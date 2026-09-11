Huế mưa lớn diện rộng, có nơi lượng mưa hơn 220mm

Theo Đài Khí tượng Thủy văn thành phố Huế, từ ngày 11 đến 15/9, trên địa bàn thành phố Huế tiếp tục có mưa lớn diện rộng. Mưa lớn tập trung trong các ngày 12 đến 14/9. Tổng lượng mưa cả đợt phổ biến 250-400mm, có nơi trên 500mm. Qua theo dõi radar, mưa hiện tập trung tại khu vực miền núi. Thành phố Huế cảnh báo nguy cơ ngập úng đô thị, nước dâng tại các khu vực ven biển, đầm phá; vùng núi có nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất.

Hệ thống còi hú cảnh báo thiên tai ở Huế

Với lượng mưa dự báo 250-400mm trong 48 giờ, các hồ chứa có khả năng cắt lũ hoàn toàn. Ngành Nông nghiệp và Môi trường thành phố Huế đã chuẩn bị các kịch bản vận hành hồ chứa với các mức mưa từ 250 đến 500mm, chủ động vận hành liên hồ khi mưa lớn xảy ra. Ứng phó với diễn biến mưa lớn, thành phố Huế đang duy trì trực ban, theo dõi chặt chẽ tình hình thời tiết, mưa lũ, chuẩn bị lực lượng, phương tiện, vật tư theo phương châm “bốn tại chỗ”.

Người dân nuôi cá lồng trên sông Bồ bảo vệ lồng cá trước mưa lũ

Đến trưa nay, toàn thành phố Huế có 1.120 phương tiện với gần 8000 lao động hoạt động trên biển, trong đó, còn 8 phương tiện với 69 lao động đang hoạt động trên vùng biển thành phố Huế. Lực lượng chức năng yêu cầu các chủ phương tiện chủ động theo dõi diễn biến thời tiết, bảo đảm an toàn cho người và tàu thuyền.

Đối với sản xuất nông nghiệp, vụ Hè Thu năm 2026 đã gieo sạ hơn 25.000ha, đến nay đã thu hoạch 98,7% diện tích. Khoảng 300 ha còn lại, chủ yếu tại khu vực A Lưới, đang được ngành chức năng chỉ đạo chủ động phương án tiêu úng, bảo vệ diện tích lúa chưa thu hoạch.