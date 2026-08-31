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Hơn 6.280 hộ dân vùng thiên tai tại Đà Nẵng chờ ổn định nơi ở

Thứ Hai, 10:25, 31/08/2026
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VOV.VN - Giai đoạn 2026-2030, thành phố Đà Nẵng cần bố trí, sắp xếp ổn định dân cư cho khoảng 6.282 hộ dân vùng miền núi, thiên tai, với tổng nhu cầu vốn dự kiến hơn 1.819 tỷ đồng.

HĐND thành phố Đà Nẵng vừa ban hành Nghị quyết số 63/2026 về quy định cơ chế, chính sách hỗ trợ sắp xếp, ổn định dân cư miền núi, vùng thiên tai giai đoạn 2026-2030. Nghị quyết chia địa bàn thành 2 nhóm ưu tiên: nhóm các xã vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi, hải đảo được hưởng mức hỗ trợ cao hơn nhóm các xã, phường còn lại, với thứ tự ưu tiên từ nơi có nguy cơ thiên tai rất cao đến nguy cơ cao.

Chính sách hỗ trợ cụ thể gồm: 30 triệu đồng/hộ để di chuyển người, tài sản; từ 60 đến 100 triệu đồng/hộ để mua vật liệu làm nhà tại nơi ở mới, tùy theo địa bàn; hỗ trợ tối đa 100 triệu đồng/hộ đối với trường hợp phải xây mới nhà ở tại chỗ do không còn quỹ đất tái định cư.

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Chính quyền địa phương bố trí các khu tái định cư an toàn.

Nhìn lại giai đoạn 2021-2025, toàn thành phố mới thực hiện được 3.370 hộ, đạt 43% kế hoạch, còn 4.451 hộ chưa được bố trí, sắp xếp theo mục tiêu.

Đáng chú ý, trong khi nhóm hộ dân vùng có nguy cơ thiên tai cấp bách đã hoàn thành vượt kế hoạch, đạt 130%, thì nhóm hộ dân vùng đặc biệt khó khăn mới chỉ thực hiện được khoảng 6% kế hoạch đề ra.

Bước sang giai đoạn 2026-2030, nhu cầu bố trí, sắp xếp dân cư của thành phố còn rất lớn, với khoảng 6.282 hộ cần được bố trí, tổng nhu cầu vốn dự kiến hơn 1.819 tỷ đồng.

hon 6.280 ho dan vung thien tai tai Da nang cho on dinh noi o hinh anh 2
Nhiều khu tái định cư được đầu tư kiên cố giúp người dân miền núi Đà Nẵng ổn định cuộc sống.

Ông Lê Ngọc Quang, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng cho biết, thành phố sẽ tiếp tục rà soát các khu vực có nguy cơ cao về thiên tai, sạt lở; xây dựng phương án sắp xếp, ổn định dân cư theo thứ tự ưu tiên: “Cần lưu ý, việc quy hoạch các khu dân cư hiện đang trong tình trạng rất nguy hiểm. Định hướng sắp tới là phải xây dựng các phương án di dời có lộ trình cụ thể, đồng thời rà soát lại vấn đề đất sản xuất và từng bước cải thiện khả năng tiếp cận các dịch vụ thiết yếu của người dân miền núi”.

Long Phi/VOV-Miền Trung
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