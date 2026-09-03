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Bão số 5 sẽ suy yếu thành áp thấp nhiệt đới

Thứ Năm, 08:45, 03/09/2026
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VOV.VN - Hồi 7h ngày 3/9, bão số 5 ở vùng biển ven bờ phía Đông Nam tỉnh Phúc Kiến (Trung Quốc), sức gió mạnh nhất cấp 8, giật cấp 10. Bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ khoảng 10 km/h.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, hồi 7h ngày 3/9, tâm bão số 5 ở khoảng 23,9 độ Vĩ Bắc; 117,5 độ Kinh Đông, trên vùng biển ven bờ phía Đông Nam tỉnh Phúc Kiến (Trung Quốc).

Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, tương đương 62-74 km/h, giật cấp 10. Bão đang di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 10 km/h.

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Bão số 5 suy yếu, biển phía Đông Bắc Bắc Biển Đông vẫn động mạnh.

Bão số 5 tiếp tục suy yếu

Dự báo đến 7h ngày 4/9, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Nam với tốc độ khoảng 10-15 km/h và đi vào khu vực đất liền phía Đông Nam tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc).

Khi đó, bão số 5 được dự báo suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, sức gió mạnh cấp 6, giật cấp 9. Vùng nguy hiểm được xác định ở phía Bắc vĩ tuyến 21,5 độ Vĩ Bắc và trong khoảng từ 114,5-118,5 độ Kinh Đông.

Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3 được cảnh báo tại vùng biển phía Đông Bắc khu vực Bắc Biển Đông.

Đến 19h ngày 4/9, hệ thống tiếp tục di chuyển theo hướng Tây Tây Nam với tốc độ khoảng 10 km/h. Tâm hệ thống ở khoảng 22,6 độ Vĩ Bắc; 113,2 độ Kinh Đông, trên khu vực phía Nam tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc).

Dự báo thời điểm này, bão tiếp tục suy yếu thành vùng áp thấp.

Biển động mạnh, tàu thuyền cần đề phòng

Do ảnh hưởng của bão, vùng biển phía Đông Bắc khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9. Sóng biển cao từ 2-4m.

Tại khu vực gần tâm bão đi qua, gió mạnh cấp 8, giật cấp 10, sóng biển cao 3-5m, biển động mạnh.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cảnh báo tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nêu trên đều có khả năng chịu tác động của dông, lốc, gió mạnh và sóng lớn.

Cơ quan khí tượng đề nghị các phương tiện hoạt động trên biển chủ động theo dõi diễn biến của bão, đồng thời có phương án phòng tránh phù hợp khi hoạt động trong vùng nguy hiểm.

Theo bản tin lúc 7h ngày 3/9, bão số 5 đang có xu hướng suy yếu khi tiến vào đất liền Trung Quốc. Tuy nhiên, vùng biển phía Đông Bắc khu vực Bắc Biển Đông vẫn có gió mạnh, sóng lớn và biển động mạnh.

PVVOV.VN
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