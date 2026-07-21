Bật xi nhan một đằng, rẽ một nẻo có bị phạt không?

Trả lời thắc mắc của thính giả Minh Hùng, VOV Giao thông cho biết: Theo quy định tại Điều 15 Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ 2024, chuyển hướng xe là tình huống giao thông mà xe rẽ trái hoặc rẽ phải hoặc quay đầu xe. Trước khi rẽ phải, người điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ phải quan sát, bảo đảm khoảng cách an toàn với xe phía sau, giảm tốc độ và có tín hiệu báo hướng rẽ phải.

Do đó, hành vi bật đèn tín hiệu một đằng nhưng lại di chuyển theo hướng ngược lại, về bản chất pháp lý được xác định là lỗi "Chuyển hướng không có tín hiệu báo hướng rẽ", do đèn tín hiệu phát ra hoàn toàn sai lệch và không có giá trị thông báo hướng đi thực tế cho các phương tiện phía sau.

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Theo Nghị định 168/2024/NĐ-CP của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và trừ điểm giấy phép lái xe, mức xử phạt cụ thể đối với hành vi vi phạm này được quy định như sau:

Căn cứ điểm a khoản 3 Điều 7 và khoản 13 điều 7 Nghị định 168/2024/NĐ-CP, phạt tiền từ 600.000 đồng đến 800.000 đồng đối với người điều khiển xe máy chuyển hướng không có tín hiệu báo hướng rẽ hoặc có tín hiệu báo hướng rẽ nhưng không sử dụng liên tục trong quá trình chuyển hướng (trừ trường hợp điều khiển xe đi theo hướng cong của đoạn đường bộ ở nơi đường không giao nhau cùng mức); nếu hành vi này dẫn đến tai nạn giao thông, người vi phạm sẽ bị phạt tiền từ 10 - 14 triệu đồng, đồng thời bị trừ 10 điểm trực tiếp trên Giấy phép lái xe.

Căn cứ điểm c khoản 3, điểm a khoản 10 và điểm d khoản 16 Điều 6 Nghị định 168/2024/NĐ-CP, phạt tiền từ 800.000 đồng đến 1.000.000 đồng đối với xe ô tô, xe chở người bốn bánh có gắn động cơ, xe chở hàng bốn bánh có gắn động cơ và các loại xe tương tự xe ô tô có hành vi chuyển hướng không có tín hiệu báo hướng rẽ; nếu hành vi này dẫn đến tai nạn giao thông, người vi phạm sẽ bị phạt tiền từ 20 -22 triệu đồng và trừ 10 điểm GPLX.

Như vậy, việc bật xi nhan sai hướng khiến các phương tiện lưu thông xung quanh bị bất ngờ, hoàn toàn không kịp phản xạ để tránh né và tiềm ẩn nguy cơ tai nạn rất cao. Để bảo đảm an toàn, người tham gia giao thông cần tập trung quan sát, bật đèn tín hiệu báo hướng rẽ chính xác trước khi chuyển hướng một khoảng cách an toàn, tuyệt đối tránh tình trạng bật nhầm hướng hoặc quên tắt đèn xi nhan cũ.