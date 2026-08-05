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Bão số 3 suy yếu dần trên Biển Đông, không ảnh hưởng đất liền Việt Nam

Thứ Tư, 19:50, 05/08/2026
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VOV.VN - Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia, bão số 3 có xu hướng suy yếu dần trên Biển Đông, không ảnh hưởng đất liền Việt Nam.

Diễn biến và hướng di chuyển của bão

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hồi 16h ngày 5/8, vị trí tâm bão số 3 ở khoảng 17,6 độ Vĩ Bắc, 119,4 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Đông Nam khu vực Bắc Biển Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão đạt cấp 8 (62-74 km/h), giật cấp 10. Bão di chuyển theo hướng Bắc Đông Bắc với tốc độ khoảng 10 km/h.

bao so 3 suy yeu dan tren bien Dong, khong anh huong dat lien viet nam hinh anh 1
Vị trí và đường đi của bão số 3

Dự báo trong 12-24 giờ tới, bão tiếp tục di chuyển theo hướng Đông Đông Bắc với tốc độ 10-15 km/h và suy yếu dần. Đến 4h ngày 6/8, tâm bão ở khoảng 17,9 độ Vĩ Bắc, 120,7 độ Kinh Đông, trên khu vực phía Tây Bắc đảo Luzon (Philippines), suy yếu thành áp thấp nhiệt đới với cường độ cấp 7, giật cấp 9.

Đến 16h cùng ngày, áp thấp nhiệt đới tiếp tục di chuyển theo hướng Đông Đông Bắc, đi vào khu vực phía Đông Bắc đảo Luzon và suy yếu thành một vùng áp thấp, cường độ dưới cấp 6.

Cảnh báo gió mạnh, sóng lớn trên biển

Vùng nguy hiểm trên biển trong thời gian tới được xác định từ 16,0 đến 18,5 độ Vĩ Bắc, phía Đông kinh tuyến 117,5 độ Kinh Đông; cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3, ảnh hưởng đến vùng biển phía Đông Nam khu vực Bắc Biển Đông.

bao so 3 suy yeu dan tren bien Dong, khong anh huong dat lien viet nam hinh anh 2

Do ảnh hưởng của bão, khu vực này có mưa bão, gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 9; riêng vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 8, giật cấp 10. Sóng biển cao từ 2-4m, biển động mạnh.

Cơ quan khí tượng nhận định, bão số 3 không ảnh hưởng đến vùng ven biển và đất liền Việt Nam. Tuy nhiên, tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm có nguy cơ chịu tác động của dông, lốc, gió mạnh và sóng lớn, cần theo dõi chặt chẽ diễn biến bão để chủ động phòng tránh.

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Bão số 3 bất ngờ đổi hướng, Biển Đông vẫn có gió giật cấp 10

VOV.VN - Chiều 5/8, bão số 3 tiếp tục hoạt động trên vùng biển phía Đông Nam khu vực Bắc Biển Đông với cường độ cấp 8, giật cấp 10. Theo dự báo, bão sẽ suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới khi tiến về phía Bắc đảo Luzon (Philippines) và không ảnh hưởng đến vùng ven biển, đất liền Việt Nam.

Ánh Phương/VOV.VN
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