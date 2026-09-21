Quảng Ninh dự kiến đón nhiều tàu biển quốc tế trong năm 2026

Theo lịch tàu biển năm 2026 của Cảng tàu khách quốc tế Hạ Long (thành phố Quảng Ninh), mùa du lịch tàu biển năm nay có sự tham gia của nhiều thương hiệu tàu quốc tế, đưa du khách từ nhiều thị trường đến Quảng Ninh. Tần suất tàu phân bổ khá rõ theo mùa, trong đó, tháng 12 có số lượt tàu cao với khoảng 14 lượt tàu đã đăng ký. Cơ cấu tàu trong lịch trình cũng đa dạng, từ các tàu có sức chứa vài trăm khách đến những tàu có khả năng phục vụ trên 2.000 khách.

Năm 2026 chứng kiến mùa du lịch tàu biển sôi động tại Quảng Ninh.

Ông Bùi Quang Tuấn, Giám đốc Cảng tàu khách quốc tế Hạ Long cho biết: "Năm nay, tàu Adora Magic City và Adora Flora City thuộc một trong các hãng tàu lớn nhất Trung Quốc quay trở lại Việt Nam, dự kiến tháng 11 tàu Adora Magic City cũng đưa khoảng 5.000 khách cập cảng. Ngoài việc mang lượng khách lớn từ nội địa Trung Quốc sang Quảng Ninh và Việt Nam, các hãng tàu mong muốn sẽ đón được du khách từ Việt Nam đi ngược trở lại Trung Quốc, qua đó tạo ra sự bền vững cho những chuyến tàu biển đi từ phía Trung Quốc, phía Bắc Hải, Hải Nam, Hồng Kông (Trung Quốc) sang đây".

Du lịch tàu biển được Quảng Ninh xác định là một trong những phân khúc quan trọng để mở rộng thị trường khách quốc tế. Đặc thù của dòng khách này là thời gian lưu trú trên bờ ngắn nhưng số lượng khách mỗi chuyến rất lớn, đòi hỏi công tác đón tiếp, điều phối giao thông, tổ chức tour và bảo đảm an ninh, an toàn phải được chuẩn bị đồng bộ.

Để phục vụ dòng khách này, các đơn vị lữ hành xây dựng các chương trình tham quan có thời gian phù hợp với lịch tàu, tập trung vào những điểm đến như vịnh Hạ Long, Bảo tàng - Thư viện Quảng Ninh, các điểm văn hóa, ẩm thực và mua sắm. Quảng Ninh cũng tăng cường kết nối các điểm đến Tuần Châu, Vân Đồn và các khu nghỉ dưỡng để đa dạng hóa lựa chọn cho du khách tàu biển.

Với lịch tàu tập trung vào các tháng đầu và cuối năm, việc chủ động phân bổ nhân lực, phương tiện và dịch vụ theo từng đợt cao điểm sẽ là yếu tố quan trọng để Quảng Ninh nâng cao hiệu quả khai thác dòng khách quốc tế, đồng thời góp phần thực hiện mục tiêu đón 23 triệu lượt khách và tổng thu du lịch trên 70.000 tỷ đồng trong năm 2026.