Bãi cọc bê-tông “ám ảnh” đầm Lập An, Huế gần hai thập kỷ

Thứ Ba, 12:06, 28/04/2026
VOV.VN trên Google News

Tồn tại từ một dự án du lịch dang dở, bãi cọc bê-tông kéo dài hàng cây số đang trở thành “vết sẹo” khó xóa giữa không gian đầm Lập An (TP Huế).

Dọc tuyến đường Trịnh Tố Tâm, phía Tây đầm Lập An, một khung cảnh đối lập rõ nét hiện ra: mặt nước phẳng lặng, mây trời in bóng, phía xa là dãy núi trùng điệp; nhưng ngay trước mắt lại là hàng nghìn cọc bê-tông nham nhở cắm dày đặc xuống lòng đầm, kéo dài hàng cây số, phá vỡ vẻ thơ mộng vốn có.

Hàng nghìn cọc bê-tông bị bỏ hoang gần hai thập kỷ ở đầm Lập An.
Hàng nghìn cọc bê-tông bị bỏ hoang gần hai thập kỷ ở đầm Lập An.

Những trụ bê-tông dựng đứng, cái cao vượt đầu người, cái chỉ nhô lên khỏi mặt nước, xếp san sát như một “rừng cọc” xám xịt. Nhiều khu vực từng được đổ móng, hình thành khung sàn nhưng nay chỉ còn lại bê-tông thô, lõi thép hoen gỉ sau nhiều năm phơi mình dưới nắng gió. Dưới làn nước trong, bóng các hàng cọc kéo dài xuống đáy, tạo nên một mê trận vừa mất mỹ quan vừa tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn

Không chỉ ảnh hưởng cảnh quan, bãi cọc còn tác động trực tiếp đến sinh kế người dân. Việc di chuyển ghe thuyền gặp nhiều khó khăn, nhất là vào ban đêm hoặc khi thời tiết xấu; hoạt động nuôi trồng, đánh bắt thủy sản cũng bị cản trở bởi hệ thống cọc dày đặc này.

Theo tìm hiểu, bãi cọc là phần còn lại của dự án Khu du lịch – Bến thuyền – Thể thao dưới nước Lăng Cô do Công ty CP Du lịch Đảo Ngọc làm chủ đầu tư. Dự án được cấp phép từ năm 2007, với tổng vốn hơn 80 tỷ đồng, quy mô khoảng 12ha, từng được kỳ vọng trở thành điểm nhấn du lịch của khu vực.Tuy nhiên, chỉ sau hơn một năm triển khai, công trình bất ngờ dừng thi công và rơi vào tình trạng “đắp chiếu”. Đến tháng 8-2018, dự án chính thức bị chấm dứt hoạt động do chậm tiến độ kéo dài và vi phạm các quy định liên quan. Dù vậy, toàn bộ hệ thống cọc bê-tông dở dang vẫn chưa được tháo dỡ, tồn tại suốt gần 20 năm như một “di chứng” của dự án.

Lãnh đạo địa phương cho biết khu vực này hiện thuộc thẩm quyền quản lý của Ban Quản lý Khu kinh tế, công nghiệp thành phố Huế. Sau khi dự án cũ bị chấm dứt, khu đất đã được đưa vào danh mục kêu gọi đầu tư mới và đang được rà soát, hoàn thiện thủ tục lựa chọn nhà đầu tư. Đáng chú ý, phương án xử lý bãi cọc vẫn còn bỏ ngỏ. Theo cơ quan chức năng, việc giữ lại hay tháo dỡ sẽ phụ thuộc vào nhà đầu tư mới khi triển khai dự án.

Trong khi đó, bãi cọc bê-tông vẫn ngày ngày “án ngữ” giữa lòng đầm Lập An, không chỉ làm xấu cảnh quan mà còn đặt ra yêu cầu cấp thiết phải xử lý dứt điểm những hệ lụy từ các dự án dang dở, trả lại không gian nguyên vẹn cho một vùng đầm phá nổi tiếng của Huế.

Theo Võ Thế Nghĩa/Công an Nhân dân
VOV.VN - Sau nhiều năm hoàn thành xây lắp nhưng chưa đưa vào sử dụng, hạng mục Khu điều trị kỹ thuật cao thuộc Bệnh viện Đa khoa Quảng Nam đã chính thức bàn giao, đưa công trình hơn 178 tỷ đồng vào vận hành.

