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Bão số 5 di chuyển lên phía Bắc, đi ra ngoài Biển Đông

Thứ Năm, 05:52, 03/09/2026
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VOV.VN - Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, sáng sớm 3/9, bão số 5 di chuyển lên phía Bắc, vượt qua 23 độ Vĩ Bắc, đi ra ngoài Biển Đông.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, hồi 4h sáng nay 3/9, vị trí tâm bão số 5 ở vào khoảng 23,6 23,3; 117,9 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Đông Bắc khu vực Bắc Biển Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8-9 (62-88km/h), giật cấp 11. Di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ khoảng 10 km/h.  

bao so 5 di chuyen len phia bac, di ra ngoai bien Dong hinh anh 1
Bão số 5 di chuyển lên phía Bắc, đi ra ngoài Biển Đông

Dự báo tới 4h ngày 4/9, bão số 5 di chuyển theo hướng Tây Tây Nam với tốc độ khoảng 10-15 km/h. Vị trí tâm bão ở vào khoảng 23,3 độ Vĩ Bắc; 115,1 độ Kinh Đông; trên khu vực đất liền phía Đông Nam tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc). Cường độ bão suy yếu dần. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, giật cấp 10. Vùng nguy hiểm nằm ở phía Bắc vĩ tuyến 21,5 độ Vĩ Bắc; 114,5-118,5 độ Kinh Đông. Vùng biển phía Đông Bắc khu vực Bắc Biển Đông có rủi ro thiên tai cấp độ 3.

Dự báo tới 4h ngày 5/9, bão số 5 di chuyển theo hướng Tây Tây Nam với tốc độ khoảng 10 km/h.Vị trí tâm bão ở vào khoảng 22,5 độ Vĩ Bắc; 113,1 độ Kinh Đông; trên khu vực đất liền phía Nam tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc). Bão suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, sau tiếp tục suy yếu thành một vùng áp thấp.

Do ảnh hưởng của bão số 5, vùng biển phía Đông Bắc khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9, sóng biển cao 2,0-4,0m; vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 8, giật cấp 10, sóng biển cao 3,0-5,0m; biển động mạnh. Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của dông, lốc, gió mạnh, sóng lớn. 

PV/VOV.VN
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