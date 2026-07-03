Bão số 1 cách Móng Cái (Quảng Ninh) khoảng 170 km, giật cấp 11

Dự báo diễn biến bão

Theo Trung tâm Khí tượng thủy văn Quốc gia, đến 13h ngày 4/7, bão di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc với tốc độ khoảng 15 km/giờ, đi vào khu vực Bắc Vịnh Bắc Bộ. Tâm bão ở khoảng 20,6 độ Vĩ Bắc; 108,3 độ Kinh Đông, cách Móng Cái (Quảng Ninh) khoảng 170 km về phía Nam Đông Nam. Cường độ bão duy trì cấp 8-9, giật cấp 11.

Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3 được cảnh báo đối với phía Tây khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa), vùng biển phía Đông Bắc khu vực từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi và Vịnh Bắc Bộ (bao gồm đặc khu Bạch Long Vĩ, Vân Đồn, Cô Tô, Cát Hải và đảo Hòn Dấu).

Đến 13h ngày 5/7, bão tiếp tục di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc với tốc độ 10-15 km/giờ, đi vào khu vực phía Nam tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc) và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới. Tâm áp thấp ở khoảng 23,1 độ Vĩ Bắc; 107,7 độ Kinh Đông, cường độ cấp 7, giật cấp 9.

Đến 13h ngày 6/7, hệ thống này di chuyển theo hướng Bắc Đông Bắc với tốc độ 10-15 km/giờ, trên khu vực phía Bắc tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc) và tiếp tục suy yếu thành một vùng áp thấp, sức gió dưới cấp 6.

Gió mạnh, biển động dữ dội trên nhiều vùng biển

Vùng biển phía Tây Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa) và vùng biển phía Đông Bắc khu vực từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi có gió mạnh cấp 6-7, vùng gần tâm bão cấp 8-9, giật cấp 11. Từ đêm 3/7, vùng gió mạnh mở rộng ra Vịnh Bắc Bộ.

Sóng biển cao 2-4 m, biển động rất mạnh. Điều kiện thời tiết nguy hiểm có thể gây lật, chìm hoặc hư hỏng tàu cá, tàu vận tải, tàu du lịch và các phương tiện hoạt động trên biển; đồng thời ảnh hưởng đến lồng bè nuôi trồng thủy sản, khu neo đậu tàu thuyền và các công trình ven biển.

Từ chiều 4/7, khu vực ven biển Quảng Ninh, Hải Phòng và Hưng Yên có gió mạnh cấp 6, vùng gần tâm bão cấp 7-8, giật cấp 9-10. Sóng biển cao 2-3 m, nước dâng do bão từ 0,2-0,4 m.

Gió mạnh có thể làm tốc mái nhà, hư hỏng công trình tạm, gãy đổ cây xanh, biển quảng cáo; ảnh hưởng đến hệ thống điện, thông tin liên lạc và giao thông. Sóng lớn kết hợp nước dâng có nguy cơ gây ngập cục bộ tại các khu vực cửa sông, bãi triều, vùng trũng thấp và ảnh hưởng đến hệ thống đê, kè biển.

Từ đêm 3 đến hết ngày 5/7, khu vực Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến 100-200 mm. Riêng Đông Bắc Bộ có mưa 200-300 mm, cục bộ trên 500 mm.

Mưa lớn có thể gây ngập úng tại các đô thị, khu công nghiệp và vùng trũng thấp; đồng thời làm gia tăng nguy cơ lũ trên các sông, suối nhỏ, lũ quét và sạt lở đất tại khu vực miền núi; Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão, các địa phương cũng cần đề phòng dông, lốc và gió giật mạnh xảy ra trước và trong thời gian bão ảnh hưởng.

Các đối tượng có nguy cơ chịu ảnh hưởng cao gồm tàu thuyền, ngư dân và các hoạt động khai thác, nuôi trồng thủy sản trên biển; người dân sinh sống tại khu vực ven biển, cửa sông, nhà ở không kiên cố; các đô thị thấp trũng, khu công nghiệp, vùng sản xuất nông nghiệp, khu vực khai thác khoáng sản; các địa bàn miền núi có nguy cơ lũ quét, sạt lở đất; cùng hệ thống đê điều, giao thông, điện lực, thông tin liên lạc và các công trình hạ tầng trọng yếu.

Cơ quan khí tượng khuyến cáo các địa phương và người dân trong khu vực chịu ảnh hưởng cần theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão, thường xuyên cập nhật các bản tin dự báo, cảnh báo và chủ động triển khai các biện pháp phòng, chống thiên tai theo hướng dẫn của cơ quan chức năng.