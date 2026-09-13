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Mưa lớn gây ngập, sạt lở, chia cắt nhiều tuyến đường ở Quảng Trị

Chủ Nhật, 12:01, 13/09/2026
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VOV.VN - Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, từ chiều 12/9 đến sáng 13/9, khu vực tỉnh Quảng Trị có mưa rất to, tổng lượng mưa phổ biến từ 50 - 150mm. Mưa lớn khiến nhiều tuyến đường giao thông bị ngập, sạt lở, chia cắt cục bộ.

Tại một số địa bàn miền núi phía Tây tỉnh Quảng Trị, tình trạng ngập, chia cắt cục bộ xảy ra tại các khu vực cầu, ngầm tràn và đường giao thông như xã La Lay, xã Đakrông, xã Ba Lòng (huyện Đakrông, tỉnh Quảng Trị cũ), xã A Dơi, Hướng Lập, Hướng Sơn, Lìa, Lao Bảo (huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị cũ).

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Nước chảy xiết qua các ngầm tràn

Mưa lớn kéo dài khiến nước sông Sê Pôn dâng cao, gây ngập lụt tại xã Lao Bảo, tỉnh Quảng Trị, lực lượng chức năng đã di dời gần 60 hộ dân đến nơi an toàn.

Trên Quốc lộ 15D, đoạn qua khu vực xã La Lay, mưa lớn gây sạt lở ta luy đường, đất đá tràn xuống mặt đường, gây tắc đường hoàn toàn. Đường tỉnh 588 qua xã Ba Lòng và Đường tỉnh 586 tại xã A Dơi xuất hiện các điểm ngập, gây khó khăn cho việc đi lại.

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Vận động người dân di dời khỏi khu vực nguy hiểm

Khoảng 7h15 phút sáng nay (13/9), tại tuyến đường Ra Ró, thuộc thôn A Vao, xã Tà Rụt xảy ra sạt lở. Một khối lượng lớn đất đá tràn xuống mặt đường, gây chia cắt giao thông. Ngay sau khi nhận được thông tin, lực lượng Công an xã Tà Rụt đã đến hiện trường di dời 3 hộ dân đến nơi an toàn.

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Sạt lở gây ách tắc giao thông tại xã Tà Rụt, tỉnh Quảng Trị

Trên đường Hồ Chí Minh đoạn qua xã Tà Rụt, một điểm sạt lở khiến khoảng 200m3 đất đá tràn xuống đường, gây ách tắc giao thông, các phương tiện không thể di chuyển. Công an xã Tà Rụt đã cắt cử lực lượng túc trực, điều tiết giao thông; các đơn vị liên quan huy động phương tiện đến xử lý đất đá, mở một lối tạm để các phương tiện có thể qua lại.

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Di dời các hộ dân vùng nguy hiểm đến nơi an toàn

Trong khi đó, tại xã Ba Lòng, nhiều cầu, ngầm tràn bị ngập sâu. Nhiều ngầm tràn ngập đến từ 1,5m - 3m. Lực lượng chức năng đã đặt biển cảnh báo, bố trí gác chắn, hạn chế người dân và phương tiện đi vào các khu vực nguy hiểm. Trước diễn biến phức tạp của mưa lũ, UBND xã Ba Lòng chỉ đạo lực lượng Công an, Quân sự bám địa bàn, tuyên truyền, triển khai các phương án phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn; thực hiện phương án di dời người dân vùng ngập lụt.

Toàn xã đã di dời 107 hộ với 331 nhân khẩu, chủ yếu là người già, phụ nữ và trẻ em ở những vùng có nguy cơ sạt lở, ngập lụt sâu đến nơi an toàn.

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Lực lượng chức năng hỗ trợ người dân vùng trũng thấp di dời tài sản

Tại xã La Lay, mưa lớn kéo dài khiến nước tại các ngầm, đập tràn dâng cao; một số khu dân cư bị ngập, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn. Đáng chú ý, trên Quốc lộ 15D đi cửa khẩu quốc tế La Lay, mưa lớn gây sạt lở ta luy, đất đá tràn xuống mặt đường gây ách tắc hoàn toàn. Các lực lượng chức năng đang khẩn trương tổ chức cảnh báo, phân luồng giao thông và triển khai phương án xử lý.

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Sạt lở nghiêm trọng trên Quốc lộ 15D đi cửa khẩu Quốc tế La Lay

Trung tá Trần Duy Hưng, Phó Đồn trưởng Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế La Lay cho biết: “Hiện tại trời vẫn mưa rất to, nước sông suối dâng rất cao, dẫn đến ngầm tràn trên địa bàn nước tràn qua cầu chảy rất xiết. Và tại km 9+800 Quốc lộ 15D là bị sạt lở ta-luy dương, số lượng đất đá tràn xuống mặt đường khoảng 50m³. Đơn vị đã xây dựng kế hoạch ứng phó với áp thấp nhiệt đới và mưa lũ, triển khai 16 đồng chí phối hợp với công an, quân sự chốt chặn các vị trí có cầu tràn để không cho người dân, phương tiện đi qua nhằm đảm bảo an toàn”.

Thanh Hiếu/VOV-Miền Trung
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