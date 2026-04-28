An Giang: 5/21 dự án hạ tầng phục vụ APEC 2027 đang đạt và vượt tiến độ đề ra

Thứ Ba, 14:34, 28/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Với trọng trách là đơn vị chủ trì tổ chức hội nghị cấp cao APEC 2027 tại đặc khu Phú Quốc, đến thời điểm này, An Giang đã có 5 trong tổng số 21 dự án dự án hạ tầng trọng điểm phục vụ APEC đang đạt và vượt tiến độ đề ra.

Cụ thể là dự án mở rộng Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc, Trung tâm giám sát điều hành thông minh (IOC), Khu đô thị hỗn hợp Bãi Đất Đỏ; Khu đô thị du lịch Núi Ông Quán và Nhà máy nước hồ Cửa Cạn.

an giang 5 21 du an ha tang phuc vu apec 2027 dang dat va vuot tien do de ra hinh anh 1
An Giang quyết tâm  hoàn thành toàn bộ 21 dự án hạ tầng trọng điểm phục vụ APEC sớm hơn kế hoạch từ 3 đến 6 tháng.

Ông Hồ Văn Mừng, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang yêu cầu từng nhà đầu tư, chủ đầu tư, nhà thầu thi công phải xác định rõ trách nhiệm, chủ động tổ chức triển khai thực hiện theo đúng tiến độ, kế hoạch đã đề ra. Tinh thần “luồng xanh” trong xử lý hồ sơ đã được quán triệt, ưu tiên tối đa việc rút ngắn thời gian thủ tục hành chính để các dự án về đích sớm.

an giang 5 21 du an ha tang phuc vu apec 2027 dang dat va vuot tien do de ra hinh anh 2
Toàn cảnh công trình sân vận động

An Giang đã thành lập Tổ công tác đặc biệt trực tiếp tháo gỡ khó khăn tại hiện trường, xử lý vi phạm pháp luật đất đai, hỗ trợ pháp lý bồi thường, giải phóng mặt bằng và thành lập 15 tổ đo đạc, kiểm đếm để đẩy nhanh tiến độ, bàn giao mặt bằng sạch thi công các dự án. Chỉ tính riêng 16 dự án trọng điểm phục vụ APEC đã phải thu hồi hơn 912ha, ảnh hưởng đến gần 4.000 hộ dân.

Để bảo đảm tiến độ các dự án phục vụ APEC 2027, tỉnh kiến nghị Trung ương sớm ban hành Nghị quyết về xử lý quỹ đất thanh toán hợp đồng BT, làm cơ sở triển khai dự án Trung tâm Hội nghị APEC và các công trình liên quan. Chỉ đạo Tập đoàn Điện lực Việt Nam bố trí vốn ngầm hóa lưới điện trung áp, hạ áp tại Phú Quốc, bảo đảm hạ tầng kỹ thuật đồng bộ phục vụ hội nghị.

an giang 5 21 du an ha tang phuc vu apec 2027 dang dat va vuot tien do de ra hinh anh 3
Công nhân đang vận hành thiết bị tại công trường

Đồng thời, tỉnh tập trung chỉ đạo triển khai các cơ chế, chính sách theo Nghị quyết số 254/2025/QH15 để đẩy nhanh công tác thu hồi đất, bồi thường, tái định cư và tạo quỹ đất sạch; tăng cường điều hành, kiểm tra tiến độ, vận hành cơ chế “luồng xanh” trong xử lý hồ sơ liên quan APEC; đẩy nhanh đo đạc, kiểm đếm, giải phóng mặt bằng và bàn giao mặt bằng cho nhà đầu tư...

DJI_20260417114105_0833_D_SUNSHINE ok23333.jpg

Thi công xuyên ngày đêm, siêu công trình APEC tiến sát mốc hoàn thiện

VOV.VN - Sau khoảng 10 tháng thi công, Trung tâm hội nghị và triển lãm APEC do Sun Group đầu tư tại Phú Quốc đã hoàn thành hơn 90% kết cấu bê tông cốt thép. Giữa “đại công trường” tại đảo Ngọc, hình hài của một tổ hợp quy mô chưa từng có tại Việt Nam đang dần lộ diện, sẵn sàng xác lập vị thế đẳng cấp thế giới.

Lam Hiếu/VOV-ĐBSCL
Hé lộ mảnh ghép đầu tiên của show biểu tượng tại APEC Phú Quốc 2027
Hé lộ mảnh ghép đầu tiên của show biểu tượng tại APEC Phú Quốc 2027

VOV.VN - Show diễn biểu tượng được phát triển nhờ hợp tác giữa Sun Group và Dragone được kỳ vọng không đơn thuần là một chương trình giải trí, mà là điểm nhấn trải nghiệm mang tính định hình cho toàn bộ sự kiện.

Hé lộ mảnh ghép đầu tiên của show biểu tượng tại APEC Phú Quốc 2027

Hé lộ mảnh ghép đầu tiên của show biểu tượng tại APEC Phú Quốc 2027

VOV.VN - Show diễn biểu tượng được phát triển nhờ hợp tác giữa Sun Group và Dragone được kỳ vọng không đơn thuần là một chương trình giải trí, mà là điểm nhấn trải nghiệm mang tính định hình cho toàn bộ sự kiện.

Đăng cai APEC 2027: Khẳng định vị thế Việt Nam trong kỷ nguyên phát triển mới
Đăng cai APEC 2027: Khẳng định vị thế Việt Nam trong kỷ nguyên phát triển mới

VOV.VN - Ngày 15-16/4/2026, tại Hà Nội, Ban Thư ký Quốc gia APEC 2027, Bộ Ngoại giao Việt Nam phối hợp với Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ tổ chức Hội thảo nâng cao năng lực chuẩn bị cho Năm APEC Việt Nam 2027.

Đăng cai APEC 2027: Khẳng định vị thế Việt Nam trong kỷ nguyên phát triển mới

Đăng cai APEC 2027: Khẳng định vị thế Việt Nam trong kỷ nguyên phát triển mới

VOV.VN - Ngày 15-16/4/2026, tại Hà Nội, Ban Thư ký Quốc gia APEC 2027, Bộ Ngoại giao Việt Nam phối hợp với Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ tổ chức Hội thảo nâng cao năng lực chuẩn bị cho Năm APEC Việt Nam 2027.

Sân bay Phú Quốc xây nhà ga VIP hiện đại phục vụ nguyên thủ và APEC 2027
Sân bay Phú Quốc xây nhà ga VIP hiện đại phục vụ nguyên thủ và APEC 2027

VOV.VN - Nhà ga VIP tại Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc đang được đầu tư xây dựng với thiết kế lấy cảm hứng từ đại dương và văn hóa đảo Ngọc, hướng tới phục vụ APEC 2027. Công trình được kỳ vọng trở thành điểm nhấn kiến trúc của sân, đáp ứng yêu cầu đón tiếp các nguyên thủ và các chuyến bay chuyên cơ cấp cao.

Sân bay Phú Quốc xây nhà ga VIP hiện đại phục vụ nguyên thủ và APEC 2027

Sân bay Phú Quốc xây nhà ga VIP hiện đại phục vụ nguyên thủ và APEC 2027

VOV.VN - Nhà ga VIP tại Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc đang được đầu tư xây dựng với thiết kế lấy cảm hứng từ đại dương và văn hóa đảo Ngọc, hướng tới phục vụ APEC 2027. Công trình được kỳ vọng trở thành điểm nhấn kiến trúc của sân, đáp ứng yêu cầu đón tiếp các nguyên thủ và các chuyến bay chuyên cơ cấp cao.

Khởi công 3 dự án nước sạch và xử lý rác thải phục vụ APEC 2027
Khởi công 3 dự án nước sạch và xử lý rác thải phục vụ APEC 2027

VOV.VN - Sáng nay (27/2), tại đặc khu Phú Quốc, UBND tỉnh An Giang tổ chức khởi công 3 dự án phục hạ tầng trọng điểm phục vụ Hội nghị cấp cao APEC 2027 gồm nhà máy nước hồ Cửa Cạn, khu xử lý rác Bãi Bổn và nhà máy điện rác Bãi Bổn với tổng trị hơn 1.238 tỷ đồng.

Khởi công 3 dự án nước sạch và xử lý rác thải phục vụ APEC 2027

Khởi công 3 dự án nước sạch và xử lý rác thải phục vụ APEC 2027

VOV.VN - Sáng nay (27/2), tại đặc khu Phú Quốc, UBND tỉnh An Giang tổ chức khởi công 3 dự án phục hạ tầng trọng điểm phục vụ Hội nghị cấp cao APEC 2027 gồm nhà máy nước hồ Cửa Cạn, khu xử lý rác Bãi Bổn và nhà máy điện rác Bãi Bổn với tổng trị hơn 1.238 tỷ đồng.

Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng thăm, chúc Tết tại công trình phục vụ APEC 2027
Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng thăm, chúc Tết tại công trình phục vụ APEC 2027

VOV.VN - Ngày 20/2 (mùng 4 Tết ), Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng cùng đoàn công tác, lãnh đạo tỉnh An Giang, UBND đặc khu Phú Quốc đến dâng hoa, dâng hương tại quảng trường và tượng đài Bác Hồ; thăm, tặng quà Tết cho công nhân làm việc tại các siêu dự án đón APEC 2027 ở Phú Quốc.

Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng thăm, chúc Tết tại công trình phục vụ APEC 2027

Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng thăm, chúc Tết tại công trình phục vụ APEC 2027

VOV.VN - Ngày 20/2 (mùng 4 Tết ), Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng cùng đoàn công tác, lãnh đạo tỉnh An Giang, UBND đặc khu Phú Quốc đến dâng hoa, dâng hương tại quảng trường và tượng đài Bác Hồ; thăm, tặng quà Tết cho công nhân làm việc tại các siêu dự án đón APEC 2027 ở Phú Quốc.

