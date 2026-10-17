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An Giang thu nhận mẫu ADN đợt 2 cho thân nhân liệt sĩ chưa xác định danh tính

Thứ Bảy, 14:28, 17/10/2026
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VOV.VN - An Giang tổ chức thu nhận mẫu ADN đợt 2 năm 2026 cho hơn 1.100 thân nhân liệt sĩ chưa xác định danh tính, góp phần phục vụ công tác tìm kiếm, xác định danh tính liệt sĩ. Riêng tại phường Tịnh Biên, gần 100 trường hợp được lấy mẫu, trong đó có 7 trường hợp được cán bộ đến tận nhà hỗ trợ.

 

Ngày 17/10, tại phường Tịnh Biên, Công an tỉnh An Giang phối hợp Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (Bộ Công an); Công ty GeneViet và các đơn vị liên quan tổ chức thu nhận mẫu ADN đợt 2 năm 2026 cho thân nhân liệt sĩ chưa xác định danh tính trên địa bàn các xã, phường: Tịnh Biên, Chi Lăng, Núi Cấm, Ba Chúc, Cô Tô, Vĩnh Gia, Ô Lâm, Tri Tôn, An Cư và Thới Sơn.

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Lực lượng chức năng tiến hành lấy mẫu

Tại buổi thu nhận mẫu ADN, cán bộ chiến sĩ Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an tỉnh An Giang phối hợp cùng Công ty GeneViet tiến hành việc thu nhận mẫu ADN cho gần 100 trường hợp là thân nhân liệt sĩ. Quá trình thực hiện, lực lượng Công an phối hợp với các đơn vị liên quan và chính quyền địa phương rà soát, xác minh thông tin thân nhân liệt sĩ; hướng dẫn các gia đình chuẩn bị hồ sơ, giấy tờ cần thiết; tổ chức thu nhận mẫu ADN theo đúng quy trình, bảo đảm tính chính xác, khoa học và tuân thủ các quy định về quản lý, bảo mật thông tin cá nhân. Đồng thời, cán bộ thực hiện tận tình hướng dẫn, giải thích để thân nhân liệt sĩ hiểu rõ ý nghĩa, mục đích của việc thu nhận mẫu ADN, tạo sự đồng thuận và phối hợp trong quá trình triển khai.

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Thu nhận mẫu ADN đợt 2 cho thân nhân liệt sĩ chưa xác định danh tính

Ngoài việc tổ chức thu nhận mẫu tại trụ sở được tổ chức theo kế hoạch, các cán bộ chiến sĩ Công an tỉnh và các đơn vị liên quan còn tổ chức đến tận nhà đối với 7 trường hợp là thân nhân liệt sĩ đã già yếu, gặp khó khăn trong việc di chuyển để thu nhận mẫu ADN.

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Tổ chức thu nhận mẫu ADN đợt 2 năm 2026 cho thân nhân liệt sĩ

Theo kế hoạch, việc tổ chức thu nhận mẫu AND đợt 2 năm 2026 lần này sẽ diễn ra từ ngày 15-17/10/2026, Công an tỉnh An Giang phối hợp với các đơn vị chức năng tổ chức thu nhận mẫu ADN của hơn 1.100 thân nhân liệt sĩ chưa xác định danh tính trên địa bàn tỉnh. Để bảo đảm tiến độ và tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, Công an tỉnh An Giang đã thành lập 3 Tổ công tác tổ chức thu nhận mẫu ADN tập trung tại các xã, phường trung tâm.

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Thái Nguyên thu nhận mẫu ADN đợt 2 thân nhân liệt sĩ từ ngày 23/10

VOV.VN - Từ ngày 23 đến 25/10/2026, tỉnh Thái Nguyên triển khai đợt 2 thu nhận mẫu ADN của thân nhân liệt sĩ chưa xác định được thông tin, dự kiến trên 1.000 trường hợp. Hoạt động nằm trong chiến dịch "500 ngày đêm" nhằm phục vụ công tác tìm kiếm, xác định danh tính liệt sĩ, đáp ứng yêu cầu và lộ trình đề ra.

Phạm Hải-CTV Nghiêm Túc/VOV-ĐBSCL
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