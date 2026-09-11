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Huế mưa lớn diện rộng, có nơi lượng mưa hơn 220mm

Thứ Sáu, 12:41, 11/09/2026
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VOV.VN - Từ đêm qua đến trưa nay (11/9), tại thành phố Huế có mưa vừa, có nơi mưa to và dông. Lượng mưa từ 19 giờ ngày 10/9 đến 11 giờ ngày 11/9 phổ biến từ 50-200mm. Tại đỉnh Bạch Mã: 224mm, Vườn Quốc gia Bạch Mã:150mm, lượng mưa đo được tại trạm Xuân Lộc là 150mm và trạm Phú Sơn: 130mm.

Theo Đài Khí tượng Thủy văn thành phố Huế, từ ngày 11 đến 15/9, trên địa bàn thành phố Huế tiếp tục có mưa lớn diện rộng. Mưa lớn tập trung trong các ngày 12 đến 14/9. Tổng lượng mưa cả đợt phổ biến 250-400mm, có nơi trên 500mm. Qua theo dõi radar, mưa hiện tập trung tại khu vực miền núi. Thành phố Huế cảnh báo nguy cơ ngập úng đô thị, nước dâng tại các khu vực ven biển, đầm phá; vùng núi có nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất. 

hue mua lon dien rong, co noi luong mua hon 220mm hinh anh 1
Hệ thống còi hú cảnh báo thiên tai ở Huế

Với lượng mưa dự báo 250-400mm trong 48 giờ, các hồ chứa có khả năng cắt lũ hoàn toàn. Ngành Nông nghiệp và Môi trường thành phố Huế đã chuẩn bị các kịch bản vận hành hồ chứa với các mức mưa từ 250 đến 500mm, chủ động vận hành liên hồ khi mưa lớn xảy ra. Ứng phó với diễn biến mưa lớn, thành phố Huế đang duy trì trực ban, theo dõi chặt chẽ tình hình thời tiết, mưa lũ, chuẩn bị lực lượng, phương tiện, vật tư theo phương châm “bốn tại chỗ”. 

hue mua lon dien rong, co noi luong mua hon 220mm hinh anh 2
Người dân nuôi cá lồng trên sông Bồ bảo vệ lồng cá trước mưa lũ

Đến trưa nay, toàn thành phố Huế có 1.120 phương tiện với gần 8000 lao động hoạt động trên biển, trong đó, còn 8 phương tiện với 69 lao động đang hoạt động trên vùng biển thành phố Huế. Lực lượng chức năng yêu cầu các chủ phương tiện chủ động theo dõi diễn biến thời tiết, bảo đảm an toàn cho người và tàu thuyền.

Đối với sản xuất nông nghiệp, vụ Hè Thu năm 2026 đã gieo sạ hơn 25.000ha, đến nay đã thu hoạch 98,7% diện tích. Khoảng 300 ha còn lại, chủ yếu tại khu vực A Lưới, đang được ngành chức năng chỉ đạo chủ động phương án tiêu úng, bảo vệ diện tích lúa chưa thu hoạch.

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Huế chủ động ứng phó đợt mưa lớn trên diện rộng

VOV.VN - Từ ngày 11 đến 15/9, Huế dự báo mưa vừa, mưa to đến rất to, tập trung trong các ngày 12-14/9, tổng lượng mưa phổ biến 250-400 mm, có nơi trên 500 mm. Trước nguy cơ lũ quét, sạt lở đất, ngập lụt, thành phố chủ động phương án ứng phó.

Lê Hiếu/VOV-Miền Trung
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