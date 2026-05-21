Vụ nghi ngộ độc thực phẩm tại Đồng Tháp, đã có 62 ca nhập viện

Liên quan đến vụ nghi ngộ độc thực phẩm hàng loạt tại trường Tiểu học Kim Đồng (phường Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp), hôm nay 21/5, UBND phường Sa Đéc cho biết đã có 62 ca đang nằm viện điều trị; trong đó tại bệnh viện đa khoa Sa Đéc là 49 ca, bệnh viện Phương Châu Sa Đéc là 13 ca. Đáng quan tâm là có 56 ca là học sinh của trường Tiểu học Kim Đồng.

Nhiều ca nghi bị ngộ độc thực phẩm sức khỏe đã ổn định

Đến thời điểm này, có 60 ca nghi bị ngộ độc thực phẩm sức khỏe ổn định được tiếp tục điều trị tại 2 bệnh viện này; có 2 ca diễn biến nặng đang được các bệnh viện tích cực điều trị.

Chính quyền và ngành y tế địa phương đang thực hiện các bước điều tra, xử lý vụ nghi ngờ ngộ độc thực phẩm, lấy mẫu thức ăn đã lưu, mẫu bệnh phẩm gửi đi xét nghiệm để tìm ra nguyên nhân gây ra sự cố trên.

Trước đó, sau bữa ăn ngày 18/5, tại bếp ăn bán trú của trường Tiểu học Kim Đồng (phường Sa Đéc) có nhiều học sinh và người thân của giáo viên bị các triệu chứng, sốt, buồn nôn, tiêu chảy, co giật phải nhập viện. Từ ngày 20/5 thì bếp ăn bán này đã ngưng hoạt động.