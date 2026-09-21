English
/ DU LỊCH
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Quảng Ninh dự kiến đón nhiều tàu biển quốc tế trong năm 2026

Thứ Hai, 06:01, 21/09/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Thành phố Quảng Ninh dự kiến sẽ đón khoảng 70 chuyến tàu biển quốc tế với khoảng 100.000 lượt khách đến Quảng Ninh trong mùa du lịch tàu biển năm 2026.

Theo lịch tàu biển năm 2026 của Cảng tàu khách quốc tế Hạ Long (thành phố Quảng Ninh), mùa du lịch tàu biển năm nay có sự tham gia của nhiều thương hiệu tàu quốc tế, đưa du khách từ nhiều thị trường đến Quảng Ninh. Tần suất tàu phân bổ khá rõ theo mùa, trong đó, tháng 12 có số lượt tàu cao với khoảng 14 lượt tàu đã đăng ký. Cơ cấu tàu trong lịch trình cũng đa dạng, từ các tàu có sức chứa vài trăm khách đến những tàu có khả năng phục vụ trên 2.000 khách.

quang ninh du kien don nhieu tau bien quoc te trong nam 2026 hinh anh 1
Năm 2026 chứng kiến mùa du lịch tàu biển sôi động tại Quảng Ninh.

Ông Bùi Quang Tuấn, Giám đốc Cảng tàu khách quốc tế Hạ Long cho biết: "Năm nay, tàu Adora Magic City và Adora Flora City thuộc một trong các hãng tàu lớn nhất Trung Quốc quay trở lại Việt Nam, dự kiến tháng 11 tàu Adora Magic City cũng đưa khoảng 5.000 khách cập cảng. Ngoài việc mang lượng khách lớn từ nội địa Trung Quốc sang Quảng Ninh và Việt Nam, các hãng tàu mong muốn sẽ đón được du khách từ Việt Nam đi ngược trở lại Trung Quốc, qua đó tạo ra sự bền vững cho những chuyến tàu biển đi từ phía Trung Quốc, phía Bắc Hải, Hải Nam, Hồng Kông (Trung Quốc) sang đây".

Du lịch tàu biển được Quảng Ninh xác định là một trong những phân khúc quan trọng để mở rộng thị trường khách quốc tế. Đặc thù của dòng khách này là thời gian lưu trú trên bờ ngắn nhưng số lượng khách mỗi chuyến rất lớn, đòi hỏi công tác đón tiếp, điều phối giao thông, tổ chức tour và bảo đảm an ninh, an toàn phải được chuẩn bị đồng bộ.

Để phục vụ dòng khách này, các đơn vị lữ hành xây dựng các chương trình tham quan có thời gian phù hợp với lịch tàu, tập trung vào những điểm đến như vịnh Hạ Long, Bảo tàng - Thư viện Quảng Ninh, các điểm văn hóa, ẩm thực và mua sắm. Quảng Ninh cũng tăng cường kết nối các điểm đến Tuần Châu, Vân Đồn và các khu nghỉ dưỡng để đa dạng hóa lựa chọn cho du khách tàu biển.

Với lịch tàu tập trung vào các tháng đầu và cuối năm, việc chủ động phân bổ nhân lực, phương tiện và dịch vụ theo từng đợt cao điểm sẽ là yếu tố quan trọng để Quảng Ninh nâng cao hiệu quả khai thác dòng khách quốc tế, đồng thời góp phần thực hiện mục tiêu đón 23 triệu lượt khách và tổng thu du lịch trên 70.000 tỷ đồng trong năm 2026.

du-thuyen-spectrum-of-the-sea-ba-ria-vung-tau_2.jpg

Du lịch tàu biển Việt Nam đang tụt hậu ở Đông Nam Á?

VOV.VN - Ngành du lịch tàu biển tại Đông Nam Á tạo ra sản lượng kinh tế trên 10 tỷ USD vào năm 2024, nhưng Việt Nam mới khai thác được một phần nhỏ. Đón 248 nghìn lượt khách so với 3,9 triệu lượt khách tàu biển trong khu vực, bài toán nâng cao năng lực cạnh tranh đang trở nên cấp bách với du lịch tàu biển Việt Nam.

Vũ Miền/VOV-Đông Bắc
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search
  • Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm VOV trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=vov.vn.
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải VOV để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Các nguồn được ưu tiên
Thêm hoặc thay đổi những nguồn bạn ưu tiên bất cứ lúc nào. Bạn sẽ thấy những nguồn này thường xuyên hơn trong kết quả tìm kiếm của mình.
Lưu ý: Những nguồn không được cập nhật thường xuyên có thể không dùng được.
vov.vn ×
VOV
vov.vn
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh VOV là đã hoàn thành.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Hai tàu biển quốc tế đưa hơn 2.000 du khách đến Khánh Hòa
Hai tàu biển quốc tế đưa hơn 2.000 du khách đến Khánh Hòa

VOV.VN - Ngày 28/4, hai tàu biển mang tên Piano Land và Seven Seas Navigator cùng cập Cảng quốc tế Cam Ranh, đưa hơn 2.000 du khách quốc tế đến tham quan Khánh Hòa.

Hai tàu biển quốc tế đưa hơn 2.000 du khách đến Khánh Hòa

Hai tàu biển quốc tế đưa hơn 2.000 du khách đến Khánh Hòa

VOV.VN - Ngày 28/4, hai tàu biển mang tên Piano Land và Seven Seas Navigator cùng cập Cảng quốc tế Cam Ranh, đưa hơn 2.000 du khách quốc tế đến tham quan Khánh Hòa.

Tiềm năng tỷ đô của ngành du lịch tàu biển Đông Nam Á
Tiềm năng tỷ đô của ngành du lịch tàu biển Đông Nam Á

VOV.VN - Ngành du lịch tàu biển đã mang tới Đông Nam Á tổng sản lượng kinh tế 10 tỷ USD và hỗ trợ hơn 530.000 việc làm vào năm 2024. Mức chi tiêu bình quân của khách tàu biển đến Đông Nam Á cao gấp 2,4 lần trung bình toàn cầu, cho thấy tiềm năng khổng lồ của du lịch tàu biển trong khu vực.

Tiềm năng tỷ đô của ngành du lịch tàu biển Đông Nam Á

Tiềm năng tỷ đô của ngành du lịch tàu biển Đông Nam Á

VOV.VN - Ngành du lịch tàu biển đã mang tới Đông Nam Á tổng sản lượng kinh tế 10 tỷ USD và hỗ trợ hơn 530.000 việc làm vào năm 2024. Mức chi tiêu bình quân của khách tàu biển đến Đông Nam Á cao gấp 2,4 lần trung bình toàn cầu, cho thấy tiềm năng khổng lồ của du lịch tàu biển trong khu vực.

Đón gần 4.500 khách trên tàu du lịch biển đến Đà Nẵng
Đón gần 4.500 khách trên tàu du lịch biển đến Đà Nẵng

VOV.VN - Mồng 3 Tết Bính Ngọ 2026 (ngày 19/2), Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP. Đà Nẵng phối hợp Công ty Cổ phần Cảng Đà Nẵng và Bộ đội Biên phòng Cảng Đà Nẵng chào đón chuyến tàu du lịch biển Seabourn Encore do Công ty Du lịch Tân Hồng khai thác.

Đón gần 4.500 khách trên tàu du lịch biển đến Đà Nẵng

Đón gần 4.500 khách trên tàu du lịch biển đến Đà Nẵng

VOV.VN - Mồng 3 Tết Bính Ngọ 2026 (ngày 19/2), Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP. Đà Nẵng phối hợp Công ty Cổ phần Cảng Đà Nẵng và Bộ đội Biên phòng Cảng Đà Nẵng chào đón chuyến tàu du lịch biển Seabourn Encore do Công ty Du lịch Tân Hồng khai thác.

Hơn 183.000 lượt người chen chân tắm biển Bãi Sau – Vũng Tàu
Hơn 183.000 lượt người chen chân tắm biển Bãi Sau – Vũng Tàu

VOV.VN - Chiều 1/5, Cơ quan chức năng quản lý bãi tắm Thuỳ Vân, thuộc 2 phường Vũng Tàu và Tam Thắng (Bà Rịa- Vũng Tàu cũ), TP.HCM cho biết, trong 2 ngày nghỉ lễ 30/4 và 1/5, thời tiết nắng nóng và đã có hơn 183.000 lượt người từ các nơi đổ về tắm biển để giải nhiệt.

Hơn 183.000 lượt người chen chân tắm biển Bãi Sau – Vũng Tàu

Hơn 183.000 lượt người chen chân tắm biển Bãi Sau – Vũng Tàu

VOV.VN - Chiều 1/5, Cơ quan chức năng quản lý bãi tắm Thuỳ Vân, thuộc 2 phường Vũng Tàu và Tam Thắng (Bà Rịa- Vũng Tàu cũ), TP.HCM cho biết, trong 2 ngày nghỉ lễ 30/4 và 1/5, thời tiết nắng nóng và đã có hơn 183.000 lượt người từ các nơi đổ về tắm biển để giải nhiệt.

Du lịch tàu biển Việt Nam cần được "tiếp sức"
Du lịch tàu biển Việt Nam cần được "tiếp sức"

VOV.VN - Ngành du lịch tàu biển tại Đông Nam Á tạo ra sản lượng kinh tế trên 10 tỷ USD vào năm 2024, nhưng Việt Nam mới khai thác được một phần nhỏ. Đón khoảng 248.100 lượt khách so với 3,9 triệu lượt khách tàu biển trong khu vực, bài toán nâng cao năng lực cạnh tranh đang trở nên cấp bách với du lịch tàu biển Việt Nam.

Du lịch tàu biển Việt Nam cần được "tiếp sức"

Du lịch tàu biển Việt Nam cần được "tiếp sức"

VOV.VN - Ngành du lịch tàu biển tại Đông Nam Á tạo ra sản lượng kinh tế trên 10 tỷ USD vào năm 2024, nhưng Việt Nam mới khai thác được một phần nhỏ. Đón khoảng 248.100 lượt khách so với 3,9 triệu lượt khách tàu biển trong khu vực, bài toán nâng cao năng lực cạnh tranh đang trở nên cấp bách với du lịch tàu biển Việt Nam.

Săn Tour
Check-in
ĐỜI SỐNG
Ảnh của bạn
Check-in
Ẩm thực