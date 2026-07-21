English
/ XÃ HỘI
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Bật xi nhan một đằng, rẽ một nẻo có bị phạt không?

Thứ Ba, 08:56, 21/07/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Thính giả Minh Hùng (Hà Nội) hỏi: "Tôi đã từng gặp trường hợp người đi trước bật đèn xi nhan bên trái nhưng lại bất ngờ rẽ sang phải. Xin hỏi hành vi này bị xử phạt thế nào? Nếu gây tai nạn giao thông thì mức phạt ra sao?"

Trả lời thắc mắc của thính giả Minh Hùng, VOV Giao thông cho biết: Theo quy định tại Điều 15 Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ 2024, chuyển hướng xe là tình huống giao thông mà xe rẽ trái hoặc rẽ phải hoặc quay đầu xe. Trước khi rẽ phải, người điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ phải quan sát, bảo đảm khoảng cách an toàn với xe phía sau, giảm tốc độ và có tín hiệu báo hướng rẽ phải.

Do đó, hành vi bật đèn tín hiệu một đằng nhưng lại di chuyển theo hướng ngược lại, về bản chất pháp lý được xác định là lỗi "Chuyển hướng không có tín hiệu báo hướng rẽ", do đèn tín hiệu phát ra hoàn toàn sai lệch và không có giá trị thông báo hướng đi thực tế cho các phương tiện phía sau.

bat xi nhan mot dang, re mot neo co bi phat khong hinh anh 1
Ảnh minh họa

Theo Nghị định 168/2024/NĐ-CP của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và trừ điểm giấy phép lái xe, mức xử phạt cụ thể đối với hành vi vi phạm này được quy định như sau:

Căn cứ điểm a khoản 3 Điều 7 và khoản 13 điều 7 Nghị định 168/2024/NĐ-CP, phạt tiền từ 600.000 đồng đến 800.000 đồng đối với người điều khiển xe máy chuyển hướng không có tín hiệu báo hướng rẽ hoặc có tín hiệu báo hướng rẽ nhưng không sử dụng liên tục trong quá trình chuyển hướng (trừ trường hợp điều khiển xe đi theo hướng cong của đoạn đường bộ ở nơi đường không giao nhau cùng mức); nếu hành vi này dẫn đến tai nạn giao thông, người vi phạm sẽ bị phạt tiền từ 10 - 14 triệu đồng, đồng thời bị trừ 10 điểm trực tiếp trên Giấy phép lái xe.

Căn cứ điểm c khoản 3, điểm a khoản 10 và điểm d khoản 16 Điều 6 Nghị định 168/2024/NĐ-CP, phạt tiền từ 800.000 đồng đến 1.000.000 đồng đối với xe ô tô, xe chở người bốn bánh có gắn động cơ, xe chở hàng bốn bánh có gắn động cơ và các loại xe tương tự xe ô tô có hành vi chuyển hướng không có tín hiệu báo hướng rẽ; nếu hành vi này dẫn đến tai nạn giao thông, người vi phạm sẽ bị phạt tiền từ 20 -22 triệu đồng và trừ 10 điểm GPLX.  

Như vậy, việc bật xi nhan sai hướng khiến các phương tiện lưu thông xung quanh bị bất ngờ, hoàn toàn không kịp phản xạ để tránh né và tiềm ẩn nguy cơ tai nạn rất cao. Để bảo đảm an toàn, người tham gia giao thông cần tập trung quan sát, bật đèn tín hiệu báo hướng rẽ chính xác trước khi chuyển hướng một khoảng cách an toàn, tuyệt đối tránh tình trạng bật nhầm hướng hoặc quên tắt đèn xi nhan cũ.

PV/VOV Giao thông
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Hà Nội xử lý hơn 9.200 trường hợp vi phạm giao thông trong 1 tuần
Hà Nội xử lý hơn 9.200 trường hợp vi phạm giao thông trong 1 tuần

VOV.VN - Từ ngày 25/6 đến 1/7/2026, lực lượng Cảnh sát giao thông Hà Nội đã phát hiện, xử lý 9.297 trường hợp vi phạm trật tự, an toàn giao thông, phạt tiền hơn 21,45 tỷ đồng.

Hà Nội xử lý hơn 9.200 trường hợp vi phạm giao thông trong 1 tuần

Hà Nội xử lý hơn 9.200 trường hợp vi phạm giao thông trong 1 tuần

VOV.VN - Từ ngày 25/6 đến 1/7/2026, lực lượng Cảnh sát giao thông Hà Nội đã phát hiện, xử lý 9.297 trường hợp vi phạm trật tự, an toàn giao thông, phạt tiền hơn 21,45 tỷ đồng.

Đồng Tháp: Xử lý 4 mô tô ba bánh chở người vi phạm Luật Giao thông
Đồng Tháp: Xử lý 4 mô tô ba bánh chở người vi phạm Luật Giao thông

VOV.VN - Ngày 29/6, Phòng Cảnh sát giao thông - Công an tỉnh Đồng Tháp cho biết, đã lập hồ sơ, xử lý 4 tài xế điều khiển xe mô tô ba bánh vi phạm trật tự an toàn giao thông sau khi nhận được phản ánh của người dân qua mạng xã hội Facebook.

Đồng Tháp: Xử lý 4 mô tô ba bánh chở người vi phạm Luật Giao thông

Đồng Tháp: Xử lý 4 mô tô ba bánh chở người vi phạm Luật Giao thông

VOV.VN - Ngày 29/6, Phòng Cảnh sát giao thông - Công an tỉnh Đồng Tháp cho biết, đã lập hồ sơ, xử lý 4 tài xế điều khiển xe mô tô ba bánh vi phạm trật tự an toàn giao thông sau khi nhận được phản ánh của người dân qua mạng xã hội Facebook.

Xử lý doanh nghiệp thi công cao tốc vi phạm an toàn giao thông
Xử lý doanh nghiệp thi công cao tốc vi phạm an toàn giao thông

VOV.VN - Ngày 26/6, Đội Cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc số 7 (Cục Cảnh sát giao thông- Bộ Công an, đóng tại địa bàn tỉnh Đồng Tháp) cho biết, vừa lập biên bản xử lý đối với Tổng Công ty Xây dựng Tr. S., và cá nhân liên quan về hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông đường bộ.

Xử lý doanh nghiệp thi công cao tốc vi phạm an toàn giao thông

Xử lý doanh nghiệp thi công cao tốc vi phạm an toàn giao thông

VOV.VN - Ngày 26/6, Đội Cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc số 7 (Cục Cảnh sát giao thông- Bộ Công an, đóng tại địa bàn tỉnh Đồng Tháp) cho biết, vừa lập biên bản xử lý đối với Tổng Công ty Xây dựng Tr. S., và cá nhân liên quan về hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông đường bộ.

ĐỜI SỐNG
VĂN HÓA
KINH TẾ
Du lịch
THỊ TRƯỜNG
PHÁP LUẬT
THỂ THAO
THẾ GIỚI
Ô TÔ - XE MÁY
Tin 24h
Dấu ấn VOV
SỨC KHỎE
Dự báo thời tiết
Tin 24h
Dự báo thời tiết
Giáo dục