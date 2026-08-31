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Ấm lòng những bức ảnh phục dựng trao tay thân nhân liệt sĩ tại Đồng Nai

Thứ Hai, 18:41, 31/08/2026
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VOV.VN - Kỷ niệm 81 năm Cách mạng tháng Tám (19/8) và Quốc khánh (2/9), Thành đoàn Đồng Nai phối hợp cùng Trường Cao đẳng FPT Polytechnic Đồng Nai tổ chức hoạt động thăm hỏi, trao tặng ảnh phục dựng cho các gia đình chính sách trên địa bàn phường Trảng Dài.

Tại phường Trảng Dài, đoàn đã đến thăm, tặng quà và bàn giao ảnh phục dựng của các anh hùng liệt sĩ: Liệt sĩ Võ Văn Sáu cho gia đình ông Võ Anh Tuấn (Khu phố 1); liệt sĩ Lương Xuân Bảo cho gia đình ông Lương Xuân Thanh (Khu phố 1); liệt sĩ Vũ Văn Vững cho gia đình ông Vũ Văn Hòa (Khu phố 4).

Am long nhung buc anh phuc dung trao tay than nhan liet si tai Dong nai hinh anh 1
Trao tặng ảnh phục dựng cho gia đình liệt sĩ Vũ Văn Vững (ảnh: TD)

Tại mỗi nơi đến, đại diện đoàn đã ân cần thăm hỏi đời sống các gia đình, đồng thời bày tỏ lòng tri ân sâu sắc trước những cống hiến, xương máu của các anh hùng liệt sĩ và sự đóng góp to lớn của các gia đình chính sách cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

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Người thân xúc động ôm di ảnh của liệt sĩ Vũ Văn Vững (ảnh: TD)

Chương trình phục dựng ảnh liệt sĩ, Mẹ Việt Nam anh hùng và người có công được hai đơn vị phối hợp triển khai từ tháng 7/2026, nằm trong đợt thi đua đặc biệt 500 ngày đêm "Đoàn kết - Kỷ cương - Hiệu quả - Bứt phá, xây dựng Đồng Nai phát triển văn minh, hiện đại".

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Trao tặng ảnh phục dựng cho gia đình liệt sĩ Lương Xuân Bảo (ảnh: TD)

Đến nay, chương trình đã hoàn thành 2 đợt trao tặng. Đợt 1, nhân dịp kỷ niệm 79 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ 27/7 đã phục dựng 16 bức ảnh. Thành đoàn đã trao trực tiếp một số ảnh, số còn lại được chuyển tới các gia đình qua đường bưu điện.

Đợt 2, tiếp tục phục dựng và gửi trao trực tiếp hoặc qua bưu điện tới 20 gia đình liệt sĩ, Mẹ Việt Nam anh hùng trên địa bàn thành phố.

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Đoàn trao tặng ảnh phục dựng cho gia đình liệt sĩ Võ Văn Sáu (ảnh: TD)

Đây là hành động thiết thực thể hiện tấm lòng tri ân của tuổi trẻ đối với các thế hệ cha anh đi trước; góp phần giáo dục truyền thống cách mạng và nâng cao ý thức trách nhiệm của thế hệ trẻ trong công cuộc xây dựng, bảo vệ Tổ quốc hôm nay.

Thiên Lý/VOV-TP.HCM
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