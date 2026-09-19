Đề xuất 10 nhóm giải pháp đột phá phát triển du lịch Quảng Ninh

Điểm đáng chú ý trong các đề xuất của Hiệp hội Du lịch Quảng Ninh là nhìn nhận lại giá trị của những tài nguyên sẵn có để tạo thành các sản phẩm du lịch có khả năng kéo dài thời gian lưu trú và tăng mức chi tiêu của du khách. Trong đó, Vịnh Hạ Long được định hướng phát triển mạnh các sản phẩm du thuyền, nghỉ đêm, ẩm thực, thể thao biển, sản phẩm đêm và trải nghiệm cao cấp; Yên Tử phát triển các sản phẩm văn hóa, tâm linh, thiền, chăm sóc sức khỏe và nghỉ dưỡng xanh. Hiệp hội cũng đề xuất tái cấu trúc đội tàu du lịch Hạ Long - Bái Tử Long, đưa phương tiện vận chuyển trở thành một phần của trải nghiệm với các du thuyền ẩm thực, âm nhạc, nghệ thuật, thể thao và khám phá.

Tại khu vực miền Đông và miền núi, các sản phẩm du lịch cộng đồng, sinh thái, trekking, nông nghiệp và trải nghiệm văn hóa được đề xuất phát triển gắn với vai trò chủ thể của người dân. Cùng với đó là xây dựng hệ sinh thái du lịch đêm, phát triển MICE, golf, wellness, thể thao biển và nâng tầm ẩm thực thành sản phẩm đặc trưng.

Bà Lê Thị Thêm, Chủ tịch Chi hội Ẩm thực và sản phẩm OCOP cho rằng, cần từng bước đưa những món ăn đặc trưng như chả mực Hạ Long, bún cù kỳ, miến xào hải sản của Quảng Ninh trở thành sản phẩm mà du khách chủ động tìm kiếm khi đến địa phương.

Đáng chú ý, Hiệp hội đề xuất xây dựng thương hiệu du lịch Quảng Ninh thông qua ẩm thực, lựa chọn những món ăn tiêu biểu gắn với câu chuyện văn hóa, vùng nguyên liệu và tiêu chuẩn chất lượng. Bà Lê Thị Thêm, Chủ tịch Chi hội Ẩm thực và sản phẩm OCOP cho rằng, cần từng bước đưa những món ăn đặc trưng của Quảng Ninh trở thành sản phẩm mà du khách chủ động tìm kiếm khi đến địa phương:

"Chi hội đề xuất, nghiên cứu lựa chọn một số món ăn tiêu biểu của Quảng Ninh, ví dụ như miến xào hải sản, bún cù kỳ, chả mực Hạ Long gắn với câu chuyện văn hóa, vùng nguyên liệu và tiêu chuẩn chất lượng; Tổ chức quảng bá bài bản, hướng tới xây dựng những món ăn có sự nhận diện ở tầm quốc gia, trở thành những món mà du khách muốn thưởng thức khi đến với Quảng Ninh”.

Di sản thế giới Yên Tử được Hiệp hội du lịch Quảng Ninh định hướng phát triển các sản phẩm văn hóa, tâm linh, thiền, chăm sóc sức khỏe và nghỉ dưỡng xanh, trong đó, người dân địa phương đóng vai trò chủ thể khi tham gia các các sản phẩm du lịch truyền thống.

Từ thực tiễn hoạt động của doanh nghiệp, những đề xuất của Hiệp hội không chỉ góp thêm ý tưởng cho phát triển sản phẩm, mà còn hướng tới hình thành một hệ sinh thái du lịch mang bản sắc riêng của Quảng Ninh. Đây là cơ sở để thành phố Quảng Ninh kiến tạo năng lực cạnh tranh khác biệt, nâng giá trị điểm đến và cụ thể hóa mục tiêu đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn theo tinh thần Nghị quyết 26-NQ/TW.