Áp thấp nhiệt đới có thể mạnh lên thành bão, khả năng vào Biển Đông cuối tuần này

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, chiều 21/7, một vùng áp thấp đang tồn tại trên khu vực phía Đông Philippines, tại vị trí khoảng 13 độ Vĩ Bắc - 135 độ Kinh Đông, cách Philippines khoảng 1.200km về phía Đông.

Dự báo, khoảng ngày 23/7, vùng áp thấp này có khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới. Đến khoảng ngày 24-25/7, hệ thống tiếp tục có điều kiện phát triển thành bão với xác suất khoảng 70%. Sau khi mạnh lên, bão được nhận định có khả năng di chuyển theo hướng Tây Bắc và đi vào khu vực Đông Bắc của Bắc Biển Đông trong khoảng ngày 25-26/7, với xác suất khoảng 60-70%.

Ảnh minh họa

Đây là hình thái thời tiết cần đặc biệt theo dõi trong bối cảnh rãnh áp thấp hiện có vị trí ít thay đổi và đang hình thành trục đi qua khu vực Trung Bộ, nối với xoáy thuận nhiệt đới ở phía Đông Philippines. Sự tương tác giữa các hình thế khí quyển có thể khiến diễn biến của bão thay đổi nhanh về cường độ và hướng di chuyển khi tiến gần Biển Đông.

Trong những ngày tới, trên cao, áp cao cận nhiệt đới tiếp tục lấn mạnh về phía Tây rồi ổn định và suy yếu chậm. Hội tụ gió trên mực 5.000 m vẫn duy trì trên khu vực Bắc Bộ nhưng có xu hướng hoạt động yếu dần từ khoảng ngày 25-26/7.

Miền Bắc sắp đón đợt mưa lớn diện rộng

Song song với diễn biến của áp thấp nhiệt đới và bão, cơ quan khí tượng dự báo từ khoảng ngày 23-25/7, Bắc Bộ có khả năng xuất hiện một đợt mưa diện rộng.

Tổng lượng mưa phổ biến từ 70-150 mm, nhiều nơi có thể vượt 250 mm. Các địa phương được cảnh báo có nguy cơ mưa lớn nhất gồm Thái Nguyên, Tuyên Quang, Lào Cai, Lai Châu, Điện Biên và Sơn La.

Mưa lớn trong thời gian ngắn làm gia tăng nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi, ngập úng tại các vùng trũng thấp và đô thị. Người dân cần theo dõi chặt chẽ các bản tin cảnh báo để chủ động phòng tránh.

Trong giai đoạn từ đêm 23 đến ngày 24/7, Bắc Bộ tiếp tục có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, tập trung vào chiều tối, ban đêm và sáng sớm. Từ khoảng ngày 25-26/7, mưa có xu hướng giảm dần nếu không chịu tác động trực tiếp từ hoàn lưu của bão.

Trong khi miền Bắc có mưa gia tăng, khu vực từ Nghệ An đến TP Huế vẫn duy trì hình thái ngày nắng, có nơi nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi.

Khu vực từ Nam Nghệ An đến TP Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk tiếp tục xuất hiện nắng nóng, một số nơi nắng nóng gay gắt.

Tại Tây Nguyên và Nam Bộ, chiều và tối có mưa rào, dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; từ khoảng ngày 25-26/7 mưa có xu hướng tăng trở lại. Trong các cơn dông trên phạm vi cả nước có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Các chuyên gia khí tượng nhận định, diễn biến của vùng áp thấp ngoài khơi phía Đông Philippines còn nhiều biến động do đang trong giai đoạn hình thành. Tuy nhiên, xác suất phát triển thành bão và tiến vào Biển Đông đang ở mức tương đối cao.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết đang theo dõi sát diễn biến của vùng áp thấp cũng như đợt mưa lớn sắp xảy ra ở miền Bắc để kịp thời cập nhật các bản tin dự báo, cảnh báo phục vụ công tác phòng chống thiên tai.

Người dân, đặc biệt là ngư dân hoạt động trên Biển Đông, các địa phương ven biển và khu vực miền núi Bắc Bộ cần thường xuyên cập nhật thông tin chính thức về áp thấp nhiệt đới, bão và mưa lớn để chủ động các phương án ứng phó, hạn chế thiệt hại do thiên tai gây ra.