, tiềm ẩn rủi ro, đe dọa trực tiếp đến kết cấu an toàn của hai công trình cầu quan trọng, gây nguy cơ gián đoạn và mất an toàn giao thông nghiêm trọng trên tuyến huyết mạch Quốc lộ 1A và đường sắt Bắc - Nam.

quang tri giai cuu 3 sa lan mac ket duoi cau hinh anh 2
Lực lượng chức năng dùng máy cắt xử lý các sà lan mắc kẹt.

Tại hiện trường, các lực lượng đã nhanh chóng thiết lập vùng an toàn, bố trí biển cảnh báo và phân luồng giao thông; đồng thời tập trung phương tiện, chuyên môn kỹ thuật để giải phóng các sà lan đang mắc kẹt, giảm thiểu tối đa áp lực lực nước lũ tác động lên thân cầu. Lãnh đạo tỉnh Quảng Trị và lãnh đạo Công an tỉnh Quảng Trị trực tiếp có mặt tại hiện trường, chỉ đạo công tác cứu hộ, khắc phục sự cố, yêu cầu các lực lượng phối hợp chặt chẽ, bảo đảm an toàn cho người, phương tiện và công trình cầu. Do mực nước sông đang cao, dòng chảy xiết, các sà lan có kích thước, khối lượng lớn nên công tác cứu hộ, xử lý sự cố gặp nhiều khó khăn và tiềm ẩn nguy hiểm.

Các lực lượng đang tính toán nhiều phương án xử lý, trong đó có việc đánh chìm sà lan hoặc huy động phương tiện cẩu, kéo các sà lan về phía thượng nguồn. Đến khoảng 18h, một sà lan nhỏ đã được cắt dây và trôi khỏi vị trí mắc kẹt. Hiện còn 2 sà lan, gồm một sà lan lớn và một sà lan nhỏ bị lật nghiêng, tiếp tục mắc kẹt tại khu vực cầu. Lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ cũng lắp đặt máy bơm để bơm nước vào sà lan lớn, phục vụ phương án xử lý.

quang tri giai cuu 3 sa lan mac ket duoi cau hinh anh 3
Sà lan theo nước lũ trôi về mắc kẹt tại cầu đường sắt Mỹ Chánh.

Ông Nguyễn Dương Thanh Bình, Phó Chủ tịch UBND xã Nam Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị cho biết: “Sau khi nhận được thông tin của người dân báo, UBND xã đã chỉ đạo các lực lượng Công an, Quân sự, phòng chuyên môn đến hiện trường kiểm tra và báo cáo cho Ban Chỉ đạo cấp tỉnh, Đội cứu hộ cứu nạn cấp tỉnh. Chúng tôi cũng bảo vệ hiện trường, không cho người dân tụ tập để đảm bảo an toàn, tránh sự cố xảy ra”.

Thanh Hiếu/VOV- Miền Trung
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search
  • Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm VOV trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=vov.vn.
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải VOV để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Các nguồn được ưu tiên
Thêm hoặc thay đổi những nguồn bạn ưu tiên bất cứ lúc nào. Bạn sẽ thấy những nguồn này thường xuyên hơn trong kết quả tìm kiếm của mình.
Lưu ý: Những nguồn không được cập nhật thường xuyên có thể không dùng được.
vov.vn ×
VOV
vov.vn
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh VOV là đã hoàn thành.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Áp thấp nhiệt đới vào đất liền Quảng Trị gây mưa lớn
Áp thấp nhiệt đới vào đất liền Quảng Trị gây mưa lớn

VOV.VN - Chiều 13/9, áp thấp nhiệt đới đã đi vào đất liền tỉnh Quảng Trị. Do ảnh hưởng của hoàn lưu áp thấp nhiệt đới, khu vực từ Hà Tĩnh đến Quảng Trị và thành phố Huế có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to.

Áp thấp nhiệt đới vào đất liền Quảng Trị gây mưa lớn

Áp thấp nhiệt đới vào đất liền Quảng Trị gây mưa lớn

VOV.VN - Chiều 13/9, áp thấp nhiệt đới đã đi vào đất liền tỉnh Quảng Trị. Do ảnh hưởng của hoàn lưu áp thấp nhiệt đới, khu vực từ Hà Tĩnh đến Quảng Trị và thành phố Huế có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to.

Quảng Trị sẵn sàng giúp dân ứng phó ngập lụt, sạt lở khi mưa lớn kéo dài
Quảng Trị sẵn sàng giúp dân ứng phó ngập lụt, sạt lở khi mưa lớn kéo dài

VOV.VN - Mưa lớn kéo dài khiến mực nước trên nhiều sông ở Quảng Trị tiếp tục dâng, nhiều khu vực miền núi xảy ra ngập lụt, chia cắt và sạt lở. Các địa phương đang khẩn trương triển khai phương án giúp dân ứng phó thiên tai.

Quảng Trị sẵn sàng giúp dân ứng phó ngập lụt, sạt lở khi mưa lớn kéo dài

Quảng Trị sẵn sàng giúp dân ứng phó ngập lụt, sạt lở khi mưa lớn kéo dài

VOV.VN - Mưa lớn kéo dài khiến mực nước trên nhiều sông ở Quảng Trị tiếp tục dâng, nhiều khu vực miền núi xảy ra ngập lụt, chia cắt và sạt lở. Các địa phương đang khẩn trương triển khai phương án giúp dân ứng phó thiên tai.

Sà lan bị lũ cuốn về mắc kẹt ở Quảng Trị
Sà lan bị lũ cuốn về mắc kẹt ở Quảng Trị

VOV.VN - Chiều 13/9, lực lượng chức năng xã Nam Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị (huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị cũ) đang khẩn trương xử lý sự cố 2 sà lan bị nước lũ cuốn trôi, mắc kẹt tại khu vực cầu đường sắt Mỹ Chánh.

Sà lan bị lũ cuốn về mắc kẹt ở Quảng Trị

Sà lan bị lũ cuốn về mắc kẹt ở Quảng Trị

VOV.VN - Chiều 13/9, lực lượng chức năng xã Nam Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị (huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị cũ) đang khẩn trương xử lý sự cố 2 sà lan bị nước lũ cuốn trôi, mắc kẹt tại khu vực cầu đường sắt Mỹ Chánh.

Lũ từ sông Sê Pôn tràn về, 700 người ở biên giới Quảng Trị di dời đến nơi an toàn
Lũ từ sông Sê Pôn tràn về, 700 người ở biên giới Quảng Trị di dời đến nơi an toàn

VOV.VN - Mưa lớn khiến nước sông Sê Pôn dâng nhanh trong rạng sáng, tràn vào nhiều khu dân cư tại xã Lao Bảo, tỉnh Quảng Trị (huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị cũ). Đến chiều 13/9, Chính quyền địa phương cùng các lực lượng chức năng đã di dời 160 hộ với khoảng 700 người đến nơi an toàn.

Lũ từ sông Sê Pôn tràn về, 700 người ở biên giới Quảng Trị di dời đến nơi an toàn

Lũ từ sông Sê Pôn tràn về, 700 người ở biên giới Quảng Trị di dời đến nơi an toàn

VOV.VN - Mưa lớn khiến nước sông Sê Pôn dâng nhanh trong rạng sáng, tràn vào nhiều khu dân cư tại xã Lao Bảo, tỉnh Quảng Trị (huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị cũ). Đến chiều 13/9, Chính quyền địa phương cùng các lực lượng chức năng đã di dời 160 hộ với khoảng 700 người đến nơi an toàn.

Mưa lớn gây ngập, sạt lở, chia cắt nhiều tuyến đường ở Quảng Trị
Mưa lớn gây ngập, sạt lở, chia cắt nhiều tuyến đường ở Quảng Trị

VOV.VN - Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, từ chiều 12/9 đến sáng 13/9, khu vực tỉnh Quảng Trị có mưa rất to, tổng lượng mưa phổ biến từ 50 - 150mm. Mưa lớn khiến nhiều tuyến đường giao thông bị ngập, sạt lở, chia cắt cục bộ.

Mưa lớn gây ngập, sạt lở, chia cắt nhiều tuyến đường ở Quảng Trị

Mưa lớn gây ngập, sạt lở, chia cắt nhiều tuyến đường ở Quảng Trị

VOV.VN - Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, từ chiều 12/9 đến sáng 13/9, khu vực tỉnh Quảng Trị có mưa rất to, tổng lượng mưa phổ biến từ 50 - 150mm. Mưa lớn khiến nhiều tuyến đường giao thông bị ngập, sạt lở, chia cắt cục bộ.

ĐỜI SỐNG
VĂN HÓA
KINH TẾ
Du lịch
THỊ TRƯỜNG
PHÁP LUẬT
THỂ THAO
THẾ GIỚI
Ô TÔ - XE MÁY
Tin 24h
Dấu ấn VOV
SỨC KHỎE
Dự báo thời tiết
Tin 24h
Dự báo thời tiết
Giáo dục