  • Hà Nội
  • Cao Bằng
  • Sơn La
  • Lai Châu
  • Tuyên Quang
  • Lào Cai
  • Thái Nguyên
  • Điện Biên
  • Phú Thọ
  • Bắc Ninh
  • Quảng Ninh
  • Hải Phòng
  • Hưng Yên
  • Ninh Bình
  • Thanh Hóa
  • Nghệ An
  • Hà Tĩnh
  • Quảng Trị
  • Đà Nẵng
  • Quảng Ngãi
  • Gia Lai
  • Đắk Lắk
  • Khánh Hòa
  • Lâm Đồng
  • Đồng Nai
  • TP. HCM
  • Tây Ninh
  • Đồng Tháp
  • Vĩnh Long
  • Cần Thơ
  • An Giang
  • Cà Mau
Vụ nghi ngộ độc thực phẩm tại Đồng Tháp, đã có 62 ca nhập viện

Thứ Năm, 14:23, 21/05/2026
VOV.VN - Sau bữa ăn ngày 18/5, tại bếp ăn bán trú của trường Tiểu học Kim Đồng (phường Sa Đéc) có nhiều học sinh và người thân của giáo viên bị các triệu chứng, sốt, buồn nôn, tiêu chảy, co giật phải nhập viện.

Liên quan đến vụ nghi ngộ độc thực phẩm hàng loạt tại trường Tiểu học Kim Đồng (phường Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp), hôm nay 21/5, UBND phường Sa Đéc cho biết đã có 62 ca đang nằm viện điều trị; trong đó tại bệnh viện đa khoa Sa Đéc là 49 ca, bệnh viện Phương Châu Sa Đéc là 13 ca. Đáng quan tâm là có 56 ca là học sinh của trường Tiểu học Kim Đồng.

Nhiều ca nghi bị ngộ độc thực phẩm sức khỏe đã ổn định
Nhiều ca nghi bị ngộ độc thực phẩm sức khỏe đã ổn định

Đến thời điểm này, có 60 ca nghi bị ngộ độc thực phẩm sức khỏe ổn định được tiếp tục điều trị tại 2 bệnh viện này; có 2 ca diễn biến nặng đang được các bệnh viện tích cực điều trị.

Chính quyền và ngành y tế địa phương đang thực hiện các bước điều tra, xử lý vụ nghi ngờ ngộ độc thực phẩm, lấy mẫu thức ăn đã lưu, mẫu bệnh phẩm gửi đi xét nghiệm để tìm ra nguyên nhân gây ra sự cố trên.

Trước đó, sau bữa ăn ngày 18/5, tại bếp ăn bán trú của trường Tiểu học Kim Đồng (phường Sa Đéc) có nhiều học sinh và người thân của giáo viên bị các triệu chứng, sốt, buồn nôn, tiêu chảy, co giật phải nhập viện. Từ ngày 20/5 thì bếp ăn bán này đã ngưng hoạt động.

Chu Trinh/VOV-ĐBSCL
Hơn 200 học sinh ở Lai Châu nghi ngộ độc sau khi tự ăn quả lạ
Hơn 200 học sinh ở Lai Châu nghi ngộ độc sau khi tự ăn quả lạ

VOV.VN - Tối 14/5, tại Trường Phổ thông Dân tộc bán trú THCS Làng Mô, xã Tủa Sín Chải, tỉnh Lai Châu, nhiều học sinh xuất hiện các biểu hiện buồn nôn, đau bụng nghi do ăn quả lạ hái ngoài tự nhiên.

Cây thuốc quý thường mọc dại dọc ở đường, lại hay bị ngó lơ vì nhầm là cỏ dại

VOV.VN - Cây xuyến chi nhiều người cho rằng chỉ là một loại cây mọc dại bên đường lại là cây thuốc quý cho sức khỏe nhờ đặc tính kháng viêm, sát trùng mạnh mẽ. Dưới đây là những lợi ích sức khỏe đáng kinh ngạc của loại cây này không phải ai cũng biết.

Nguyên nhân khiến hơn 100 học sinh tiểu học ở TP.HCM bị ngộ độc thực phẩm

Món trứng vịt hấp thịt lợn trong bữa ăn bán trú ở trường tiểu học Đặng Thùy Trâm nhiễm khuẩn Salmonella và E.coli, khiến 112 người ngộ độc, trong đó 54 ca nhập viện.

