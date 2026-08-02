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Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An tiếp tục có mưa

Chủ Nhật, 09:49, 02/08/2026
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VOV.VN - Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An tiếp tục có mưa rào, dông rải rác trong ngày và đêm nay (2/8), cục bộ mưa to trên 90mm. Đợt mưa được dự báo còn kéo dài, làm gia tăng nguy cơ lũ quét, sạt lở đất và ngập úng.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Quốc gia, đêm qua và sáng nay, khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa xuất hiện mưa rào, dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Lượng mưa tính từ 19h tối qua (1/8) đến 8h sáng nay tại một số nơi vượt 60mm, trong đó Tân Tiến (Lào Cai) 95,6mm, Du Già 3 (Tuyên Quang) 79,2mm, Nghĩa Đô (Lào Cai) 67,6mm.

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 Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An tiếp tục có mưa rào, dông rải rác trong ngày và đêm nay (Ảnh minh họa)

Theo dự báo, trong ngày và đêm nay, Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An tiếp tục có mưa rào, dông rải rác, lượng mưa phổ biến 10-30mm, cục bộ có nơi trên 90mm. Một số khu vực có khả năng xuất hiện mưa với cường độ lớn, trên 70mm trong 3 giờ.

Đợt mưa dông và mưa lớn cục bộ tại Bắc Bộ và Thanh Hóa được dự báo còn kéo dài trong nhiều ngày tới. Trong mưa dông, người dân cần đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh, có thể gây thiệt hại cho sản xuất nông nghiệp, làm gãy đổ cây cối, hư hại nhà cửa, công trình giao thông và cơ sở hạ tầng.

Mưa lớn cục bộ cũng làm gia tăng nguy cơ lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất tại khu vực sườn dốc và ngập úng ở vùng trũng, thấp; Cấp độ rủi ro thiên tai do lốc, sét, mưa đá được xác định ở cấp 1.

PV/VOV.VN
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