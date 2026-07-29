TP.HCM hỗ trợ 21 phường, xã tu sửa 89 công trình phòng, chống thiên tai

21 phường xã được hỗ trợ gồm: phường Bến Cát, phường Bình Cơ, phường Thủ Dầu Một, phường Thới Hòa, phường Phú An, phường Bình Hòa, phường Long Nguyên, xã Bàu Bàng, xã Bắc Tân Uyên, xã Trừ Văn Thố, phường Gò Vấp, phường An Hội Đông, phường Phú Thuận, phường Bình Đông, xã Thái Mỹ, xã Củ Chi, xã Hiệp Phước, xã An Thới Đông, xã Bình Lợi, xã Tân Nhựt, xã Hưng Long

Các công trình sau khi hoàn thành sẽ góp phần phòng chống sạt lở, triều cường, ngập úng, tiêu thoát nước, bảo vệ khu vực có tổng diện tích hơn 9.100 ha và hơn 10.000 hộ dân.

UBND TP.HCM giao Chủ tịch UBND 21 phường, xã tổ chức rà soát, khảo sát, lập hồ sơ, dự toán, thực hiện các thủ tục theo quy định, triển khai thi công và hoàn thành công trình, đảm bảo tiến độ, chất lượng, hiệu quả, tiết kiệm.

Các địa phương được giao chủ động kiểm tra hiện trạng, chủ động xử lý các vị trí xung yếu (ảnh minh họa)

Các địa phương cũng phải kiểm tra hiện trạng, chủ động xử lý các vị trí xung yếu, đảm bảo phòng chống sạt lở, ngập úng, triều cường, tiêu thoát nước theo phương châm “bốn tại chỗ”; đặc biệt trong các đợt triều cường, mưa lũ từ nay đến Tết Nguyên đán Đinh Mùi năm 2027.

Sở Nông nghiệp và Môi trường có trách nhiệm kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn các địa phương triển khai công trình; hướng dẫn quản lý, sử dụng và thanh quyết toán kinh phí từ Quỹ Phòng, chống thiên tai Thành phố.

Sở Nông nghiệp và Môi trường phối hợp với Sở Tài chính và Kho bạc Nhà nước khu vực II chỉ đạo, quản lý Cơ quan quản lý Quỹ Phòng, chống thiên tai Thành phố thực hiện thủ tục cấp kinh phí, thanh quyết toán các hạng mục, công trình cho các địa phương theo đúng quy định.