Thành phố Huế thử nghiệm 2 cụm còi hú cảnh báo thiên tai

Theo Trạm Quản lý thông tin Khí tượng Thủy văn chuyên dùng, thuộc Chi cục Thủy lợi và Biến đổi khí hậu thành phố Huế, 2 cụm còi hú được đặt tại Công ty TNHH MTV Khai thác Thủy lợi thành phố Huế và tầng 6, Tòa nhà làm việc các cơ quan, đơn vị thành phố Huế.

Âm thanh cảnh báo có khả năng phát tán trong bán kính khoảng 5 km, thời gian còi hú khoảng 15 phút. Việc vận hành thử nghiệm nhằm kiểm tra kỹ thuật, đánh giá khả năng hoạt động và bảo đảm hệ thống sẵn sàng phục vụ công tác cảnh báo thiên tai.

Để người dân không hoang mang, nhầm lẫn với tình huống thiên tai thực tế, cơ quan chức năng đề nghị các địa phương trong phạm vi ảnh hưởng thông tin rộng rãi về thời gian thử nghiệm. Các cơ quan, đơn vị liên quan cũng thông báo đến cán bộ, nhân viên để chủ động nắm bắt thông tin.

Lắp đặt cụm còi hú cảnh báo phòng, chống thiên tai tại Huế

Ông Đặng Văn Hòa, Chi cục Trưởng Chi cục Thủy lợi và Biến đổi Khí hậu, thuộc Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố Huế cho biết, bên cạnh các hệ thống cảnh báo thiên tai của Trung ương, thành phố Huế tiếp tục đầu tư, lắp đặt thêm các hệ thống cảnh báo, trong đó có còi hú:

“Ngoài các hệ thống cảnh báo của cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn, bằng các nguồn của thành phố cũng như các tổ chức hợp pháp khác, thành phố Huế tiếp tục lắp đặt hệ thống cảnh báo đối với thiên tai trên địa bàn thành phố, trong đó có các hệ thống còi hú. Hiện nay, trước mùa mưa bão, Chi cục Thủy lợi và Biến đổi Khí hậu phối hợp với các địa phương để vận hành thử hệ thống, bảo đảm hoạt động trong mùa mưa bão”.

Việc vận hành thử hệ thống còi hú diễn ra trong bối cảnh thành phố Huế đang chuẩn bị ứng phó một đợt mưa lớn diện rộng được dự báo xảy ra từ ngày 11 đến 15/9, tập trung mạnh nhất trong khoảng ngày 12 đến 14/9. Tổng lượng mưa cả đợt phổ biến từ 250 đến 400 mm, có nơi trên 500 mm. Một số nơi có thể xuất hiện mưa rất lớn, với lượng mưa vượt 100 mm trong 3 giờ.

Mưa lớn kéo dài có nguy cơ gây lũ quét, sạt lở đất tại các khu vực đồi núi, ven sông suối nhỏ; đồng thời gây ngập úng, ngập lụt cục bộ tại vùng thấp trũng, hạ du sông và các khu vực đô thị có hệ thống thoát nước kém.