Tin áp thấp nhiệt đới ngày 12-9 trên Biển Đông

Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (39-49km/h), giật cấp 8; di chuyển theo hướng Tây Bắc với tốc độ khoảng 10km/h.

Dự báo trong 72 giờ tới) áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 10km và suy yếu dần thành một vùng áp thấp.

Dự báo tác động của áp thấp nhiệt đới trên biển vùng biển phía Tây đặc khu Hoàng Sa, vùng biển từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi có gió mạnh cấp 6, giật cấp 8, sóng biển cao 2,0-4,0m; biển động.

Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của dông, lốc, gió mạnh, sóng lớn.

Đến 4h ngày 13/9, áp thấp di chuyển theo hướng Tây Bắc, tốc độ khoảng 10km/h, sức gió cấp 6, giật cấp 8 trên vùng biển Tp. Huế-Tp Đà Nẵng, cách Tp. Đà Nẵng 120km về phía Đông Đông Bắc.

Đến 4h ngày 14/9, áp thấp di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ khoảng 10km/h, sức gió Cấp 6, giật cấp 8 trên vùng biển ven bờ từ Hà Tĩnh đến Tp. Huế.