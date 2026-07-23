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Áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão, hướng vào Bắc Biển Đông

Thứ Năm, 09:06, 23/07/2026
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VOV.VN - Áp thấp nhiệt đới trên vùng biển phía Đông Philippines đang tăng cường độ và có khả năng mạnh lên thành bão trong 48 giờ tới khi đi vào vùng biển phía đông bắc Bắc Biển Đông. Cơ quan khí tượng cảnh báo, từ đêm 24/7, khu vực này sẽ có gió mạnh, sóng lớn, biển động, tàu thuyền cần chủ động phòng tránh.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, lúc 7h ngày 23/7, tâm áp thấp nhiệt đới ở khoảng 15,3 độ Vĩ Bắc, 129,5 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Đông Philippines. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm đạt cấp 6, giật cấp 8 và đang di chuyển theo hướng tây tây bắc với tốc độ khoảng 15 km/h.

Dự báo trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển nhanh theo hướng tây tây bắc với tốc độ 25-30 km/h và có khả năng mạnh thêm. Đến 7h ngày 24/7, tâm áp thấp nhiệt đới cách đảo Luzon (Philippines) khoảng 220 km về phía đông, cường độ mạnh cấp 7, giật cấp 9.

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Đến 7h ngày 25/7, hệ thống này nhiều khả năng mạnh lên thành bão khi di chuyển vào vùng biển phía đông bắc khu vực Bắc Biển Đông. Tâm bão dự báo ở khoảng 20,7 độ Vĩ Bắc, 119,4 độ Kinh Đông, cường độ cấp 8, giật cấp 10. Vùng nguy hiểm trên biển nằm trong khoảng từ 18,5-22,5 độ Vĩ Bắc, phía đông kinh tuyến 117,5 độ Kinh Đông. Cấp độ rủi ro thiên tai do bão ở mức cấp 3 đối với vùng biển phía đông bắc khu vực Bắc Biển Đông.

Trong 48-72 giờ tiếp theo, bão tiếp tục di chuyển chủ yếu theo hướng tây tây bắc với tốc độ khoảng 20 km/h và còn có khả năng mạnh thêm.

Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, từ đêm 24/7, vùng biển phía đông bắc khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh dần lên cấp 6-7, vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, giật cấp 10; sóng biển cao 2-4 m, biển động mạnh.

Cơ quan khí tượng cảnh báo tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm có nguy cơ cao chịu tác động của dông, lốc, gió mạnh và sóng lớn, cần theo dõi chặt chẽ diễn biến của áp thấp nhiệt đới, bão để chủ động phòng tránh.

 

PV/VOV.VN
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