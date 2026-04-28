An Giang: 5/21 dự án hạ tầng phục vụ APEC 2027 đang đạt và vượt tiến độ đề ra

Cụ thể là dự án mở rộng Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc, Trung tâm giám sát điều hành thông minh (IOC), Khu đô thị hỗn hợp Bãi Đất Đỏ; Khu đô thị du lịch Núi Ông Quán và Nhà máy nước hồ Cửa Cạn.

An Giang quyết tâm hoàn thành toàn bộ 21 dự án hạ tầng trọng điểm phục vụ APEC sớm hơn kế hoạch từ 3 đến 6 tháng.

Ông Hồ Văn Mừng, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang yêu cầu từng nhà đầu tư, chủ đầu tư, nhà thầu thi công phải xác định rõ trách nhiệm, chủ động tổ chức triển khai thực hiện theo đúng tiến độ, kế hoạch đã đề ra. Tinh thần “luồng xanh” trong xử lý hồ sơ đã được quán triệt, ưu tiên tối đa việc rút ngắn thời gian thủ tục hành chính để các dự án về đích sớm.

Toàn cảnh công trình sân vận động

An Giang đã thành lập Tổ công tác đặc biệt trực tiếp tháo gỡ khó khăn tại hiện trường, xử lý vi phạm pháp luật đất đai, hỗ trợ pháp lý bồi thường, giải phóng mặt bằng và thành lập 15 tổ đo đạc, kiểm đếm để đẩy nhanh tiến độ, bàn giao mặt bằng sạch thi công các dự án. Chỉ tính riêng 16 dự án trọng điểm phục vụ APEC đã phải thu hồi hơn 912ha, ảnh hưởng đến gần 4.000 hộ dân.

Để bảo đảm tiến độ các dự án phục vụ APEC 2027, tỉnh kiến nghị Trung ương sớm ban hành Nghị quyết về xử lý quỹ đất thanh toán hợp đồng BT, làm cơ sở triển khai dự án Trung tâm Hội nghị APEC và các công trình liên quan. Chỉ đạo Tập đoàn Điện lực Việt Nam bố trí vốn ngầm hóa lưới điện trung áp, hạ áp tại Phú Quốc, bảo đảm hạ tầng kỹ thuật đồng bộ phục vụ hội nghị.

Công nhân đang vận hành thiết bị tại công trường

Đồng thời, tỉnh tập trung chỉ đạo triển khai các cơ chế, chính sách theo Nghị quyết số 254/2025/QH15 để đẩy nhanh công tác thu hồi đất, bồi thường, tái định cư và tạo quỹ đất sạch; tăng cường điều hành, kiểm tra tiến độ, vận hành cơ chế “luồng xanh” trong xử lý hồ sơ liên quan APEC; đẩy nhanh đo đạc, kiểm đếm, giải phóng mặt bằng và bàn giao mặt bằng cho nhà đầu tư...